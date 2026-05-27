Arrestan en Argentina a tres hombres acusados ​​de participar en una red de robo contra Mahomes y Kelce

Según las autoridades, tres hombres presuntamente involucrados en una red de robos en Sudamérica que apuntaba a casas de atletas profesionales en Estados Unidos fueron arrestados en Argentina.

Los ciudadanos chilenos son buscados en Estados Unidos por cargos federales relacionados con robos en las casas de las estrellas de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes y Travis Kelce. Actualmente están a la espera de ser extraditados a Estados Unidos.

La policía federal argentina dijo que dos de los sospechosos, Ignacio Zúñiga Cartes y Bastián Jiménez Freraut, también se encuentran entre las cinco personas arrestadas en relación con un robo a principios de este mes en la casa del tenista argentino Juan Martín del Potro, informó ABC News.

El tercer sospechoso arrestado, Pablo Zúñiga Cartes, no estaba relacionado con el robo a Del Potro.

Según una denuncia federal, los sospechosos se encuentran entre los siete acusados ​​el año pasado de conspiración para transportar propiedad robada a través de fronteras estatales luego de robos en casas de atletas profesionales en todo el país.

“Estos individuos apuntaron a atletas de alto perfil en la Liga Nacional de Fútbol Americano (“NFL”) y la Asociación Nacional de Baloncesto (“NBA”), todos los cuales estaban ausentes o jugando en juegos profesionales en el momento de los robos”, afirma un comunicado. “Estos individuos robaron objetos de valor por valor de más de 2 millones de dólares”.

La denuncia también incluía una foto de iCloud recuperada por los investigadores que supuestamente mostraba a tres sospechosos posando con una caja fuerte dañada, relojes, collares, un anillo y herramientas de robo.

Pablo Zúñiga Cartes, Ignacio Zúñiga Cartes, Bastián Jiménez Freraut y sospechoso desconocido en una foto recuperada de iCloud (Departamento de Justicia)

Un agente especial del FBI dijo que creía que el dueño del teléfono, Pablo Zúñiga Cartes, estaba haciendo referencia a los robos de Kelce y Mahomes en octubre de 2024 porque llevaba una camiseta de los Kansas City Chiefs en la foto.

El FBI también vinculó al grupo de ladrones sudamericano con el robo de la casa de un jugador de los Tampa Bay Buccaneers, donde se robaron artículos valorados en 167.000 dólares.

Según la denuncia, los ladrones identificaron objetivos utilizando horarios y ubicaciones de atletas profesionales disponibles públicamente, luego ingresaron a las casas a través de ventanas rotas o abriendo puertas corredizas con palancas.