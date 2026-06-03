China, wolframio y un shock de suministro en metal crítico para la guerra que durará mucho más allá del conflicto en Irán

Un trabajador examina el mineral en una mina de tungsteno, operada por Trinity Metals Group, en el noroeste de Kigali, Ruanda, el viernes 23 de mayo de 2025.

La guerra en Irán ha causado aumentos de precios y escasez documentados en una variedad de artículos de los que los estadounidenses dependen. Petróleo y gas, por supuesto, pero también petroquímicos y todo lo derivado de ellos (por ejemplo, plásticos) y helio se encuentran entre los materiales crudos que han sido sitiados por el cierre del Estrecho de Ormuz. Aún así, hay otro elemento que ha visto un aumento en su precio debido a una creciente escasez a causa de la guerra, pero donde el impacto no disminuirá incluso si se reabre el Estrecho. La gran cantidad de municiones estadounidenses utilizadas en la batalla combinadas con armas enviadas a Ucrania ha dejado a muchas entidades con base en Estados Unidos en busca de tungsteno.

Si no sabes que necesitas tungsteno, es comprensible. Mientras que el papel del tungsteno en armas está impulsando la crisis actual, su alcance se extiende a rincones mucho más mundanos de la vida estadounidense, desde la silla del dentista hasta el lugar de pesca. Pasa desapercibido para la mayoría de la gente, pero no para aquellos dentro de las cadenas de suministro donde es crítico.

“El tema del tungsteno se menciona en casi cada conversación con proveedores,” dijo Mark Vena, CEO y analista principal en SmartTech Research. “El tungsteno es el metal del que nadie habla hasta que misiles, fábricas y talleres de máquinas lo necesitan al mismo tiempo”, dijo Vena, señalando que conecta la guerra, la fabricación, la electrónica, la aeroespacial, los vehículos eléctricos y las herramientas de todos los días. Vena describió la situación actual como “un nudo feo en la cadena de suministro” y dijo que la crisis del tungsteno es un recordatorio de que a pesar de todos los avances de la inteligencia artificial y la tecnología, la economía sigue dependiendo de materiales físicos.

Al igual que en otras situaciones que implican materiales de tierras raras en años recientes, China juega un papel importante en el cuello de botella de la cadena de suministro. China es el principal proveedor, controlando hasta el 80% del tungsteno mundial, aunque su producción está disminuyendo. En febrero de 2025, restringió las exportaciones citando preocupaciones de seguridad nacional y continúa sometiendo el metal a estrictos controles de exportación.

Según los datos más recientes del USGS, la producción mundial de tungsteno alcanzó aproximadamente 81,000 toneladas métricas en 2024, con Vietnam en un distante segundo lugar después de China. Estados Unidos prácticamente no produce nada internamente.

Kazajistán y una nueva era de extracción de tungsteno

El papel desmesurado de China en el mercado ha atraído la atención de los legisladores desde hace años. En 2022, se introdujo la Ley REEShore de EE. UU. que incluía una prohibición del uso de tungsteno chino en equipos militares a partir de 2026, pero nunca se convirtió en ley. El Departamento de Defensa tiene nuevas reglas de abastecimiento que entrarán en vigor y requerirán nuevas fuentes del metal.

Entre las nuevas fuentes de tungsteno en desarrollo se encuentra una operación minera que se está estableciendo en Kazajistán por sus reservas sin explotar por Cove Kaz Capital, una filial de la compañía minera Cove Capital. “La industria del tungsteno está experimentando condiciones de mercado sin precedentes”, dijo el presidente ejecutivo de Cove Kaz Capital, Pini Althaus. “Los precios disparados se deben a la escasa oferta debido a la disminución de las reservas globales de tungsteno como resultado de las guerras en Ucrania e Irán,” dijo.

Cove Kaz Capital ha atraído atención por otra razón: tanto Eric Trump como Donald Trump Jr. son inversores en una empresa que planea fusionarse con ella.

A medida que la producción de tungsteno en China ha disminuido después de décadas de extracción minera, está comprando concentrados de tungsteno con más frecuencia a otros países a precios premium para alimentar sus propias instalaciones de procesamiento y para sus propias necesidades de defensa, industriales y energéticas. Al mismo tiempo, la demanda de EE. UU. de tungsteno en los próximos cinco a diez años requerirá múltiples nuevas minas de tungsteno en producción a nivel mundial, dijo Althaus.

