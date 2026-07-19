Prieš pasakojimų garbinimą

PasakojimÅ³ sureikÅ¡minimas, siekiant apibrÄ—Å¾ti, kas esame, arba gelbstint planetÄ…, kai kam kelia antipatijÄ…, pavyzdÅ¾iui, filosofas Byung-Chul Hanas Å¡iÄ… manijÄ… vadina â€žistorijÅ³ pardavinÄ—jimuâ€œ. Ar skaitmeniniu bÅ«du supakuotos istorijos suvarÅ¾o suvokimÄ… apie daÅ¾nai padrikÄ…, fragmentiÅ¡kÄ… mÅ«sÅ³ paÄiÅ³ gyvenimÄ…? Ar atviruose, akytuose, neiÅ¡baigtuose pasakojimuose galima rasti kokiÅ³ nors alternatyvÅ³, net atsidÅ«rus mirties akivaizdoje?
Kas bendra tarp tokiÅ³ raÅ¡ytojÅ³ kaip amerikietÄ— Rebecca Solnit, lenkÄ— Olga Tokarczuk, indas Amitavas Ghoshas? Visi trys raÅ¡Ä— apie istorijÅ³ bÅ«tinumÄ… pasauliui iÅ¡gelbÄ—ti. Straipsnyje apie klimato krizÄ™, paskelbtame The Guardian 2023 m. sausio 12 d., Solnit tiesiai Å¡viesiai pareiÅ¡kÄ—, kad â€žkiekviena krizÄ— iÅ¡ dalies laikytina pasakojimo krizeâ€œ. Naujos, paveikesnÄ—s istorijos esÄ… padÄ—s Å¾monÄ—ms suvokti, kad Ä¯manomas kitoks gyvenimas. Tokarczuk savo paskaitoje, atsiimdama Nobelio premijÄ…, teigÄ—, kad pasaulis kuriamas iÅ¡ Å¾odÅ¾iÅ³, o tai, kas neÄ¯vardijama, dingsta. Ragino kurti istorijas, perÅ¾engianÄias pirmojo asmens perspektyvÄ…, nes daugiasluoksnÄ— groÅ¾inÄ— literatÅ«ra ryÅ¡kiau nubrÄ—Å¾ia ribÄ… tarp tiesos ir melo, paveikiau ugdo Å¾mogiÅ¡kumÄ…. Ghoshas raÅ¡ytojÅ³, apskritai menininkÅ³ uÅ¾duotimi, netgi naÅ¡ta vadina bÅ«tinybÄ™ pasitelkti istorijas kovai su antropocentrizmu, gresianÄiu sunaikinti visÄ…, Ä¯skaitant Å¾monijos, gyvybÄ™ Å½emÄ—je. Tai â€žimpulsyvus moralinis poreikisâ€œ, bÅ«tinybÄ— Ä¯siklausyti ne tik Ä¯ Å¾moniÅ³ balsus, o tÄ… daryti padeda istorijos, â€“ raÅ¡o jis knygoje â€žMuskato rieÅ¡uto prakeiksmasâ€œ (2023).
Aistringus tvirtinimus apie transformuojanÄiÄ… pasakojimÅ³ galiÄ…, tiesa, atskiestus kaip treÄias vanduo nuo kisieliaus, skaitome ir laikraÅ¡Äiuose, portaluose. Atseit jeigu â€žkairiejiâ€œ turÄ—tÅ³ gerÄ… istorijÄ…, jie laimÄ—tÅ³ rinkimus. Jeigu Ä¯tikinamai papasakotume apie gamtos naikinimÄ…, Å¾monÄ—s pagaliau pradÄ—tÅ³ klausytis. Siekiant pokyÄiÅ³, tapo Ä¯prasta apeliuoti Ä¯ emocijas ir tapatybÄ™, o tas geriausiai pavyksta, pasakojant istorijas. Akivaizdu, kad sausi faktai, nerimÄ… keliantys duomenys, informacijos perteklius nepadeda Ä¯sijausti. Sielos â€žportalusâ€œ atveria istorijÅ³ pasakojimai. Jei norite paliesti kieno nors Å¡irdÄ¯, istorijos yra tai, ko reikia. Tariamai taip veikia smegenys, pasaulÄ¯ suvokdamos per naratyvus. Kai kas teigia, esÄ… save, kitus, ateitÄ¯ ir praeitÄ¯ matome, suprantame, tik Ä¯siklausydami Ä¯ pasakojimus. Gyvenimas yra pasakojimas ir atvirkÅ¡Äiai: â€žMes pasakojame istorijas, kad gyventumeâ€œ, anot amerikieÄiÅ³ raÅ¡ytojos Joanos Didion garsiosios frazÄ—s.
