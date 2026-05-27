Imported Article – 2026-05-27 22:24:44

En lo que es un enfrentamiento de pesos pesados desde lo alto de la tabla de la Premier Division, Shamrock recibirá a St. Patrick’s en el Estadio Tallaght el viernes por la noche.

Comenzando con los anfitriones, haciendo un regreso muy esperado a las victorias la última vez al asegurar una victoria ajustada por 2-1 fuera de casa ante Bohemians, Shamrock es casi universalmente considerado como un destacado contendiente para hacer aún más historia en la Premier Division en 2026. Liderando la carrera para defender una vez más su corona doméstica esta temporada, el equipo de Stephen Bradley abre el enfrentamiento del viernes con un margen de cinco puntos sobre los invitados de este fin de semana. Buscando asegurar lo que podría resultar ser una victoria definitoria esta vez, los Rovers estarán emocionados por un récord dominante contra St. Patrick’s. Alcanzando una victoria por 1-0 cuando viajaron a Richmond Park el pasado 10 de abril, los campeones reinantes de la Premier Division han ganado tres de sus últimos cuatro enfrentamientos. También cabe destacar que Shamrock ha ganado seis de sus siete enfrentamientos anteriores frente a sus propios seguidores, una racha que se remonta a un empate por 1-1 contra Dundalk el 23 de febrero.

En cuanto a los visitantes, aunque St. Patrick’s llega al Estadio Tallaght el viernes por la noche sorprendentemente ubicado en la posición de plata, los Athletic han tenido dificultades para encontrar estabilidad en los últimos tiempos. A pesar de arrancar a toda máquina al abrir la campaña de 2026 en febrero, el equipo de Stephen Kenny solo ha registrado una victoria en sus cinco apariciones consecutivas anteriores en la Premier Division. Con sus recientes problemas destacados por una derrota por 1-0 en casa ante Shelbourne el 16 de mayo, St. Patrick’s también ha quedado en blanco en dos ocasiones consecutivas por primera vez en esta temporada y ha mostrado algunos problemas ofensivos recientes. También cabe mencionar que el inconsistente equipo de Kenny solo ha conseguido una victoria en sus desplazamientos desde marzo. Asimismo, perdiendo sus últimos tres viajes consecutivos a Shamrock por un marcador agregado de 7-0, apostamos por un resultado similar este fin de semana.

Apuesta: Shamrock Rovers a 6/5 para vencer a St. Patrick’s Athletic en el enfrentamiento de la Premier Division irlandesa del viernes @ 1xBet