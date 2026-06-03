Julien Ingrassia en el Rallye Vosges Grand Est a bordo de un Alpine A290 Rallye

Sorpresa este miércoles 3 de junio, dos días antes de la presentación de la lista de inscritos para el Rallye Vosges Grand Est, cuarta prueba del Campeonato de Francia de Rallyes de Asfalto prevista del 12 al 14 de junio. El copiloto francés más exitoso de la historia, Julien Ingrassia, tomará la salida a bordo de un Alpine A290 Rallye 100% eléctrico… al volante, y no en el asiento derecho. Es Emma Bonnemort quien será la responsable de guiar al ocho veces Campeón del Mundo de Rallyes, que no es su primera prueba al volante, ya que se le vio participando en el Rallye Terre de Lozère 2023 con Gilles de Turckheim a su lado, todo ello en un Renault Clio Rally5. Los dos hombres también compartieron esta montura el pasado invierno durante el circuito de Cévennes (Alès). Sin embargo, esta será la primera vez que Julien Ingrassia tomará la salida al volante de una prueba CFR Asphalte. Para los equipos Alpine Racing, también supondrá la entrada en servicio de una copia del A290 Rallye VIP: Julien Ingrassia será, por tanto, la primera celebridad en tener el placer de ponerse al volante y otros nombres prestigiosos también podrían probar la experiencia más adelante este año.

Rallye Vosges Grand Est, tierra de rallyes eléctricos

El Rallye Vosges Grand Est acogerá la segunda prueba del Trophée Alpine A290 Rallye, que se inauguró el pasado mes de marzo en el Rallye Le Touquet – Pas-de-Calais donde ganaron Melvin Rabilloud y Enzo Mahinc. años en un enfoque hacia la transición energética, los organizadores del Rallye Vosges Grand Est acogerán en paralelo, como viene haciendo desde varias ediciones, los Opel eléctricos de la ADAC Opel GSE Rally Cup, nueva denominación de la ADAC Opel Electric Rally Cup que hace que este año el énfasis esté en el Opel Mokka GSE Rally en lugar del antiguo Opel Corsa.

En esta competición, el ganador del Rally Juvenil de 2026, Tom Dufour, está inscrito con razón y consiguió, el pasado fin de semana con Alex Dubois como copiloto, el segundo puesto en la primera prueba en Veldhoven, Países Bajos.

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