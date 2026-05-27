Imported Article – 2026-05-27 00:33:15

La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks comienza con un discurso de venta, sobre la Segunda Guerra Mundial, por Tom Hanks. “La Segunda Guerra Mundial”, dice él, mirándonos fijamente en un primer plano medio con autoridad paternal tranquila, “es el evento más grande en la historia humana. Ninguna parte del globo ha quedado sin verse afectada. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Para todos nosotros.”

Hanks es el narrador y está al principio y al final de cada uno de los 20 episodios, el maestro de ceremonias en pantalla de una serie que se coloca entre los documentales más grandes en la historia humana. Su corrida de 20 episodios invita a comparaciones con el monumental clásico de 1973 de ITV The World at War, que se extendió por 26 episodios. La nueva serie insiste en decirnos que estamos, juntos, enfrentando el gran desafío. Después del discurso introductorio de Hanks, hay un montaje que se repite al comienzo de los episodios siguientes, con colaboradores subrayando la magnitud del impacto de la guerra.

Entonces, ¿por qué la serie no se siente épica? ¿Por qué le cuesta elevarnos y conmovernos con la impresionante amplitud de la historia? Quizás en parte se debe a que Hanks y compañía tienen razón sobre la pura escala del tema, hasta el punto de que 20 episodios no son suficientes. En la tanda de tres episodios que inicia el espectáculo, los eventos que pasan ligeramente demasiado rápido incluyen el ascenso al poder de Hitler, el uso inesperado del bosque de las Ardenas por parte de los alemanes como ruta a Francia en 1940 y la evacuación de Dunkerque. Cada aspecto ha tenido libros del tamaño de ladrillos escritos al respecto; la versión televisiva debe resumir.

Pero es más que La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks se ha hecho en la década de 2020, no en la de 1970, con todo lo que eso conlleva. The World at War se basó en una impresionante gama de entrevistas con testigos directos, muchos de los cuales estaban hablando por primera vez e impartiendo detalles que los espectadores no podían saber de antemano. Esas personas ya han fallecido. Un nuevo documental tiene que reemplazar las fuentes primarias con algo, y éste sucumbe a la lacra de la programación factual del siglo XXI, la voz en off.

Entre los clips de archivo con la sobria y comedida narración de Hanks, aparecen académicos e historiadores populares para dar opiniones que rara vez contienen ideas importantes. Con mucha más frecuencia, los expertos contratados enfatizan, dan color o simplemente repiten lo que acabamos de aprender. Admitidamente, se recuperan de un comienzo catastrófico. Después de que el actor haya comenzado la narrativa estableciendo la fuerza aterradora de la invasión alemana a Polonia, con estadísticas precisas sobre cuántos hombres, aviones y tanques envió Hitler y material visual que muestra lo devastador del ataque, podrían perdonarse si inmediatamente se desconectaran cuando el podcaster de historia Dan Carlin aparece en pantalla y grita, inútilmente: “¡1 de septiembre de 1939! ¡Una tormenta estalla sobre Polonia!”

Los colaboradores en general no son tan irritantemente innecesarios como eso, pero estas entrevistas enriquecen este programa con un ritmo monótono. Clip, narración, entrevista. Clip, narración, entrevista. No ayuda que hayan sido filmados y iluminados de manera sencilla, exactamente como serían para un documental sólido pero poco inspirador y de bajo presupuesto en BBC Four o PBS.

Sin embargo, somos compensados con un tremendo material de archivo fílmico, parte de él recién descubierto. Desde la invención de la cámara de cine, de alguna manera los ejércitos han logrado acomodar a alguien que los acompaña y los graba, incluso en las situaciones más explosivas y peligrosas. Así es como estamos justo ahí con los británicos, los rusos y, particularmente en estos primeros episodios cuando todo parece ir muy bien para ellos, los alemanes. En las décadas desde que terminó la guerra, se ha otorgado un mejor acceso también a las transmisiones de noticias alemanas y rusas de la época: un truco que a La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks le gusta usar es pasar rápidamente por la respuesta de propaganda contemporánea a un evento en todos los lados del conflicto, dándonos una imagen general de quién estaba arriba y quién estaba abajo.

No parece que esta serie vaya a cambiar ninguna de las opiniones establecidas y convencionales sobre la guerra. No pasa la prueba de la cena: si te ves envuelto en una conversación tediosa con un aburrido de historia, no podrás aprovechar el tiempo que has invertido aquí y aniquilar a tu oponente con una ráfaga de “¿sabías que?” y “creo que encontrarás que hay más en ello”. Ese análisis profundo no está presente.

Eso no significa que los esfuerzos de Hanks hayan sido en vano. The World at War tiene más de medio siglo y hay dos o tres nuevas generaciones que nunca van a ser persuadidas de volver y buscarlo ahora. El equivalente moderno lo mantiene vivo reempaquetándolo en el formato estándar actual. Si tu conocimiento es escaso, una inversión de 20 horas en este programa te proporcionará las bases. Sin embargo, se siente básico: la guerra es demasiado grande para él.