Pasakojimai apsunkina reikalus
Mane labai trikdo Å¡itoks istorijÅ³ garbinimas (neÄ¯siÅ¾eiskit, Rebecca, Olga ir Amitavai). Jau daug metÅ³ renku informacijÄ… tema â€žprieÅ¡ pasakojimusâ€œ, nes jie pirmiausia skamba kaip rinkodara, ypaÄ NyderlandÅ³ kontekste. IstorijÅ³ pasakojimas iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ pasitelkiamas kaip strategija paliesti Å¾moniÅ³ Å¡irdis, bet daÅ¾niausiai tada, kai yra kÄ… parduoti. Toks pasakojimas, uÅ¾uot kvietÄ™s mÄ…styti, blokuoja mÄ…stymÄ…. Tas pats galioja ir anapus reklamos ribÅ³. Mums reikia bÅ«ti kuo nors Ä¯sitikinusiems. TaÄiau kÄ… istorijÅ³ pasakojimas galÄ—tÅ³ paveikti planetinÄ—s katastrofos akivaizdoje? Ar deÅ¡inieji tikrai pasakoja geresnÄ™ istorijÄ… negu Ä¯stengia kairieji, ar jie skleidÅ¾ia tiesiog veiksmingesnÄ™ propagandÄ…? Atrodo, maÅ¾ai kas patvirtina prielaidÄ…, kad pasakojimai daro Ä¯takÄ… tokiu aukÅ¡tu lygmeniu. Retai iÅ¡girstame, kad kokia nors istorija bÅ«tÅ³ padariusi tokÄ¯ galingÄ… poveikÄ¯.
Trys mano minÄ—ti autoriai iÅ¡ prigimties yra pasakotojai, taÄiau jÅ³ kÅ«riniÅ³ (laimei!) negalima susiaurinti iki politiniÅ³ sprendimÅ³. Solnit poÅ¾iÅ«riu, pasaulio supratimÄ… amÅ¾iams pakeitÄ— neÄ¯veikiama â€žvyrÅ³ virÅ¡enybÄ—â€œ. Tokarczuk pleÄia mÅ«sÅ³ akiratÄ¯, pasitelkdama â€žketvirtojo asmens perspektyvÄ…â€œ, perÅ¾engianÄiÄ… Ä¯prastinÄ—s egzistencijos ribas. Ghoshas parodo, kokius didÅ¾iulius atstumus Ä¯vykiai gali Ä¯veikti laike ir erdvÄ—je. IÅ¡ tÅ³ trijÅ³ poÅ¾iÅ«riÅ³ aiÅ¡kiausiÄ… poveikÄ¯ padarÄ— â€žvyrÅ³ virÅ¡enybÄ—sâ€œ konceptualizavimas, kitÅ³ dviejÅ³ autoriÅ³ papasakotos istorijos iÅ¡ esmÄ—s dar labiau komplikavo reikalus.
Akivaizdesni sÄ—kmÄ—s pavyzdÅ¾iai yra â€ždidieji naratyvaiâ€œ, tokie kaip BaÅ¾nyÄios istorija ar politinÄ—s ideologijos, juos buvo nepaprastai sunku pakeisti, kad atsirastÅ³ erdvÄ—s daugybei maÅ¾esniÅ³ pasakojimÅ³. Argi ne didÅ¾iausia transformuojanti jÄ—ga buvo laisvÄ— kiekvienam paskelbti savo paties istorijÄ…? Ir vis dÄ—lto kaip tik Å¡ita laisvÄ— sukÄ—lÄ— naujÅ³, didingÅ³, vienijanÄiÅ³ naratyvÅ³ troÅ¡kimÄ….
Mane erzina ir tai, kad pasakojimas daÅ¾nai panaÅ¡us Ä¯ pavirÅ¡utiniÅ¡kÄ… triukÄ…. Laimei, tie laikai, kai turÄ—jai praleisti pirmÄ…sias penkias kiekvieno ilgo skaitinio pastraipas su privalomais asmeniniais paÅ¡maikÅ¡tavimais, jau praeityje â€“ dabar tai trumpi, apriboti pasakojimai. TaÄiau vis dar daÅ¾nai susiÅ¾avima kuo triukÅ¡mingesniais straipsniais ar tinklalaidÄ—mis apie kelioniÅ³ nuotykius. Vyrauja eseistinis stilius, negroÅ¾inÄ™ literatÅ«rÄ… derinantis su groÅ¾ine, viskÄ… susieja autentiÅ¡kas pasakotojo balsas. Labiausiai man patinka Å¡io stiliaus fragmentiÅ¡kumas ir padrikumas, kitaip tariant, nepasakojamasis aspektas. Mano alergija planetÄ… iÅ¡gelbÄ—sianÄioms istorijoms, kurios turÄ—tÅ³ viskÄ… sutvarkyti, susijusi su tokiÅ³ naratyvÅ³ iÅ¡baigtumu, iÅ¡samumu, visÅ³ mazgÅ³ suraiÅ¡iojimu ir didÅ¾iulÄ—s reikÅ¡mÄ—s viskam suteikimu. Tai neturi nieko bendra su gyvenimu, kokÄ¯ paÅ¾Ä¯stu. Bet prie to grÄ¯Å¡iu vÄ—liau.
