Tanzania advierte sobre crecientes conflictos y violencia armada que amenazan la paz mundial y la estabilidad económica.

Tanzania ha lanzado una alerta sobre el estado deteriorado de la paz y la seguridad globales, advirtiendo que los conflictos internacionales en aumento, las tensiones geopolíticas y la violencia armada generalizada representan graves amenazas para la estabilidad económica a nivel mundial. La nación del este de África hizo la declaración durante la presentación de su presupuesto parlamentario, instando a renovados esfuerzos diplomáticos para abordar los desafíos crecientes en múltiples continentes.

Hablando ante el Parlamento en Dodoma el 26 de mayo, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del África Oriental de Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, pintó un panorama preocupante del panorama internacional actual al presentar estimaciones presupuestarias para el año fiscal 2026/2027. Él enfatizó que las confrontaciones militares directas, las guerras por delegación y la intensificación de la competencia política y económica entre las principales potencias han debilitado sistemáticamente la arquitectura política, de defensa y de seguridad global que ha sustentado la estabilidad internacional durante décadas.

Las declaraciones del ministro llegan en un momento en que las instituciones multilaterales y los marcos diplomáticos enfrentan una presión sin precedentes debido a intereses nacionales en competencia y desafíos de seguridad cada vez más complejos. Kombo señaló específicamente las disputas fronterizas y la interferencia extranjera en los asuntos internos de las naciones soberanas como factores críticos que socavan las relaciones internacionales y crean incertidumbre en el orden político mundial.

África sigue estando en el epicentro de muchos de estos desafíos de seguridad. Kombo identificó los conflictos en curso en la República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Madagascar y en toda la región del Sahel como principales fuentes de inestabilidad que afectan al continente. Estos conflictos han desplazado a millones de personas, interrumpido las redes de comercio regional y tensionado los recursos de los países vecinos que intentan gestionar los flujos de refugiados y los desbordamientos de seguridad.

La República Democrática del Congo, en particular, ha experimentado un conflicto armado persistente en sus regiones orientales, donde numerosos grupos rebeldes compiten por el control de territorios ricos en minerales. Mientras tanto, Sudán ha sido envuelto en luchas civiles tras una lucha de poder entre facciones militares, creando una de las mayores crisis humanitarias del mundo. La región del Sahel continúa lidiando con insurgencias yihadistas que han desestabilizado gobiernos y amenazado la seguridad regional en África Occidental.

Más allá de África, Kombo llamó la atención sobre las tensiones crecientes en Asia, destacando específicamente la disputa de larga data entre India y Pakistán sobre la región de Cachemira. La situación se volvió más volátil tras un ataque terrorista informado en abril de 2025, aumentando los temores de escalada militar entre los dos vecinos nuclearmente armados. Este conflicto representa uno de los puntos conflictivos más peligrosos del mundo, con el potencial de involucrar a otras potencias regionales y interrumpir las rutas comerciales globales.

La guerra en curso entre Rusia y Ucrania recibió un énfasis particular en el discurso del ministro, ya que sus efectos continúan resonando en la economía global. El conflicto ha interrumpido gravemente los suministros de energía, especialmente el gas natural a Europa, al tiempo que ha afectado los sistemas de distribución de alimentos a nivel mundial. Tanto Rusia como Ucrania son importantes exportadores de trigo y otros productos agrícolas, y la guerra ha contribuido a la inflación de los precios de alimentos que afecta a poblaciones vulnerables en África y Asia.

En Oriente Medio, Kombo citó las tensiones persistentes que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán como fuerzas desestabilizadoras en una región ya volátil. El ministro también mencionó el conflicto israelí-palestino prolongado y la inestabilidad continua en Yemen y Siria, señalando que estas situaciones continúan a pesar de numerosos esfuerzos de mediación internacional e iniciativas de paz.

La posición de Tanzania refleja la creciente preocupación entre las naciones africanas sobre cómo los conflictos lejanos afectan sus propias perspectivas de desarrollo. Las cadenas de suministro interrumpidas, los precios volátiles de las materias primas y la atención y los recursos internacionales desviados impactan a los países que buscan construir infraestructura y reducir la pobreza.

Ante estos desafíos, Kombo reafirmó el compromiso de Tanzania de promover la diplomacia, el diálogo y el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional como los medios más efectivos para resolver conflictos globales. Este enfoque se alinea con la postura histórica de política exterior de Tanzania de no alineación y resolución pacífica de conflictos, principios que han guiado a la nación desde la independencia.

El llamado del ministro a soluciones diplomáticas subraya la necesidad urgente de un compromiso multilateral renovado y la revitalización de las instituciones internacionales diseñadas para prevenir y resolver conflictos antes de que se conviertan en crisis más amplias que amenazan la estabilidad global.