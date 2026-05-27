El técnico argentino Scaloni aborda algo más que el problema de Messi

La condición física de Lionel Messi antes de la Copa del Mundo está acaparando la atención del mundo del fútbol, ​​pero la estrella del Inter Miami CF no es la única preocupación del técnico argentino Lionel Scaloni mientras finaliza su plantilla para el torneo.

El problema en el tendón de la corva de Messi no pone en peligro su participación en el que será su sexto Mundial y Scaloni dijo el martes que si bien la lesión no pinta “mal”, el capitán argentino no se presentará al campo de entrenamiento previo al torneo del equipo en Buenos Aires en el Campo de Entrenamiento Lionel Messi de la federación en óptimas condiciones físicas.

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“Las actualizaciones iniciales no son del todo malas”, dijo Scaloni en una entrevista con DSports. “Ahora habrá que esperar a ver cómo evoluciona, a la espera de los resultados de nuevas pruebas para ver si confirman los informes médicos iniciales”.

Messi pidió ser sustituido en el minuto 73 de la victoria del domingo por 6-4 sobre el Philadelphia Union. El lunes, Miami dijo en un comunicado que Messi sufría una fatiga muscular en el tendón de la corva izquierdo y que su regreso al juego dependería de cómo progresara en los próximos días y semanas.

“Todos deseábamos que Messi se hubiera incorporado al equipo en plena forma, pero esa no es la realidad”, añadió Scaloni. “No es sólo él; muchos jugadores aún no se han recuperado completamente de sus lesiones. Nuestra principal prioridad ahora es su rehabilitación para asegurarnos de que lleguen al Mundial en óptimas condiciones”.

Las preocupaciones sobre el estado físico de Argentina se extienden profundamente en el equipo. El héroe de Qatar 2022 y portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha durante los calentamientos para la final de la Europa League de la semana pasada.

La lesión no le impidió jugar en la victoria de su club sobre Friburgo, y se espera que “Dibu” esté en condiciones de ocupar su lugar en la portería en el partido inaugural de la Copa Mundial de Argentina contra Argelia el 16 de junio.

Mientras tanto, el defensa del Tottenham Cristian Romero corre para recuperarse de un esguince de ligamento en la rodilla derecha. Nahuel Molina del Atlético de Madrid y Gonzalo Montiel de River Plate, los dos laterales derechos proyectados en la lista final de Scaloni, están sufriendo lesiones musculares. Además, el centrocampista del Como Nico Paz se perdió el último partido de la Serie A de su club debido a una lesión en la rodilla y el extremo del Atlético de Madrid, Nicolás González, se encuentra en las etapas finales de recuperación de un desgarro muscular.

Scaloni dijo que todos los jugadores lesionados serán evaluados hasta el anuncio final del equipo, que debe ser presentado por la FIFA el 2 de junio. Se espera que ninguno de los jugadores antes mencionados, incluido Messi, participe en los partidos de preparación de Argentina antes de la Copa del Mundo.

En consecuencia, Scaloni ha ampliado su plantilla para los próximos amistosos contra Honduras el 6 de junio en el Texas A&M Stadium y contra Islandia el 9 de junio en Auburn Alabama. El técnico ha convocado al portero Santiago Beltrán y al lateral Joaquín Freitas (ambos de River Plate), a los centrocampistas Tomás Aranda (Boca Juniors) y Simón Escobar (Vélez Sarsfield), al defensa Ignacio Ovando (Rosario Central) y a los laterales Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Agustín Giay (Palmeiras).

“Independientemente de que sean jóvenes y los veamos como futuros jugadores de la selección nacional, los convocamos porque algo podría pasar entre el momento en que se finalice la lista inicial de convocados y nuestro primer partido”, señaló Scaloni. “Ese es un período durante el cual todavía tenemos la ventana para hacer cambios”.

Los campeones defensores de la Copa del Mundo planean establecer su campamento base en las instalaciones de entrenamiento del Sporting KC la próxima semana y viajarán allí el 1 de junio. Argentina abre el juego del Grupo J contra Argelia el 16 de junio en Kansas City, antes de enfrentarse a Austria el 22 de junio y a Jordania el 27 de junio, con los dos últimos partidos en Arlington, Texas.

En este informe se utilizó información de The Associated Press.