InternetinÄ—s istorijos sklandÅ¾iosÂ ir slidÅ¾ios tarsi pornografija
Nesu vienintelÄ—, skeptiÅ¡kai vertinanti istorijÅ³ pasakojimus. Straipsniai ir knygos, nukreiptos prieÅ¡ pasakojimÅ³ garbinimÄ…, pasirodo gana reguliariai. Filosofas Galenas Strawsonas jau daug metÅ³ prieÅ¡inasi idÄ—jai, kad Å¾monÄ—s yra bÅ«tybÄ—s, pasakojanÄios istorijas, naujausias jo esÄ— rinkinys Å¡ia tema â€žMan Ä¯kyrÄ—jÄ™ dalykai: mirtis, laisvÄ—, savastis etcâ€œ (2018). Peteris Brooksas, literatÅ«ros kritikas, turintis pasakotojo patirties, knygoje â€žIstorijÅ³ suvilioti: naratyvÅ³ pasitelkimas ir piktnaudÅ¾iavimas jaisâ€œ (2022) kritiÅ¡kai apmÄ…sto savo ankstesnÄ¯ â€žistorijÅ³ pasakojimo svarbos atradimÄ…â€œ, pristatytÄ… veikale â€žSkaitymas dÄ—l siuÅ¾etoâ€œ (1984). Filosofas Byung-Chul Hanas neseniai iÅ¡leido knygÄ… â€žNaracijos krizÄ—â€œ (2024), kurioje arÅ¡iai narsto istorijÅ³ pasakojimo fenomenÄ…, nors tÄ… daro todÄ—l, kad naratyvams suteiktÅ³ naujÄ… galiÄ….
PradÄ—kime nuo paskutinio iÅ¡ trijÅ³ paminÄ—tÅ³ autoriÅ³. Hanas taikliu ir pedantiÅ¡ku stiliumi aiÅ¡kina, kas, jo manymu, klostosi ne taip, kaip turÄ—tÅ³. Tai, kad Å¡iais laikais visur kalbama apie istorijas, iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ rodo jÅ³ nyksmÄ…: â€žParadoksalu, bet pasakojimo iÅ¡pÅ«timas iÅ¡duoda naracijos krizÄ™. Visame pasakojimÅ³ triukÅ¡me slypi vakuumas, pasireiÅ¡kiantis prasmÄ—s ir orientacijos stoka.â€œ Pasakojamos istorijos, anot jo, maÅ¾ai kÄ… bendra turi su tikromis istorijomis. Hanas grÄ¯Å¾ta prie mitinio lauÅ¾o, aplink kurÄ¯ rinkdavosi jauni ir seni, kad susikaupÄ™, rimtais veidais, sulaikÄ™ kvÄ—pavimÄ… klausytÅ³si genties vyresniÅ³jÅ³. Istorijos neÄ¯kainojamos dÄ—l Å¾mogiÅ¡kÅ³jÅ³, prasmÄ™ suteikianÄiÅ³ savybiÅ³, o ne dÄ—l neÅ¡vankumo, kuriuo jas sutepÄ— kapitalizmas. â€žIstorijÅ³ pasakojimas tapo istorijÅ³ pardavinÄ—jimuâ€œ, â€“ sako Hanas aÅ¡triu tonu. Kuriame istorijÄ… po istorijos, bet jos nÄ—ra susijusios su bendra, tikslinga istorijaâ€¦ O be tokios istorijos visuomenÄ— neturi vairo, yra susiskaldÅ¾iusi, pasiduoda beprasmybei, vartotojiÅ¡kumui, pavojingai uÅ¾sikreÄia populizmu ir sÄ…mokslo teorijomis.
Kas iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ suteikia istorijoms telkiamÄ…jÄ… galiÄ…? Hanas tai apibÅ«dina kaip â€žiÅ¡baigtÄ… formÄ…, kuri suteikia prasmÄ™, ugdo tapatybÄ™â€œ. ModernybÄ— sugriovÄ— autentiÅ¡kÄ… patirtÄ¯, perÅ¾engÄ— visas ribas, todÄ—l praradome ankstesnÄ™ uÅ¾darÄ… tvarkÄ…. Tai pavertÄ— mus vieniÅ¡ais individais, desperatiÅ¡kai ieÅ¡kanÄiais prasmÄ—s likuÄiÅ³. Hanas, bÄ—gant metams, regis, darosi vis konservatyvesnis, savÄ…jÄ… skaitmeniniÅ³ technologijÅ³ kritikÄ… atmieÅ¡ia gana senamadiÅ¡ka bendruomenÄ—s idÄ—ja, o istorijÅ³ pasakojimÄ… sieja ne tik su mitiniu lauÅ¾u, bet ir su ritualais, su religiniu kalendoriumi, su meno aura. Su vietomis ir su laikais, kai buvo galima susiburti toli nuo ekranÅ³. Ten galima dalytis bendrais pasakojimais, kurie â€žÄ¯tvirtina mus bÅ«tyjeâ€œ, uÅ¾uot klaidÅ¾iojus po individualias laiko juostas.
