Para detener las filtraciones, la administración Trump quiere que los trabajadores federales firmen acuerdos de confidencialidad

alternar título Michael A. McCoy/Para The Washington Post vía Getty Images

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La administración Trump ha propuesto introducir un nuevo acuerdo de confidencialidad a nivel gubernamental, o NDA, tanto para los nuevos empleados como para los que ya están en servicio.

Las recientes filtraciones sobre las acciones de control de inmigración y la incursión secreta de Estados Unidos en Venezuela subrayan la necesidad de acuerdos de confidencialidad, escribe la Oficina de Gestión de Personal (OPM) en una norma propuesta que se publicará en el Registro Federal el miércoles.

La OPM afirma que esas revelaciones ponen en riesgo la vida de agentes federales y miembros de las fuerzas armadas. El documento no menciona la revelación de más alto perfil de la segunda administración Trump: la revelación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre un chat del grupo Signal sobre planes para un ataque militar en Yemen.

Los aproximadamente 2 millones de personas que trabajan para el gobierno federal ya están obligados a salvaguardar la información confidencial y de propiedad exclusiva obtenida en el trabajo.

La OPM dice que su propuesta “no crea nuevas restricciones sustanciales a los derechos de expresión o divulgación de los empleados”, sino que proporciona una forma estandarizada para que los trabajadores federales reconozcan y acepten sus obligaciones existentes.

Pero algunas personas familiarizadas con el funcionamiento interno del gobierno federal cuestionan esa caracterización.

“Esto parece ser un nuevo complemento que parece ser de naturaleza muy, muy amplia”, dice Ray Limón, quien se desempeñó como abogado y líder de recursos humanos en el gobierno federal durante casi tres décadas. “Simplemente estoy agregando esto a otro tramo de medidas que están tomando para pisarle la garganta al empleado”.

La OPM no respondió de inmediato a las preguntas de NPR sobre la regla propuesta.

NDA utilizadas selectivamente en todo el gobierno federal

Las NDA están muy extendidas en el sector privado y ya se utilizan selectivamente en todo el gobierno, incluso en áreas relacionadas con la seguridad nacional.

Pero la gran mayoría de los funcionarios públicos (que manejan el trabajo rutinario y no clasificado del gobierno) no firman acuerdos de confidencialidad, dice Limón, aunque están sujetos a numerosas restricciones sobre cómo manejan la información de la agencia.

Según el proyecto de norma, las agencias podrían decidir por sí mismas si utilizan los nuevos acuerdos. Aún así, un impulso a nivel gubernamental para lograr acuerdos de confidencialidad no tendría precedentes.

“Sería un gran problema, absolutamente”, dice Limón. “La forma en que se han utilizado ha sido muy, muy limitada”.

Según el borrador de la regla, la NDA cubriría información “relacionada con operaciones internas de la agencia, asuntos de personal, procesos de adquisiciones o cualquier material sensible, previo a la toma de decisiones o deliberativo que actualmente no esté disponible públicamente y no deba divulgarse según la ley aplicable”.

Limón teme que un lenguaje tan amplio desalentará a los empleados federales de hacer revelaciones legales bajo la Ley de Protección de Denunciantes. Esa ley protege a los empleados federales de represalias si denuncian irregularidades gubernamentales, como fraude, despilfarro o abuso.

En el borrador de la norma, la OPM dice que los empleados federales seguirán teniendo derecho a hacer revelaciones como denunciantes, pero Limón sigue siendo cauteloso.

“Simplemente creo que va a crear mucha más confusión de la necesaria”, afirma.

Se solicita opinión pública sobre las sanciones

La administración ha invitado al público a opinar sobre una serie de preguntas relacionadas con el borrador de la regla, incluyendo qué acciones debería tomar el gobierno contra los empleados (nuevos o existentes) que se niegan a firmar un acuerdo de confidencialidad.

En un proyecto de norma separado propuesto el año pasado, la OPM sugirió que no firmar un acuerdo de confidencialidad podría resultar en el despido o la exclusión de futuros empleos en el gobierno federal.