Noticias sobre lesiones de Lionel Messi: ¿Inter Miami ofrece información actualizada sobre cuándo podrá regresar la estrella argentina?

La estrella del Inter Miami, Lionel Messi, sufría fatiga muscular en el tendón de la corva izquierdo cuando solicitó una sustitución el domingo durante la victoria por 6-4 sobre el visitante Philadelphia Union, dijo el club el lunes.

“Después de someterse a más pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga ‘asociada con fatiga muscular en el tendón de la corva izquierdo'”, dijo Inter Miami en un comunicado. “El cronograma para su regreso a la actividad física dependerá de su progreso clínico y funcional”.

Se vio a Messi agarrándose la parte superior del muslo antes de pedirle que se retirara en el minuto 73, y se dirigió directamente al vestuario.

La dolencia de Messi se produce aproximadamente una semana antes de que “Argentina comience a prepararse para la defensa del título de la Copa del Mundo en un campo de entrenamiento en Kansas City”.

No está claro si Messi tendrá que perderse algún momento debido a “la sobrecarga”. La temporada de la Major League Soccer ha comenzado su receso por la Copa del Mundo, y Messi, de 38 años, puede regresar a entrenar con Argentina o puede que necesite descansar más antes de que comiencen los partidos.

Argentina jugará contra Argelia el 16 de junio en Kansas City, Missouri, en su primer partido de la fase de grupos. Messi y compañía también se enfrentarán a Austria y Jordania como parte del Grupo J.

Messi ayudó a Argentina a ganar su primera Copa del Mundo, desde 1986 y la tercera en general hace cuatro años en Qatar. Ganó el Balón de Oro al mejor jugador del torneo.

Publicado el 26 de mayo de 2026