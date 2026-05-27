El Mundial de 2006 en Alemania, conocido como el “Sommermarchen” o “Cuento de Verano”, fue ampliamente elogiado como una muestra de una nación moderna y unificada que daba la bienvenida a los fanáticos de todo el mundo.

Parte de ese éxito fue el “KombiTicket”, que ofrecía a los fanáticos acceso gratuito al transporte público local los días de partido.

Desde entonces, los países anfitriones de la Copa del Mundo han invertido mucho en llevar y traer a los fanáticos de los partidos, especialmente en Rusia en 2018, donde incluso los trenes de larga distancia entre las ciudades anfitrionas eran gratuitos, y en Qatar en 2022, donde el acceso gratuito al metro ayudó a que el ir de un estadio a otro fuera parte de la experiencia del torneo.

Luego llegó Estados Unidos.

Ya afectados por los precios astronómicos de las entradas, los costosos vuelos y los exorbitantes gastos de hotel, los fanáticos se han indignado al descubrir que llegar a algunos estadios en tren implicará otro costo elevado: tarifas de ida y vuelta de $98 en Nueva Jersey y $80 en Massachusetts, viajes que normalmente cuestan $12.90 y $20 respectivamente a los fanáticos de la NFL.

Los funcionarios insisten en que no están tratando de aprovecharse de los fanáticos, sino que simplemente intentan cubrir los costos de seguridad y la ampliación del servicio de tren sin ser una carga para los contribuyentes. Sin embargo, los fanáticos lo ven como otra forma en que los organizadores del torneo están cargando a los fanáticos que ya están pagando sumas enormes para visitar los Estados Unidos, un país enorme y centrado en el automóvil donde el transporte público ha sido durante mucho tiempo una idea secundaria en muchos lugares.

A diferencia de los países anfitriones anteriores, algunos funcionarios estatales y locales han sido menos dispuestos a asumir los costos, argumentando que FIFA, el organismo internacional que se embolsará miles de millones de dólares del evento, debería cubrirlos.

[Contexto: El artículo habla sobre los altos costos de transporte público para llegar a algunos estadios de la Copa del Mundo en Estados Unidos, en comparación con otras ediciones del torneo en países anfitriones anteriores.]

[Hecho: Algunos fanáticos de Escocia han organizado autobuses escolares más baratos para llegar a los partidos, lo que ha generado ahorros significativos en comparación con las tarifas oficiales ofrecidas por autoridades locales.]

[Fact Check: New Jersey Governor Mikie Sherrill is a woman, not a man as stated in the article.]