Kazajistán es solo un frente en la guerra emergente de tungsteno. Uno de los jugadores más agresivos es Almonty Industries, una empresa minera con sede en Canadá que completó la puesta en marcha de la Fase 1 de su Mina de tungsteno Sangdong en la provincia de Gangwon de Corea del Sur en marzo, marcando el regreso del depósito a la producción después de más de 30 años. La compañía también opera una mina productora en Portugal. Estas eventualmente ayudarán a aliviar los problemas de suministro.

Estados Unidos también está en el radar de Almonty, según el director ejecutivo, Lewis Black. “No ha habido minería de tungsteno en Estados Unidos en 30 años,” dijo Black a CNBC a finales del año pasado. Dijo que es difícil desarrollar minas domésticas que escalen como algunas de las operaciones en el extranjero, pero que perseguir el suministro en EE. UU. “tiene sentido para los clientes y el trabajo de defensa.”

Tanto Estados Unidos como Europa están reabasteciendo armas y municiones que requieren tungsteno, para entre otros usos, municiones perforadoras de blindaje. Pero Althaus dijo que las guerras simultáneas están agotando las existencias de tungsteno y obligando a los refinadores de tungsteno estadounidenses a alimentar sus plantas con una combinación limitada de chatarra, materiales reciclados y concentrados de mineral. Se proyecta que las guerras aumentarán los déficits en el suministro global de tungsteno a medida que crece la demanda de defensa.

“En total, EE. UU. necesitará mayores suministros de tungsteno sostenidos y a gran escala hasta la década de 2030”, dijo Althaus.

Al llegar a su máxima escala, el proyecto de tungsteno de Cove Kaz en Kazajistán está proyectado para producir 12,000 toneladas métricas por año. Las reglas de abastecimiento del Departamento de Defensa que entran en vigencia el 1 de enero de 2027 restringirán el uso de polvos metálicos de tungsteno y aleaciones pesadas extraídas, refinadas y producidas en China.

La inversión de Cove Kaz se basa en la creencia de que las reservas de tungsteno de Kazajistán tendrán una vida útil que sobrevivirá muchos ciclos políticos. Se espera que las dos reservas de tungsteno a cielo abierto del proyecto operen durante más de 50 años, o como lo enmarcó Althaus, “los próximos diez a doce mandatos presidenciales estadounidenses.”

Según la producción planificada, equivaldría aproximadamente al 15 por ciento de la producción minera anual actual a nivel mundial, basada en las aproximadamente 80,000 toneladas métricas producidas actualmente.

“Nuestro objetivo en este momento es finalizar los estudios de ingeniería y los planes de construcción de minas y refinerías y comenzar las obras en los próximos dieciocho meses,” dijo Althaus, aunque no proporcionó un cronograma para cuándo el proyecto alcanzaría la producción a gran escala.

El acuerdo de Kazajistán ha sido objeto de escrutinio porque Donald Trump Jr. y Eric Trump invirtieron en una empresa llamada Skyline Builders Group en agosto de 2025, con la empresa planeando evolucionar de una firma de construcción con sede en Asia a un enfoque en inversiones en cadenas de suministro de materiales críticos. La empresa se fusionó con Cove Kaz Capital el 30 de abril y espera comerciar como Kaz Resources una vez que la operación se complete a finales de 2026 o principios de 2027. No se conoce el tamaño exacto de su inversión.

Los legisladores y grupos de vigilancia han estado examinando los acuerdos que involucran a la familia del presidente. El representante Robert Garcia (D-Calif.), miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara, ha solicitado al inspector general del Departamento de Defensa que investigue múltiples transacciones que involucran a miembros de la familia Trump y están relacionadas con la seguridad nacional. Hasta la fecha, el Departamento de Defensa no ha respondido.

Una portavoz de la Organización Trump dijo que la familia Trump no tuvo participación en la transacción de fusión y siempre ha sido inversor pasivo en Skyline Builders Group sin un papel de gestión.