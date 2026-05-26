Mundial 2026: el entrenador de Argentina, Mauricio Pochettino, revela esperanzas de una racha ganadora

El entrenador en jefe del USMNT, Mauricio Pochettino, ha estado ocupado rociando un poco de magia argentina en un equipo lleno de talento. ¿Hasta dónde cree que se puede llegar en el Mundial de 2026?

Entrenador Mauricio Pochettino: Victorioso. Vengo de Argentina y lo llevamos en la sangre. Sé que va a ser difícil, pero nuestra mentalidad tiene que ser ganar todos los partidos y competir sin miedo.

¿Eso significa que crees que puedes ganar el torneo?

Es importante creer que podemos competir. Y luego, con nuestra calidad, tenemos que ser inteligentes en la forma de preparar el equipo para enfrentarnos a los grandes equipos. Depende de muchos factores, pero la mentalidad tiene que ser positiva. Esa es la cultura que estamos creando en la Federación y estamos muy contentos de cómo va.

¿Está fijado en un estilo y una formación, o su enfoque será fluido?

La filosofía y el estilo nunca van a cambiar. Pero eso sí, vamos a utilizar diferentes formaciones. Hemos estado utilizando diferentes formaciones antes del torneo para intentar darle al equipo la flexibilidad de desempeñarse según las características de los jugadores. Es importante ofrecerles formaciones con las que se sientan cómodos y que se ajusten a la forma en que queremos jugar. Necesitamos descubrir cómo queremos dañar a nuestro oponente y cómo podemos evitar que nos dañe a nosotros.

¿Qué opinión le merece el Mundial de Clubes del verano pasado aquí?

Demostró lo buena que va a ser la Copa del Mundo, porque la gente en Estados Unidos tiene la capacidad de organizar este tipo de eventos. Tener el Mundial de Clubes les ayudó a aprender cómo hacerlo aún mejor este verano.

¿Argentina es la favorita para defender su título?

Argentina es el mejor equipo del mundo hoy. No será fácil para ellos ganar otra Copa del Mundo (dos seguidos siempre es difícil), pero son muy sólidos y consistentes. Tienen jugadores increíbles y con Messi son aún mejores.

¿Será este el último gran torneo de Messi con Argentina?

Es difícil decirlo. Dijo que es el último, pero no lo sé. Ya veremos, porque todavía está en gran forma. Cuando miras la MLS, él marca goles en todos los partidos. Entonces ya veremos.

Para usted personalmente, ¿cómo es el éxito en el Mundial?

Para mí tener éxito es llegar a la final en Nueva York. Vamos a llegar a cada partido pensando que podemos ganar, independientemente de contra quién juguemos, ya sea Argentina, Inglaterra o España. “Si creemos, todo es posible”.

—Ben Jacobs, GiveMeSport.com

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