Hanas teigia, kad naracijos Å¾lugimÄ… lÄ—mÄ— dviejÅ³ tarpusavyje susijusiÅ³ veiksniÅ³ â€“ kapitalizmo ir socialiniÅ³ tinklÅ³ â€“ derinys. â€žTokios skaitmeninÄ—s platformos kaip Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat sparÄiai diegia nulinÄ¯ pasakojimÅ³ laipsnÄ¯â€œ, â€“ raÅ¡o jis. LauÅ¾us pakeitÄ— ekranai, telefono Å¡viesoje keiÄiamÄ—s tik informacija, iÅ¡traukomis be jokio prasmingo konteksto. â€žÄ® klausimÄ… â€žKaip redaguoti arba pridurti gyvenimo Ä¯vykÄ¯ savo Facebook profilyje?â€œ atsakoma: â€žSlinkite Å¾emyn iki Ä¯raÅ¡Å³ ir palieskite nuorodÄ… gyvenimo Ä¯vykisâ€œ, â€“ ironiÅ¡kai komentuoja jis. Informacijos, neturinÄios naratyvinÄ—s prasmÄ—s, kaupimas generuoja pelnÄ…. TechnologijÅ³ dvynys â€“ kapitalizmas pavertÄ— pasaulÄ¯ (skaitmenine) universaline parduotuve, kurioje istorijÅ³ pasakojimai, uÅ¾uot praturtinÄ™ ar paguodÄ™, tik padeda pardavinÄ—ti daiktus ir Å¾mones.
Internete informacija keiÄiamasi paÅ¡Ä—lusiu greiÄiu. Ne tam, kad suÅ¾inotume apie kitus, o kad parduotume save. Savo sunkumus ir sÄ—kmes pristatome TED (vieÅ¡ojo kalbÄ—jimo) formatu. Kurdami asmeninÄ¯ prekÄ—s Å¾enklÄ…, savo istorijÄ… redukuojame iki pirmojo asmens pasakojimo, kuris tarnauja to pirmojo asmens interesams. Visa tai simptomai, rodantys â€žpagrindinio veikÄ—jo sindromÄ…â€œ. Vadinasi, pasakojimai trukdo ir sisteminei kritikai. Kai visi uÅ¾siÄ—mÄ™ savÄ™s reklamavimu pardavimo tikslais, iÅ¡mintis tÅ«no kamputyje. Bendra prasmÄ— iÅ¡keiÄiama Ä¯ pasklidÄ… beprasmybÄ™. Maria Tumarkin, australÅ³ kultÅ«ros istorikÄ—, eseistÄ—, internetines istorijas ir pokalbius vadina â€žuniversalumo kanalaisâ€œ â€“ nuspÄ—jamos siuÅ¾etinÄ—s linijos veda prie fiksuotÅ³ iÅ¡vadÅ³. (Juk bet kokia kliÅ¡Ä— gali turÄ—ti tiktai septynis skirtingus siuÅ¾etus.) Toks universalizmas â€žgali pasakojimÅ³ ir klausymosi sukurtas erdves, kupinas tylos bei rimties, paversti sklandÅ¾iomis, elementariomis, grÄ¯Å¾tant prie to, kaip kartÄ… jau buvo, slidÅ¾iomis tarsi moterys po braziliÅ¡ko vaÅ¡ko.â€œ Tai skamba lyg koÅ¡maras, paÅ¾adinantis HanÄ… vidury nakties: internetinÄ—s istorijos tokios pat palaiÅ¾Å«niÅ¡kos ir bejausmÄ—s kaip pornografija, momentinis pasitenkinimas, paliekantis vartotojams tik gÅ«dÅ¾iÄ… tuÅ¡tumÄ…, didinantis susvetimÄ—jimÄ….
KokiÄ… alternatyvÄ… siÅ«lo Hanas? Atrodo, jis norÄ—tÅ³, kad vienÄ… universalizmÄ… (informacijos nulius ir vienetus) pakeistÅ³ kitas â€“ uÅ¾dara istorijÅ³ seka. TaÄiau kaip tas atrodytÅ³, neaiÅ¡ku. Ar Hanas turi omenyje DidÅ¾iuosius praeities naratyvus, apie kuriÅ³ â€žnuvertimÄ…â€œ jis tik epizodiÅ¡kai uÅ¾simena? Ar apeliuoja Ä¯ â€ždidÅ¾iÄ…jÄ… istorijÄ…â€œ, kuri, pasak karo istoriko, DI entuziasto, raÅ¡ytojo Yuvalio Noah Harari'o, vienu mostu apima visÄ… Å¾monijos raidÄ…? Ar sÄ…mokslo teorijoms, kur kiekviena smulkmena vaidina svarbÅ³ vaidmenÄ¯, tas irgi galioja? O gal jis turi omenyje dar uÅ¾daresnÄ™ technokapitalistinÄ™ sistemÄ…, tokiÄ… kaip metavisata ar transhumanizmas? Tokarczuk raÅ¡o apie XXI a. Netflix serialÅ³ telkiantÄ¯ â€žlauÅ¾Ä…â€œ, taÄiau Hanas tai atmeta, serialÅ³ vartotojai, pasak jo, vaizdais â€žpenimi kaip gyvuliaiâ€œ. Reikia pripaÅ¾inti, kad Netflix pasakojimÅ³ formulÄ— jau atgyveno. TaÄiau mintis grÄ¯Å¾ti Ä¯ praeitÄ¯, kai visi pasitenkindavo ta paÄia istorija, man atrodo ne tik iÅ¡sisÄ—musi, bet ir skamba siaubingai klaustrofobiÅ¡kai.
