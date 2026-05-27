Anfitriones de alquiler a corto plazo de Metro Atlanta esperan un auge en las reservas de la Copa Mundial de Hombres

Estamos a unas dos semanas de la Copa Mundial de Fútbol Masculino de la FIFA 2026, y ha habido una alta demanda de alquileres a corto plazo en Atlanta. Airbnb dice que la Copa del Mundo está resultando ser su mayor evento. Atlanta está organizando ocho partidos de la Copa del Mundo masculina este verano en el Estadio Mercedes-Benz. Algunos anfitriones locales de Airbnb están apostando por ganar mucho dinero durante los partidos. “Nos ha ido extremadamente bien. Estamos probablemente reservados al 85% de capacidad”, dijo la anfitriona de Airbnb Tarshema Harris. Ella dijo que grupos grandes están reservando sus Airbnbs en Atlanta y Marietta. “Tenemos tres casas completas separadas”, dijo Harris. Ella dijo que la demanda la ha llevado a listar las unidades a un precio más alto de lo que suelen costar en junio y julio. “Son $400 por noche por la casa entera. Normalmente, cobramos alrededor de $175 por noche”, dijo Harris. En total, Harris dijo que espera obtener alrededor de $37,000 en un corto período de tiempo. “Lo que ya estamos pronosticando en los libros en solo un corto periodo para la FIFA normalmente nos llevaría de seis a ocho meses para obtener esos ingresos”, dijo ella. En Atlanta, a unas tres millas del estadio, Myles Maxey recientemente listó su casa de tres habitaciones en Airbnb. “La pusimos en lista por $1,500 por noche”, dijo Maxey. Él espera recibir su primera reserva pronto. “Creo que cuando lleguemos a la ronda de 32 o la semifinal, vamos a empezar a ver mucha más acción en Atlanta mientras la gente se emociona por su equipo local”, dijo Maxey. “Si pudiéramos alquilar esta casa por 10 de los 30 días, creo que sería genial. Por 10 días, serían $15,000. Eso ayudaría con la hipoteca”. Airbnb está ofreciendo un incentivo de $750 a nuevos anfitriones en las 11 ciudades anfitrionas para satisfacer la creciente demanda. Los anfitriones deben tener su primer huésped antes del 31 de julio para ser elegibles.