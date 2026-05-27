Chiefs News 27/5: un experto de la NFL analiza el dilema de Rashee Rice

Jefes de Kansas City

Los Chiefs no pueden confiar en Rashee Rice. La prueba que Rice falló no fue una prueba de drogas. Fue una prueba de inteligencia. Rice sabía que se avecinaban las pruebas. Sabía lo que estaba en juego. Ahora debe lidiar con las consecuencias.

Para ser claros, esto no se trata de la marihuana por la que dio positivo. Se trata de la reputación que tenía al salir de la universidad en SMU y del atropello y fuga de 2025 que le valió la sentencia de 30 días que desencadenó la prueba de drogas positiva en primer lugar. Se trata de cómo supuestamente golpeó a un fotógrafo menos de dos meses después, y de cómo volvió a cometer un desliz, sin importar cómo sucedió o para qué sirvió.

Sabía que tenía que caminar por el buen camino, pero de alguna manera, aquí estamos de nuevo.

También es una pena, porque internamente, los Chiefs ven a Rice como capaz de ser un receptor entre los cinco o los 10 mejores. El año pasado, una suspensión de seis juegos y síntomas de conmoción cerebral que terminaron su temporada prematuramente limitaron a la estrella en ciernes a ocho juegos. En esos concursos, tuvo 53 recepciones para 571 yardas y cinco touchdowns. Si proyectas esos números en 17 juegos, son 113 recepciones para 1,213 yardas y 11 touchdowns.

Si llega allí y se limpia fuera del campo, probablemente estemos hablando de que los Chiefs le pagarán a Rice alrededor de $30 millones por año.

En cambio, la mejor apuesta de Kansas City es probablemente ver hacia dónde van las cosas este año y, si funciona, etiquetarlo como franquicia el próximo año para ver de nuevo si realmente ha doblado la esquina. Y tal vez buscar algún seguro veterano en el receptor para que estén listos para la posibilidad de una suspensión (eso tampoco sería por la marihuana, sino por violar su libertad condicional). Quizás sea Stefon Diggs. Tal vez esté regresando a AJ Brown.

De todos modos, está bien que los Chiefs esperen que Rice regrese, y obviamente lo hacen.

Simplemente ya no pueden contar con Rice.