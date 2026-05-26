Packers RB Josh Jacobs arrestado por cinco cargos de abuso doméstico

Según Matt Schneidman, Packers RB jose jacobs fue arrestado el martes y acusado de cinco cargos de abuso doméstico, incluyendo agresión-abuso doméstico, daño criminal a la propiedad-abuso doméstico, alteración del orden público-abuso doméstico, estrangulación y asfixia, e intimidación de una víctima.

El Departamento de Policía de Hobart-Lawrence emitió la siguiente declaración:

“El 23 de mayo de 2026, aproximadamente a las 8:37 am, el Departamento de Policía de Hobart-Lawrence fue enviado a una denuncia por disturbios que involucraba a Josh Jacobs.

Como resultado de la investigación, Josh Jacobs fue arrestado posteriormente el 26 de mayo de 2026 e ingresado en la cárcel del condado de Brown por los siguientes cargos:

â€¢ Agresión â€“ Abuso doméstico

â€¢ Daño criminal a la propiedad – Abuso doméstico

â€¢ Conducta desordenada – Abuso doméstico

â€¢ Estrangulamiento y asfixia

â€¢ Intimidación de una víctima

Esta sigue siendo una investigación activa y en curso. No se publicará más información en este momento”.

Ian Rapoport escribe que Jacobs se entregó al Departamento de Policía de Hobart-Lawrence en Wisconsin después del incidente ocurrido el sábado 23 de mayo.

Un portavoz de Green Bay anunció que están al tanto de la situación de Jacobs: â€”Somos conscientes del asunto que involucra a Josh Jacobs. Como se trata de una situación legal en curso, no haremos más comentarios”. por Tom Pelissero

Los abogados de Jacobs, David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld y Clarence Duchac, anunciaron que su cliente â€œniega vehementementeâ€ las acusaciones en su contra: “Josh niega vehementemente las acusaciones y este asunto se encuentra en las primeras etapas de investigación con pruebas importantes que aún no se han hecho públicas. Pedimos justicia y moderación mientras el proceso judicial sigue su curso”. según Rapoport.

La NFL también afirmó que están al tanto del asunto y están en contacto con los Packers: “Estamos al tanto del informe y hemos estado en contacto con el club”,Via Pelissero

Jacobs estará sujeto a la política de conducta personal de la liga y probablemente enfrentará una suspensión antes de la temporada 2026, en espera de la investigación interna de la liga.

Jacobs, de 28 años, fue seleccionado con la selección general número 24 por los Raiders de Alabama en 2019. Más tarde acordó un contrato de novato de cuatro años y $11,933,394 que incluía un bono por firmar de $6,698,832.

Las Vegas rechazó las opciones de quinto año de Jacobs antes de la temporada 2022, lo que lo preparó para ser agente libre sin restricciones en 2023. Luego, el equipo usó la etiqueta de franquicia en Jacobs por valor de $10.09 millones totalmente garantizados para la temporada 2023. Sin embargo, las dos partes acordaron un acuerdo modificado de un año después de que Jacobs se resistiera durante el campo de entrenamiento.

Firmó un contrato de cuatro años y 48 millones de dólares con los Packers como agente libre sin restricciones.

En 2025, Jacobs apareció en 15 juegos para los Packers y registró 234 intentos terrestres para 929 yardas (4.0 YPC) y 13 touchdowns, además de 36 recepciones en 44 objetivos para 282 yardas (7.8 YPC) y un touchdown.

Proporcionaremos más información sobre Jacobs a medida que las noticias estén disponibles.