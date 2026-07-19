Inglaterra aguanta con 13 hombres para vencer a Argentina 31-26 en partido de 7 tarjetas amarillas

SANTIAGO DEL ESTERO, Argentina (AP) — Inglaterra mostró acero en una atmósfera cargada de emociones, aguantando mientras estaba dos veces reducida a 13 hombres para vencer a Argentina 31-24 el sábado y llevarse un punto extra en uno de los partidos más largos y extraños de su historia.

En un partido polémico se produjeron siete tarjetas amarillas y ambos equipos se quedaron con 13 hombres en la segunda parte. Al final de una temporada insatisfactoria, Inglaterra encontró la manera de ganar en un ambiente hostil, aunque Argentina amenazó con lograr un empate al final.

La ventaja de Inglaterra de 19-3 en el medio tiempo se desvaneció cuando Argentina se recuperó con un try y un penal para reducir su ventaja a dos puntos a los 15 minutos del segundo tiempo. Al mismo tiempo, Inglaterra se encontró en una situación desesperada con Alex Coles y Jack van Poortvliet en la basura por ataques deliberados.

Inglaterra estuvo magnífica de espaldas a la pared, primero aguantando voleas de los ataques de Argentina, luego, restablecida a 14 hombres y finalmente con toda su fuerza, anotando tries a través de Marcus Smith y Manny Feyi-Waboso para sellar su victoria.

INTENTO TARDE DESCARTADO

Pero ese no fue el final y la tensión que había estado presente al principio se mantuvo hasta el tercer minuto del tiempo añadido cuando sonó el pitido final.

Primero, Argentina anotó a través de Justo Piccardo en el minuto 79 para aumentar el margen a siete puntos, luego el extremo Bautista Delguy falló en la esquina tres minutos después de la sirena del tiempo completo.

La decisión en el campo del árbitro australiano Angus Gardiner fue que el try había sido marcado, pero cedió después de un largo debate con el oficial televisivo del partido, canceló el try y desperdició el final de un partido memorable.

â€œSiempre respetamos al árbitro. Es parte de nuestros valores”, dijo el capitán argentino Julián Montoya después de ver alejada la posibilidad de un empate. “Respetamos la decisión. Por supuesto que estoy un poco frustrado, pero es lo que es”.

UNA RÁPIDA DE TARJETAS

Mientras el péndulo oscilaba de un lado a otro en la segunda mitad, Argentina se quedó con 13 hombres después de que Joaquín Oviedo y Santiago Carreras recibieran tarjetas amarillas por un giro de cuello y una falta profesional. Para completar el drama, Inglaterra terminó con 13, Argentina con 15 cuando Henry Pollock fue enviado al sin-bin por infracciones del equipo y Emmanuel Iyogun, en su debut, por ofensa cínica.

â€œLa forma en que nos recuperamos, la forma en que nos superamos unos a otros, la forma en que luchamos cuando llegamos a 13 ment, dos veces, fue brillante. Es una gran victoria”, dijo el capitán de Inglaterra, Jamie George. “Nos hicimos la vida muy difícil, bajamos a 13 nuevamente, pero mucho de eso se debe a la cantidad de presión a la que nos sometió Argentina”.

ATMÓSFERA ELEVADA

El partido se desarrolló en un contexto de antagonismo entre las naciones, acentuado por la reciente victoria de Argentina en semifinales sobre Inglaterra en la Copa del Mundo. Mientras sonaba el himno nacional antes del partido, las lágrimas corrían por las mejillas de los jugadores argentinos, enfatizando su inversión emocional en la ocasión.

Argentina también vistió camisetas nuevas de color azul oscuro en homenaje a la superestrella del fútbol Diego Maradona, cuya estatua se encuentra afuera de la sede del partido del sábado en Santiago del Estero, la ciudad más antigua de Argentina. Eso podría haber sido visto como una incitación, evocando recuerdos del gol de la “mano de Dios” marcado por Maradona para expulsar a Inglaterra de la Copa del Mundo de 1986.

Pero Inglaterra logró sofocar cualquier sentimiento persistente con un try después de sólo cuatro minutos al extremo Tommy Freeman, luego un doblete al zaguero Ben Earl que le dio una ventaja de 19-3 en el medio tiempo.

Fue un encuentro contundente y ocasionalmente hubo empujones y empujones entre los jugadores cuando se anotaron los tries. Pero en general el partido transcurrió sin incidentes y George no tuvo que cumplir su amenaza de sacar a sus jugadores del campo si eran objeto de abuso racial.

La mayoría de las tarjetas amarillas fueron por infracciones técnicas, más que por juego sucio.

PUNTUACIONES DE INGLATERRA

Inglaterra estaba arriba en el entretiempo pero todo eso cambió en los primeros 15 minutos de la segunda mitad. Argentina finalmente encontró algo de espacio para sus espaldas con su primera posesión del segundo tiempo. Al ganar un penal, nuevamente tomó los lineouts y los backs se unieron a los forwards en el empujón y cuando el balón salió libre, Mateo Carreras mostró fuerza para abrirse paso.

La ventaja de Inglaterra se redujo a nueve puntos e inmediatamente se quedó con 14 hombres cuando van Poortvliet recibió una tarjeta amarilla por una falta deliberada. Coles siguió intentando evitar un try tras un descanso de Albornoz, concediendo un try de penal y dejando a Inglaterra con 13 hombres por primera vez.

A partir de entonces, el partido fue oscilante, con Inglaterra defendiendo magníficamente en dos periodos con 13 y finalmente aguantando para evitar un empate que habría sido un resultado amargo.

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