GalbÅ«t aÅ¡ pati esu dalis problemos, kuriÄ… Ä¯vardija Hanas, â€“ pernelyg postmoderni ir sekuliari, kad Ä¯stengÄiau Ä¯sivaizduoti bendruomenÄ™, vienijamÄ… istorijÅ³. Nuo tada, kai Ä—mÄ—me istorijas laikyti konstruktais, taigi sÄ…lyginÄ—mis ir pakeiÄiamomis opcijomis, prasidÄ—jo â€žpostnaratyviniai laikaiâ€œ, â€“ raÅ¡o Hanas. Ir tai nÄ—ra aplinka, kokioje jis norÄ—tÅ³ gyventi. Brooksas knygoje â€žIstorijÅ³ sugundytiâ€œ Å¾iÅ«ri Ä¯ tai kitaip. Pasak jo, â€žrealybÄ—s istorizavimoâ€œ pagrindas yra bÅ«tent (post)modernus mÅ«sÅ³ auklÄ—jimas, iÅ¡mokÄ™s realybÄ™ skaityti kaip istorijÄ…. Jis tuo kaltina rusÅ³ formalistus ir prancÅ«zÅ³ struktÅ«ralistus. Reklamos industrija ir socialinÄ—s medijos paspartino istorizavimo procesÄ…. Nuo tada istorijos tapo dominuojanÄia komunikacijos priemone. NÄ—ra tokio dalyko kaip mitinÄ— praeitis, kur Å¾monÄ—s buvo bÅ«tybÄ—s, pasakojanÄios istorijas, o jei tokios praeities ir bÅ«ta, ja neabejotinai laikytinas XX amÅ¾ius.
UÅ¾uot vadinus istorijas Å¾monijos Å¡erdimi, kuri dabar piktybiÅ¡kai sugadinta, patÄ¯ istorijÅ³ kaupimÄ… galima laikyti korupcija, nors Brooksas to netvirtina. Be abejo, kadaise Å¾monÄ—s buvo giliai religingi ir susijÄ™ vieni su kitais, taÄiau tam jokiÅ³ istorijÅ³ pasakoti nereikÄ—jo. Å iÄ… funkcijÄ… lygiai taip pat gali atlikti muzika, dainos ar poezija.
Akytas ir neiÅ¡baigtas
Terminas â€žistorijÅ³ pasakojimasâ€œ reiÅ¡kia tiek Å¡iuolaikinÄ™ jÅ³ gausÄ… (juk visi raÅ¡o memuarus), tiek poreikÄ¯ turÄ—ti vienijanÄiÄ… istorijÄ…, pasakojamÄ… prie lauÅ¾o. Tai apima ir pasakojimo struktÅ«rÄ…, kuri uÅ¾dara, taÄiau Ä¯gavusi universaliÄ… prasmÄ™, todÄ—l kiekvienas gali uÅ¾dÄ—ti jÄ… ant savo individualios istorijos. IstorijÅ³ pasakojimas gali reikÅ¡ti tiek norÄ… parduoti daiktus, tiek siekimÄ… juos suprasti. Pasakojimas yra ir problema, ir sprendimas. TaÄiau kuri naracijos forma laikytina problema, o kuri â€“ sprendimu?
Hanui sunku susidoroti su istorijÅ³ gausa. Mano pasiprieÅ¡inimas labiau susijÄ™s su uÅ¾daru istorijÅ³ pobÅ«dÅ¾iu. (Mes abu smerkiame, kad istorijos iÅ¡naudojamos reklamai.) Jei Å¾monÄ—s iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ yra bÅ«tybÄ—s, pasakojanÄios istorijas, kaip galima smerkti jÅ³ gausÄ…? PaÅ¾ymÄ—tina, kad knygoje apie naratyvumÄ… ir istorijÅ³ pasakojimÄ… Hanas neuÅ¾simena apie DidÅ¾iÅ³jÅ³ naratyvÅ³ pabaigÄ…, kuriÄ… paskelbÄ— Jeanas Lyotard'as. IstorijÅ³ galia slypi bÅ«tent tame, kad visada gali atsirasti kita istorija, kuriÄ… galima papasakoti, treÄia, ketvirta ir penkta.
