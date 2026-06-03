El término “woke” ha ocupado un lugar importante en los debates políticos, académicos y mediáticos desde principios del siglo XXI. Surgido del argot afroamericano en los años 1940, este estado de alerta ante las injusticias raciales se ha transformado en una ideología estructurada que desafía el universalismo abstracto de la Ilustración.

El movimiento Black Lives Matter ha reavivado el “Stay woke” a través de las redes sociales, generando un entusiasmo por el wokismo en Estados Unidos. Sin embargo, esta ideología ha sido objeto de críticas y ha dado lugar a un movimiento antiwokista.

En Francia, figuras como Michel Onfray popularizan la idea de una “dictadura de las minorías”. Este clima social ha permitido la aparición de una nueva corriente en el pensamiento conservador, liderada por intelectuales católicos reaccionarios del pasado, con el objetivo de derrotar al wokismo y defender valores tradicionales.

En Europa, el antiwokismo se ha convertido en una herramienta estratégica para unificar a diversos sectores en contra del wokismo. Esta corriente conservadora se ha establecido en varios países europeos y está respaldada por medios de comunicación, think tanks e intelectuales.

La lucha contra el wokismo, que inicialmente se enfocaba en cuestiones de género, se ha extendido para incluir a grupos étnicos y culturales, convirtiéndose en un movimiento político en crecimiento que busca desafiar la dominación occidental y promover la identidad nacional.

El wokismo, que buscaba proteger a las minorías, ha generado un clima ideológico que ha aumentado las tensiones y la violencia contra estas comunidades en todo el mundo. La vulnerabilidad de las minorías se ve agravada por el surgimiento de regímenes populistas y autoritarios que utilizan el antiwokismo para imponer políticas represivas.

Para superar esta crisis, es necesario fortalecer el universalismo democrático, reforzar las instituciones internacionales y educar en la complejidad para evitar la escalada de conflictos identitarios que ponen en peligro la democracia en Occidente. La batalla entre el wokismo y el antiwokismo es un desafío crucial para la vitalidad democrática del siglo XXI.