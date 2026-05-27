TT de la Isla de Man: Dúo de lado llevado al hospital para evaluación tras incidente

TT de la Isla de Man: Dúo de lado llevado al hospital...

Dean Harrison estableció la velocidad de vuelta más rápida jamás registrada en una sesión de clasificación inaugural durante la práctica en solitario.

El piloto de Honda Racing lideró la clasificación de Superbikes con una velocidad de 133,925 mph, un tiempo de 16 minutos 54,206 segundos.

El ganador del TT en cinco ocasiones había marcado previamente una vuelta de 133,222 desde parado en su primera vuelta antes de reducir más de cinco segundos su tiempo en su segundo circuito.

El hombre de Yorkshire, ahora afincado en la Isla de Man, fue ganador en la clase Superstock el año pasado, sus primeras victorias en carrera desde 2019.

Michael Dunlop fue el segundo más rápido en la clase de Superbikes en su Honda de Hawk Racing con 130,341, casi 28 segundos más lento que su rival.

El piloto de Manx Nathan Harrison, Ian Hutchinson, David Johnson y John McGuinness completaron la clasificación de los seis primeros.

El australiano Josh Brookes lideró la clasificación de calificación de Superstock gracias a una vuelta de 130,197 en su Honda de DAO Racing, con el ganador de catorce veces Peter Hickman en segundo lugar detrás del doble campeón británico de Superbike con 129,42, seguido de Jamie Coward con 128,702.

Dunlop fue el mejor de los Supersports con 126,922 en su Ducati V2, el piloto de Irlanda del Norte realizando un buen comienzo en su intento de ampliar su racha de ocho victorias consecutivas en la clase.

Brookes fue segundo con 124,271 en una Suzuki, luego Hickman en su Triumph con 123,584.

Paul Jordan lideró las velocidades de Sportbike gracias a una vuelta de 120,208 en una Aprilia, con Coward (119,199) y Browne (119,097) en segundo y tercer lugar respectivamente.

[Context: This article covers a recent motorcycle racing event where Dean Harrison set a new record in the opening qualifying session.] [Fact Check: Confirm that the translations accurately convey the information about the riders’ performances and positions in the different classes.]