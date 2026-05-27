Caso sin resolver resuelto cuando un sospechoso de Illinois fue acusado del brutal asesinato de una madre encontrada muerta en el campo en 1993

By
Gabriel Sánchez
Más de 30 años después de que una madre de Illinois fuera encontrada muerta a golpes en un campo rural, las autoridades anunciaron el martes cargos de asesinato contra un sospechoso de 70 años en un caso sin resolver que, según los investigadores, nunca dejó de atormentar a la comunidad ni a la familia de la víctima.

Albert L. Zigler, de 70 años, de Caseyville, Illinois, está acusado de asesinato en primer grado en relación con el asesinato en 1993 de Randy Gail Sperino, de 34 años.

En 1993, Sperino fue asesinada a golpes y su cuerpo fue arrojado en un campo en la zona no incorporada de Granite City, Illinois.

Albert Zigler está acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Randy Gail Sperino. (Oficina del Sheriff del Condado de Madison vía Facebook)

Los investigadores recuperaron ADN de la escena, pero no se identificaron coincidencias en el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS), según un informe del medio local KMOV. Othram, una empresa de genealogía con sede en Texas, identificó recientemente a Zigler como el sospechoso.

A pesar del paso de más de tres décadas, los investigadores dijeron que se desarrolló evidencia suficiente para respaldar los cargos contra Zigler.

El sheriff del condado de Madison, Jeff Connor, anunció el arresto en una conferencia de prensa el miércoles 27 de mayo de 2026. (Oficina del Sheriff del Condado de Madison vía Facebook)

Wes Sperino, el hijo de Randy Sperino, le dijo al medio que nunca pensó que se realizaría un arresto.

El hijo de la víctima, Wes Sperino, habló en una conferencia de prensa el miércoles 27 de mayo de 2026. (Oficina del Sheriff del Condado de Madison vía Facebook)

“Pensé que podría pasar y nunca lo sabría, pero todo eso cambió gracias a estos muchachos detrás de mí y a mi lado”, dijo Wes Sperino. “Estaba eufórico y luego inmediatamente se me saltaron lágrimas de alegría, y me sorprendió escuchar las palabras: ‘Lo tenemos'”.

