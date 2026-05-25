Androides y artistas automatizados de K

Cuatro robots humanoides del tamaño de un niño suben al escenario en una arena en el este de Seúl, y al comenzar los primeros compases de una canción del ídolo del K-pop G-Dragon, comienzan a bailar.

Con los brazos balanceándose, las piernas pisando al compás, cabezas moviéndose, pelucas y ropa holgada ondeando, hasta que – en medio de la actuación – uno de ellos aparentemente falla y debe ser retirado del escenario.

Bienvenidos al Galaxy Robot Park, una nueva instalación de 16,500 metros cuadrados en el distrito de Gangdong que sus creadores afirman es el primer parque temático de robots del mundo.

Representa una ambiciosa – algunos dirían audaz – visión de un futuro en el que los robots no solo asisten a los humanos, sino que también los entretienen, realizan conciertos simultáneos en continentes diferentes e incluso desfilan en pasarelas.

Detrás del proyecto se encuentra Galaxy Corporation, una empresa de entretenimiento que se posiciona como una firma de “enter-tech”, combinando entretenimiento con tecnología.

Administra a las megasestrellas G-Dragon, así como a Taemin del grupo Shinee y al actor Song Kang-ho, conocido por el público occidental por su papel como el padre en Parasite.

El K-pop ha servido durante mucho tiempo como campo de pruebas para la tecnología experimental, desde Aespa de SM Entertainment, que combina miembros reales con avatares virtuales, hasta boybands completamente virtuales como Plave.

En el show de apertura, los robots ejecutan sus movimientos con una sorprendente fluidez en un repertorio de diferentes canciones, incluyendo Home Sweet Home de G-Dragon y Advice e Idea de Taemin.

“Estamos planeando de tres a seis conciertos de K-pop al día, más de 1,000 espectáculos al año”, dice Choi Yong-ho, director ejecutivo de Galaxy y autodenominado “director de felicidad principal”, a los reporteros. “Para finales de este año, planeamos llevarlos a una gira mundial.”

Cha Woo-jin, crítico de música y analista de la industria, se muestra cauteloso sobre si las audiencias aceptarán los espectáculos en todo el mundo, pero ve el plan ambicioso como un experimento cultural y económico. “Si colocas un robot en un museo de Elvis, los fans se sentirían repulsados”, dice. “Pero el K-pop es un modelo de empaque visual, por lo que los robots se sienten menos alienígenas.”

Un tour de robots, dice, sería como un grupo de baile de covers – los grupos que replican las rutinas de famosos intérpretes de K-pop – pero sin facturas de hotel ni viáticos.

Más allá de la arena, el parque ofrece diversas experiencias robóticas. Los robots aparcacoches dan la bienvenida a los invitados en la puerta. Otros, incluidos perros robóticos, deambulan por las áreas al aire libre jugando con los visitantes.

Un brazo robótico con un rostro adjunto me dibuja un retrato, charlando conmigo mientras trabaja. El resultado es altamente preciso, pero siento que me hace parecer más mayor de lo que soy.

En la colina, también hay un ring de boxeo donde los visitantes pueden controlar luchadores humanoides a través de un sistema de espejos, viendo sus movimientos replicados en tiempo real mientras las máquinas luchan entre sí.

En un momento dado, un golpe hace que un guante salga volando hacia la multitud. Un robot cae del escenario, pero se recupera y vuelve a la acción.

Galaxy también planea presentar lo que llama el primer desfile de moda robot del mundo a finales de mayo, seguido del lanzamiento de una marca de moda robot. Choi ofrece pocos detalles sobre cómo exactamente los robots modelarán la ropa o en qué consistiría una marca de moda robot.

La visión más amplia implica desplegar robots intérpretes de K-pop en lugares a los que las estrellas humanas no pueden viajar fácilmente, incluidas zonas de guerra. Una vez que la coreografía se programa en un robot, todos los robots del mundo pueden aprender y realizarla al instante, lo que permite espectáculos simultáneos en múltiples países.

La verdadera pregunta para el crítico de música Cha es si los robots pueden replicar el ingrediente esencial del K-pop: la conexión emocional con los fans. “Eso determinará si esto es un cambio cultural genuino o simplemente un espectáculo novedoso.”