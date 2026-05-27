Estados Unidos advierte sobre papel de China en licitación de contrato de dragado de Argentina

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Brian Mast, advirtió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la “influencia maligna china” en un intento por conseguir un contrato importante en Argentina, según una carta vista porReuters.

La carta del 23 de abril se refiere a una subasta para un contrato de 25 años para dragar y operar el río Paraná de Argentina, una vía fluvial vital para la mayoría de las exportaciones agrícolas del país, que Argentina estima alcanzará los 10 mil millones de dólares en inversión.

Los términos de la licitación, que se encuentra en su fase final y se espera una decisión en los próximos días, prohíben explícitamente a las empresas estatales, lo que impide las ofertas de empresas chinas.

Pero Mast alegó que China estaba intentando “eludir esa elección a través de un representante del sector privado”. Existe una “seria preocupación” de que Jan De Nul, una empresa de dragado belga que compite por el contrato, “mantenga vínculos profundos y continuos con entidades estatales de la República Popular China”, a través de Servimagnus, una empresa argentina que forma parte del consorcio de Jan De Nul, afirmaba la carta.

Jan De Nul ha gestionado la vía fluvial del Paraná durante décadas y está compitiendo por el contrato contra el Grupo DEME, cuyo consorcio incluye a la firma de inversión KKR Co. y la estadounidense Great Lakes Dredge and Dock Corporation. En el sistema de puntuación de la candidatura, Jan De Nul lleva la delantera. La administración Trump, un aliado cercano del presidente argentino Javier Milei, ha expresado su preocupación por la influencia china en América Latina, incluida Argentina, donde Beijing era en marzo su segundo mayor socio comercial. Otorgar el contrato a Jan De Nul “sería inaceptable y perjudicial para la seguridad nacional de Argentina, la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestra relación bilateral”, decía la carta. En un comunicado, la embajada de China en Buenos Aires calificó las acusaciones de la carta como “especulaciones infundadas” y dijo que China había reiterado en varias ocasiones a las autoridades argentinas que rechaza cualquier tipo de práctica discriminatoria contra las empresas chinas.

“En realidad, al politizar y generalizar el concepto de seguridad en materia comercial, con el pretexto de proteger la ‘seguridad de Argentina’, Washington busca excluir la competencia china en beneficio de sus propias empresas”, afirmó. En respuesta aReutersEn las preguntas, Jan De Nul y Servimagnus calificaron las afirmaciones de vínculos entre las empresas y el capital chino durante el proceso de licitación como “absolutamente falsas y maliciosas” y dijeron que “no hay participación de empresas chinas, ni como socios ni como proveedores”. El martes pasado, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina celebró la culminación de la candidatura, calificándola de un proceso que había contado con un “fuerte apoyo multisectorial”. En un comunicado, la agencia dijo que la empresa y Deme se han asociado con empresas chinas, pero “esto no es motivo de descalificación”. cabildeo estadounidense

Alrededor del 80 por ciento de las exportaciones agrícolas y agroindustriales de Argentina salen del país a través del río Paraná, que fluye desde el centro agroindustrial de Rosario y sus alrededores hasta el Océano Atlántico Sur. El consorcio de DEME fue aprobado por el Centro de Defensa del Departamento de Comercio de EE.UU., que ayuda a las empresas que buscan contratos en el extranjero, según una persona en contacto con el consorcio que solicitó el anonimato. El esfuerzo de cabildeo resultó en que el asesor de Milei, Santiago Caputo, volara la semana pasada a DC para reunirse con funcionarios, entre ellos Mast, Michael Jensen, director senior para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y Alec Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos. A Caputo le dijeron que Estados Unidos tenía “graves preocupaciones” sobre la participación china en la candidatura, según una persona familiarizada con la visita. La persona dijo que las preocupaciones surgieron en parte de acusaciones de contactos frecuentes entre la embajada china y la oficina de Servimagnus en Argentina.