Pasak Hano, populistai siÅ«lÄ— uÅ¾pildyti prasmÄ—s tuÅ¡tumÄ…, pasitelkdami uÅ¾darÄ… tvarkÄ…, padedanÄiÄ… iÅ¡saugoti tapatybÄ™. Jis tvirtina, kad populistinÄ—s istorijos neveikia, nes netelkia bendruomenÄ—s. AÅ¡ abejoju. Kaip tik jÅ³ sÄ—kmÄ— (populiarumas) iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ verÄia abejoti uÅ¾darÅ³ istorijÅ³ patrauklumu. NebÅ«tinai iÅ¡sprÄ™sime puikios istorijos trÅ«kumÄ…, postuluodami alternatyvÅ³ DidÄ¯jÄ¯ naratyvÄ…. Galima bandyti uÅ¾pildyti prasmÄ—s vakuumÄ… istorijÅ³ Ä¯vairove, o ne suburiant bendrÄ… chorÄ….
Pasirodo, yra daug alternatyviÅ³ pasakojimo formÅ³, pavyzdÅ¾iui, vietiniÅ³ gyventojÅ³ pasakojimas, kur girdimi ne tik Å¾moniÅ³ balsai. BiologÄ— Robin Wall Kimmerer knygoje â€žPinant saldÅ¾iÄ…sias Å¾olesâ€œ (2013) apraÅ¡o savo pokalbius su augalais, kuriuos Potawatomi ir kitos vietinÄ—s tradicijos laiko neatsiejama visumos dalimi. MokslininkÄ— pabrÄ—Å¾ia, kad kelias Ä¯ priekÄ¯ slypi pasakojime kitokiÅ³ istorijÅ³ negu tos, prie kuriÅ³ esame Ä¯pratÄ™. Arba imkime Saidiyos Hartman â€žkritinÄ™ fabuliacijÄ…â€œ â€“ akademinÄ¯ metodÄ…, kurÄ¯ Å¡i raÅ¡ytoja naudoja faktams derinti su fikcijomis, kad suteiktÅ³ balsÄ… pamirÅ¡tiems Å¾monÄ—ms (afroamerikieÄiams), praeities istorijoms. Kitas pavyzdys â€“ naujausia amerikieÄiÅ³ raÅ¡ytojo Ta-Nehisi Coateso knyga â€žPranaÅ¡ystÄ—â€œ (2024). Jis apraÅ¡o sunkÅ³ procesÄ…, kai atgyja alternatyvios istorijos ir prasmÄ—s, remdamasis transatlantine vergÅ³ prekyba ir keblia Palestinos situacija. Susiedamas Å¡ias dvi istorijas, sukuria naujÄ… naratyvÄ…. Konstrukcinis pobÅ«dis nemenkina prasmÄ—s, taÄiau labai aiÅ¡kiai parodo, kad tokie pasakojimai nÄ—ra uÅ¾dari, jie atviri, akyti, neiÅ¡baigti. Istorijos nepriklauso pasakotojams, jos atsiranda Ä¯kvÄ—ptame abipusiÅ³ mainÅ³ kontekste. Pasakojimai yra gyvos istorijos.
O, prasmÄ—!
Brooksas savo knygÄ… pradeda, trumpai apÅ¾velgdamas ankstesnÄ¯ savo Ä¯sitikinimÄ…, kad pasakojimas â€“ tai gyvenimo struktÅ«ra. Tam tikru atÅ¾vilgiu jis atsikratÄ— Å¡ito Ä¯sitikinimo. AÅ¡ tai pripaÅ¾Ä¯stu. AukÅ¡Äiau raÅ¡iau, kaip blogai jauÄiuosi, kai man pateikiama iÅ¡baigta ir tvarkingai supakuota prasmÄ—, kuri turÄ—tÅ³ uÅ¾megzti ryÅ¡Ä¯, telkti bendruomenÄ™. Taip buvo ne visada. Kadaise ir aÅ¡ tikÄ—jau, kad gyvenimas yra istorija, Å¾avÄ—jausi mintimi, kad tai padeda suvokti realybÄ™. Studijavau Paulio RicÅ“uro pasakojimo filosofijÄ…, kuriÄ… atpaÅ¾inau ne tik savo gyvenime, bet ir televizijos serialuose, socialinÄ—se medijose. PasinÄ—riau Ä¯ â€žsiuÅ¾eto planavimÄ… â€œ kaip autorefleksijos, savÄ™s paÅ¾inimo varomÄ…jÄ… jÄ—gÄ…, Ä¯ pasakojimo etikÄ…, o istorijas laikiau prasmÄ—s kÅ«rimo instrumentu.
O, kaip tada troÅ¡kau â€žiÅ¡baigtumoâ€œ, prasmÄ—s ir bendruomeniÅ¡kumo! Tikriausiai norÄ—jau Ä¯rodyti, kad pasirinkau studijuoti literatÅ«rÄ…, nes istorijÅ³ garbinimas irgi rodo nepaprastÄ… literatÅ«rinÄ—s perspektyvos vertingumÄ….
