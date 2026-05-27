Scaloni de Argentina dice que los primeros informes sobre la lesión de Lionel Messi “no son tan malos” a 15 días del Mundial 2026…

Lionel MessiLa repentina salida del reciente partido del Inter Miami contra el Philadelphia Union encendió grandes alarmas para el Argentina selección nacional a menos de 15 días del inicio del torneo Copa del Mundo 2026. A pesar del pánico inicial, el entrenador Lionel Scaloni sigue siendo muy optimista sobre la forma física de su capitán para el torneo y revela que los primeros informes médicos son “no tan mal.”

La actualización médica oficial del Inter Miami el lunes, que diagnosticó a la superestrella una sobrecarga musculartrajo un suspiro colectivo de alivio tanto a los fanáticos como al campo de Argentina, descartando efectivamente un desgarro estructural severo. Sin embargo, la disponibilidad de Messi para ArgentinaLos próximos amistosos previos a la Copa del Mundo y su muy esperado partido inaugural del torneo contra Argelia el 16 de junio siguen siendo un interrogante inminente que se resolverá en los próximos días.

En entrevista con medio argentino DeportesScaloni relató el momento exacto en que presenció el susto de la lesión de Messi, con un tono directo y sereno: “El cuerpo técnico y yo estábamos viendo el partido del Inter Miami contra Philadelphia aquí en el campo de entrenamiento y vimos que pidió ser sustituido y no le estaba yendo bien. Los primeros informes no son tan malos. Esperemos que no le haya pasado nada grave.y ahora veremos exactamente cómo avanza su recuperación.â€œ

Los actuales campeones del mundo ya han iniciado los preparativos preliminares, con varios jugadores reportándose en el complejo de entrenamiento de Ezeiza en Buenos Aires antes de que la delegación vuele a Kansas City para inaugurar oficialmente su copa del mundo campamento base el 1 de junio. Con menos de una semana hasta que el equipo completo converja, Scaloni adopta un enfoque cauteloso y diario para gestionar la carga de trabajo de Messi antes del escaparate de verano.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, conversa con Lionel Messi antes de un entrenamiento.

Al reflexionar sobre el costo físico de una temporada agotadora para el club, Scaloni expresó su decepción porque su talismán, junto con varias otras figuras clave, no comenzará la ventana internacional en su mejor momento de salud. â€œMe imagino que le harán exámenes médicos. A todos nos hubiera gustado que llegara sin ningún tipo de problema.. Pero ese no es el caso; La mayoría de los jugadores que tuvieron problemas aún no están totalmente recuperados y el objetivo es intentar que Lio se recupere para que llegue en la mejor forma posible.-añadió.

ver también ‘No sabemos si estará en el próximo Mundial’: el futuro de Lamine Yamal cuestionado por el seleccionador español De La Fuente

Con hasta 10 jugadores actualmente lidiando con lesiones y problemas de estado físicoScaloni aún debe finalizar la nómina definitiva de 26 hombres que defenderán la corona de Argentina en el Mundial de 2026. Si bien varios de los grandes favoritos del torneo ya han comenzado a revelar sus plantillas, el táctico argentino tiene la intención de maximizar su cronograma, esperando hasta la fecha límite oficial del 1 de junio para asegurar su equipo.

Scaloni mantiene la puerta abierta a sorpresas en su plantel antes del Mundial

Aunque al final solo 26 jugadores viajarán a la Copa del Mundo, Scaloni optó por nombrar una plantilla provisional ampliada de 30 hombres para los próximos partidos de exhibición contra Honduras e Islandia.. Fundamentalmente, con los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel fuera de juego por lesiones, el técnico argentino confirmó que Agustín Giay del Palmeiras y Nicolás Capaldo del Hamburgo se unirán al equipo para la gira de preparación.

Cuando se le preguntó si estas incorporaciones tardías tienen una oportunidad legítima de llegar al corte final, Scaloni no dudó en validar su posición. â€œHay más de tres. Están Agustín Giay, Capaldo… Ellos también nos pueden aportar. Son niños que creemos que podrían estar en la lista de 26 hombres. Los otros tres también. Más allá de que son jóvenes y estamos pensando en el futuro, Todo lo que hacemos es con la mentalidad de que ellos pueden contribuir con nosotros en caso de que algo suceda después de que se finalice la primera lista. hasta el primer partido, cuando todavía estamos a tiempo de hacer cambios,â€”expresó.