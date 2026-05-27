Los mercados europeos se encaminan hacia una apertura mixta mientras los operadores evalúan la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán.

Un despliegue militar contra Irán afecta a las acciones europeas LONDRES – Se espera que las acciones europeas abran en territorio mixto el miércoles mientras los inversores regionales evalúan las últimas operaciones militares contra Irán.

El índice FTSE 100 del Reino Unido se prevé que abra un 0,2% más bajo, con el DAX de Alemania subiendo un 0,13%, el CAC 40 de Francia un 0,34% y el FTSE MIB de Italia un 0,25% más alto, según datos de IG.

La guerra en Irán sigue siendo un punto focal para los mercados europeos, con las acciones regionales cayendo ligeramente el martes después de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo lo que el Comando Central describió como ataques “de autodefensa” en el sur de Irán, apuntando a sitios de lanzamiento de misiles y a embarcaciones iraníes que presuntamente intentaban desplegar minas.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de una “violación flagrante” del frágil alto al fuego entre las dos naciones.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo que el Estrecho de Hormuz tendrá que abrirse “de una forma u otra”.

El aparente recrudecimiento de las hostilidades se produjo a pesar de que el presidente Donald Trump indicara en un post en Truth Social a principios de esta semana que un acuerdo de paz podría estar a la vista, con negociaciones “progresando favorablemente”.

Los mercados de Asia-Pacífico subieron el miércoles, con los índices de referencia de Japón y Corea del Sur alcanzando nuevos máximos históricos. Los futuros de acciones en EE. UU. apenas cambiaron temprano el miércoles después de que un rally impulsado por la tecnología también elevó al S&P 500 y al Nasdaq Composite a nuevos máximos récord.

No habrá importantes ganancias ni publicaciones de datos en Europa el miércoles.

– Lee Ying Shan de CNBC contribuyó a este informe de mercado.