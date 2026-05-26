Argentina incauta 700 animales marinos traficados enviados desde Kenia

NAIROBI – Las autoridades argentinas han incautado más de 700 animales marinos traficados desde Kenia en lo que los conservacionistas describen como una importante captura de fauna acuática exótica destinada al comercio de mascotas ornamentales.

La incautación tuvo lugar el 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cerca de Buenos Aires, en una operación en la que participaron la Brigada de Control Ambiental de Argentina, funcionarios de aduanas, la agencia de sanidad agropecuaria, el grupo de conservación de la vida silvestre Fondo Internacional para el Bienestar Animal y el grupo de rehabilitación Fundación Temaikèn.

Las autoridades dijeron que el envío incluía peces e invertebrados marinos tropicales comúnmente buscados para acuarios y colecciones exóticas, incluidos el pez cirujano, el pez globo, el pez león, el pez mariposa, los pulpos, los cangrejos y las estrellas de mar.

Muchos de los animales llegaron muertos después de 120 horas de tránsito desde Kenia, mientras que otros mostraban graves signos de estrés y shock, dijeron los conservacionistas.

La magnitud de la incautación obligó a la Fundación Temaikèn, la única institución en Argentina equipada para recibir fauna marina confiscada de este tipo, a establecer rápidamente una operación de rescate de emergencia en sus instalaciones en Escobar, al norte de Buenos Aires.

Veterinarios y especialistas en vida silvestre trabajaron durante más de 28 horas para estabilizar a los animales sobrevivientes. Los trabajadores adaptaron las instalaciones existentes e instalaron 10 tanques adicionales equipados con sistemas de calefacción, filtración y acondicionamiento de agua para especies marinas tropicales.

“Muchos de estos animales fueron extraídos de ecosistemas arrecifales y llegaron al límite de su supervivencia, luego de pasar días dentro de bolsas y cajas de transporte antes de que se pudiera realizar el rescate”, dijo en un comunicado Cristian Gillet, director de vida silvestre de la Fundación Temaikén.

Debido a que los animales fueron empaquetados individualmente en cientos de bolsas de plástico, los equipos de rescate llevaron a cabo procedimientos de aclimatación por goteo uno por uno para ajustarlos gradualmente a las nuevas condiciones del agua y reducir el shock fisiológico causado por los cambios repentinos de temperatura y salinidad.

Los especialistas también utilizaron un sistema de clasificación para priorizar el tratamiento de los animales críticamente debilitados, mientras que otros equipos identificaron especies y separaron los especímenes vivos de los muertos.

Los expertos en tráfico de vida silvestre dicen que el comercio mundial de especies marinas ornamentales se está expandiendo a medida que crece la demanda de mascotas exóticas y acuarios domésticos. Los grupos conservacionistas advierten que el comercio puede dañar los frágiles ecosistemas de arrecifes y exponer a los animales a una alta mortalidad durante la captura y el transporte.

“Este es un crimen industrializado”, dijo Christian Plowman del IFAW. “El traslado de 709 animales pertenecientes a 102 especies a través de rutas de carga internacionales, empaquetados en bolsas para 120 horas de tránsito, no es algo que se haga de manera casual. Requiere coordinación a lo largo de cada eslabón de la cadena”.

Plowman también dijo que esta es la tercera incautación en un año por parte de las autoridades argentinas en el mismo punto de entrada, lo que no es una coincidencia sino una ruta comercial establecida.

â€œLos traficantes identifican y explotan corredores que funcionan hasta que la aplicación de la ley altera el modelo. Esta interceptación (y las dos anteriores) debe entenderse como inteligencia, no sólo como incautaciones. Nos están diciendo algo importante sobre dónde están operando las redes y cómo”.

Los animales permanecen bajo atención especializada mientras las autoridades argentinas determinan su destino a largo plazo. Las autoridades no han dicho quién fue el responsable del envío ni si se realizaron arrestos.

Los funcionarios del Servicio de Vida Silvestre de Kenia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

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