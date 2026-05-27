Apple renueva el podcast After the Whistle, presentado por la estrella de Ted Lasso Brendan Hunt y la locutora deportiva Rebecca Lowe, para la Copa del Mundo

Conforme el evento cuatrienal más grande del fútbol -la Copa del Mundo- está a punto de comenzar en América del Norte el próximo mes, Apple está volviendo a poner en juego a dos apasionados aficionados al fútbol.

La tercera temporada del podcast “After the Whistle” será nuevamente co-organizada por Brendan Hunt, actor y co-creador de la premiada serie de Apple TV “Ted Lasso,” y Rebecca Lowe, presentadora de la cobertura de la Premier League de NBC Sports y co-presentadora de la cobertura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Fox Sports. El dúo analizará los partidos clave de la Copa del Mundo y recopilará los momentos más emocionantes dentro y fuera del campo.

La tercera temporada del podcast debutará el 7 de junio y se extenderá a lo largo de la Copa del Mundo. Nuevos episodios estarán disponibles varias veces a la semana, disponibles “en las horas siguientes a los partidos trascendentales,” según Apple.

“Estamos encantados de traer ‘After the Whistle’ de vuelta para una tercera temporada,” dijo Eddy Cue, VP de Servicios y Salud de Apple, en un comunicado. “Brendan y Rebecca tienen una increíble capacidad para capturar la energía y pasión de la Copa del Mundo. Su dinámica única y profundo amor por el fútbol hacen que este show sea imperdible para los aficionados en todas partes.”

Hunt comentó: “La Copa del Mundo siempre es impredecible, excepto por una cosa -está garantizado que repetidamente me dejará destrozado emocionalmente. Afortunadamente, tendré estas charlas regulares con la genial Rebecca Lowe para sobrellevarlo. Y tal vez, solo tal vez, estas mismas conversaciones puedan ayudar a todos los demás a sobrellevar el torneo también.”

Lowe agregó: “Cuando Brendan y yo nos reunimos para hablar sobre el hermoso juego, generalmente incluye risas histéricas, algunas lágrimas o algo intermedio. Y con uno de los eventos deportivos y culturales más grandes de nuestra vida como telón de fondo esta vez, no puedo esperar por la montaña rusa emocional en la que esta Copa del Mundo nos llevará, y revivirlo todo con Brendan en ‘After the Whistle’.”

Producido por Apple News, “After the Whistle” estará disponible en formato de audio y video en Apple News, Apple Podcasts y en todas las principales plataformas de podcasts.

Mientras tanto, la temporada 4 de “Ted Lasso” -en la que el entrenador principal titular interpretado por Jason Sudeikis dirigirá un club de fútbol femenino de segunda división en Richmond- está programada para llegar a Apple TV este agosto.