Ir tada (ir tadaâ€¦) atÄ—jo Didysis pasakojimas, kuris, kaip sakÄ— Milanas Kundera, nuplÄ—Å¡Ä— akiÅ³ uÅ¾dangÄ…, â€“ tai buvo mylimo Å¾mogaus, mano tÄ—vo, mirtis. BÅ«tent nuo tada ieÅ¡kau literatÅ«roje istorijÅ³, kurios atskleistÅ³ gyvenimo atsitiktinumÄ…, beprasmybÄ™, susiskaldymÄ…, priverstÅ³ paÅ¾velgti kenÄianÄiajam Ä¯ akis. IstorijÅ³, neapsimetanÄiÅ³ istorijomis.
O, visi tie romanai apie mirtÄ¯, kuriuose galiausiai viskas vis tiek gerai (nes gedintieji atranda prasmÄ™, susitaikymÄ… ir atleidimÄ…)! Tikrai Äia pats prasÄiausias pasakojimas, TED kalba, autobiografine forma iÅ¡dÄ—stytas per Å¡imtus puslapiÅ³. Man tai atrodo netikras pinigas, savÄ™s apgaudinÄ—jimas, o ne savÄ™s paÅ¾inimas, fikcija, maskuojama kaip tikrovÄ—. Gyvenimas, pateikiamas kaip realybÄ—s Å¡ou, tampa visiÅ¡kai netikras, taikant procedÅ«ras, pasiskolintas iÅ¡ filmÅ³ ir groÅ¾inÄ—s literatÅ«ros. VerÄiau pasinerti Ä¯ socialines medijas â€“ ten rodomos bent jau fragmentiÅ¡kos tikrovÄ—s dalys!
â€žÅ iais laikais viskas yra traumaâ€œ, â€“ 2021 m. Parula Sehgal raÅ¡Ä— straipsnyje â€žByla prieÅ¡ traumos sÄ…mokslÄ…â€œ Å¾urnale The New Yorker. Pasak literatÅ«rologÄ—s, kiekvienas veiksmas paaiÅ¡kinamas, nuglaistomas ir neutralizuojamas. Tai paradoksalu, nes trauma yra bÅ«tent Å¾alos poÅ¾ymis, kurio negalima paaiÅ¡kinti, Å¾aizda su Å¡iurkÅ¡Äiais kraÅ¡tais. TaÄiau trauma â€“ tai kategorija, funkcionuojanti tiek Psichikos sutrikimÅ³ diagnostikos ir statistikos vadovÄ—lyje (DSM), tiek populiariojoje kultÅ«roje, tapusi patogia etikete Å¾monÄ—ms ir Ä¯vykiams apibÅ«dinti. Tai turi savo kainÄ… â€“ pasak Sehgal, traumos siuÅ¾etas prilygina asmenis jÅ³ simptomams, o ant virÅ¡aus uÅ¾krauna moralÄ—s porcijÄ…. Paradoksas lengvai iÅ¡sisklaidys, jei traumos siuÅ¾etÄ… interpretuosime iÅ¡ paÅ¡alinio Å¾mogaus perspektyvos, kuri nieko nesako apie tai, kÄ… trauma iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ reiÅ¡kia jÄ… patirianÄiam Å¾mogui. (Kartais paÅ¡alinis yra tas, kuris pats jau atsigavo po traumos.) Tvarkingai sustyguotas ir pateiktas siuÅ¾etas yra lyg talismanas, traumos Ä¯veikimo mechanizmas. UÅ¾dara struktÅ«ra, suteikianti prasmÄ™.
â€žTrauma tapo prieÅ¡istorÄ—s sinonimuâ€œ, â€“ raÅ¡o Seghal. TaÄiau â€žprieÅ¡istorÄ—sâ€œ poreikis yra naujas reiÅ¡kinys. AsmenybÄ— nebÅ«tinai turi bÅ«ti tapatinama su asmenine istorija. Å iÄ… mintÄ¯ patvirtina ir Strawsonas. Knygoje â€žMan Ä¯kyrÄ—jÄ™ dalykai: mirtis, laisvÄ—, savastis etc.â€œ jis nagrinÄ—ja tezÄ—s, kad Å¾monÄ—s yra bÅ«tybÄ—s, pasakojanÄios istorijas, pagrindÄ…. Ir daro iÅ¡vadÄ…, kad tokiÅ³ nÄ—ra. AkivaizdÅ¾iai nusivylÄ™s, teigia, esÄ… Å¾monÄ—s pagal apibrÄ—Å¾imÄ… nesupranta savÄ™s kaip savo istorijos rezultato. Strawsonas paraÅ¡Ä— net filosofijos esÄ— â€žPrieÅ¡ naratyvusâ€œ, kuriuos pavadino â€žmÅ«sÅ³ amÅ¾iaus klaidaâ€œ. Kai kurie filosofai ir psichologai taip karÅ¡tai prilygina Å¾mones jÅ³ naratyvams, raÅ¡o jis, kad kiekvienas, kuris savo gyvenimo nelaiko istorija, net neturÄ—tÅ³ bÅ«ti vadinamas Å¾mogum.
