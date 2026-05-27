Tony Blair dice a Starmer y rivales: abandonen el cero neto y acérquense más a Trump.

Tony Blair acusó a Keir Starmer, Andy Burnham y Wes Streeting de poner en riesgo el futuro del Partido Laborista al abandonar el centro político, advirtiendo que la “casi infinita capacidad de autoengaño” del partido significa que es probable que pierda las próximas elecciones.

En un ataque severo de 5,700 palabras al primer ministro y a sus posibles sucesores publicado el martes por la noche, Blair argumentó a favor de que el gobierno restrinja el gasto en bienestar, abandone las restricciones sobre el petróleo y el gas, y mejore las relaciones con Donald Trump.

Su ensayo, una intervención altamente inusual para un ex primer ministro laborista, probablemente provocará una furiosa respuesta en todo el partido, donde el legado de Blair sigue siendo muy discutido. Una fuente senior lo acusó de abandonar los valores socialdemócratas para abrazar una agenda que “no tiene respuestas”.

Pero Blair también sugirió que era un error para otros en el partido intentar reemplazar a Starmer como primer ministro, diciendo: “El Partido Laborista está jugando con fuego; o, más precisamente, con su futuro, y el del país. Si hay un cambio de liderazgo o no es irrelevante si no comienza con un debate de políticas”.

“Tratar de sacar al primer ministro antes de saber qué dirección política estamos adoptando no es una forma seria de conducirnos”, añadió.

Blair criticó a Burnham y al también contendiente a la jefatura, Wes Streeting, por ideas sobre impuestos y gasto que, según él, habían sido rechazadas por gobiernos serios. Dijo que era una “ilusión eterna” que el partido debiera moverse hacia la izquierda mientras pierde escaños hacia la derecha, señalando que era “peligroso hacerlo estando en el gobierno”.

A pesar de que el Partido Laborista probablemente perderá más escaños ante Reforma que ante los Verdes en unas elecciones generales, la mayoría de analistas de las recientes elecciones locales sugieren que el partido pierde cuatro veces más votos ante los Verdes, dividiendo el voto de izquierda.

Blair también criticó el enfoque de Starmer en la guerra de Estados Unidos con Irán, a pesar de que la mayoría de las encuestas mostraban que era popular entre el público, diciendo que era vital que Estados Unidos pudiera confiar en el Reino Unido como aliado. Criticó los recortes a la ayuda internacional, que, según él, han debilitado la influencia de Gran Bretaña, y dijo que