Save jis priskiria tiems, kuriÅ³ savipatirtis (self-experience) â€žepizodinÄ—â€œ arba â€žtrumpalaikÄ—â€œ, kitaip tariant, savo gyvenimÄ… jie patiria kaip trumpÅ³ scenÅ³ sekÄ…, kuri atmintyje nÄ—ra iÅ¡saugoma chronologiÅ¡kai, jau nekalbant apie tai, kad Ä¯gautÅ³ vientisÄ… istorijos pavidalÄ…. Strawsonas Å¡iuo atÅ¾vilgiu laiko save Michelio de Montaigne'o (kuris, jo paties teigimu, turÄ—jo prastÄ… atmintÄ¯), Marcelio Prousto (kuris savo â€žvidinÄ™ knygÄ…â€œ paraÅ¡Ä—, panirÄ™s Ä¯ â€žnevalingus prisiminimusâ€œ) ir Virginios Woolf (prisiminkime jos â€žOrlandÄ…â€œ) kompanionu.
Nesu tikra, ar aÅ¡ tokia pat epizodinÄ— persona kaip Strawsonas, nors tai, kad nesu tikra, veikiausiai reiÅ¡kia tam tikrÄ… to epizodiÅ¡kumo laipsnÄ¯. Man labiau patinka iÅ¡sisukti nuo kategorizavimo. TaÄiau dabar geriau suprantu, iÅ¡ kur kyla mano nenoras pasakoti istorijas, â€“ jos neatspindi to, kas esu. Kai atsigrÄ™Å¾iu Ä¯ savo gyvenimÄ…, matau ne siuÅ¾etÄ…, o kaÅ¾kÄ… panaÅ¡aus Ä¯ archeologinius kasinÄ—jimus â€“ Äia ir ten kelios nuosÄ—dos, keli akmenys, iÅ¡nyrantys Ä¯ pavirÅ¡iÅ³, purve Å¾ibanti puodo Å¡ukÄ—â€¦ Patyrusi ankstyvÄ… brandÄ…, bet niekada nesuaugusi, iÅ¡ pradÅ¾iÅ³ visada jauniausia, o vÄ—liau visada vyriausia, jau dvideÅ¡imt metÅ³ vidutinio amÅ¾iaus, turinti Å¡iek tiek per didelÄ¯ ligÅ³ ir mirÄiÅ³ bagaÅ¾Ä…, bet dÄ—l to keistai atsikraÄiusi jo naÅ¡tos. Prastai atsimenu tai, kas jau buvo, pamirÅ¡iu ir tai, kas dar bus.
Strawsonas perspÄ—ja skaitytojus (ir save patÄ¯) nedaryti moralinio skirtumo tarp epizodiniÅ³ ir naratyviniÅ³ Å¾moniÅ³. Vieni nÄ—ra geresni uÅ¾ kitus â€“ tai skirtingi buvimo pasaulyje bÅ«dai. Galiausiai svarbi ne istorija ar naratyvinÄ— jos forma, o tai, kas suteikia prasmÄ™, arba, kaip sako Hanas, â€žkas Ä¯tvirtina bÅ«tyjeâ€œ. EpizodiÅ¡kumui reikia kitokio Ä¯tvirtinimo. Ir jeigu viskas gali bÅ«ti istorijos â€“ nuo reklaminÄ—s kampanijos iki politinÄ—s propagandos, nuo Instagram paskyrÅ³ iki traumos siuÅ¾eto â€“ tuomet prasmÄ™ galima rasti ir kitur, anapus istorijÅ³.
Juk giedama ir prie lauÅ¾o. Poezija deklamuojama kalÄ—jimo kameros tamsoje. Rilke's eilutÄ— â€žPrivalai pakeisti savo gyvenimÄ…â€œ iÅ¡ties keiÄia likimus. Yra lapidarijÅ³ (Ryszard KapuÅ›ciÅ„ski) ir frantumaglijÅ³ (Elena Ferrante) rinkiniai. DienoraÅ¡Äiai ir pagalviÅ³ knygos. Bene geriausio romano, kurÄ¯ skaiÄiau per pastarÄ…jÄ¯ deÅ¡imtmetÄ¯, Shi Tieshengo â€žUÅ¾raÅ¡Å³ apie principusâ€œ vertÄ—jas Markas Leenhoutsas raÅ¡o, kad kinÅ³ autoriams nerÅ«pi siuÅ¾etai. Taigi jie nerÅ«pi ir Byung-Chul Hanui, arÅ¡iam pedantui. Yra grotaÅ¾ymiÅ³, memÅ³, YouTube vaizdo Ä¯raÅ¡Å³. Yra visa tai ir dar daugiau. Mes esame ne tik istorijÅ³ pasakotojai, kaip tÄ… primena Robin Wall Kimmerer, bet ir pasakojimÅ³ kÅ«rÄ—jai. Dar pridurÄiau â€“ esame skaitytojai, klausytojai, dalininkai ir kasinÄ—tojai.