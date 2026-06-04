Druckenmiller lidera el regreso de Wall Street a las acciones argentinas

Los inversores extranjeros liderados por personas como Stanley Druckenmiller y los principales bancos de Wall Street están regresando a las acciones argentinas este año después de que algunas habían salido antes del volátil ciclo electoral de mitad de período de 2025.

Los flujos hacia el ETF Global X MSCI Argentina, la principal salida del país para inversionistas de capital en el extranjero, han aumentado en US$63 millones en lo que va del año, en parte por el optimismo del mercado de que MSCI podría reclasificar el fondo durante una revisión en junio.

Una mejora podría desencadenar entradas automáticas a activos argentinos desde fondos pasivos que siguen índices de frontera o de mercados emergentes. El actual estatus independiente de Argentina limita el acceso a fondos internacionales que pueden invertir sólo a través de esas cestas de referencia.

Esto compensa parte de los 192 millones de dólares en salidas de capital que habían sido impulsadas por la incertidumbre en torno a la votación de mitad de período en Argentina. Aun así, el ETF ha aumentado unos 500 millones de dólares desde el primer año completo en el cargo del presidente Javier Milei.

En términos más generales, el índice bursátil argentino, S&P Merval, saltó casi un 10 por ciento en mayo en términos de dólares, a su nivel más alto desde que el partido de Milei volvió a ganar la votación de octubre después de semanas de una liquidación en el mercado. Desde esa elección, ha aumentado un 54 por ciento.

Duquesne Family Office de Druckenmiller, que compró y vendió participaciones anteriores en acciones argentinas, compró 128 millones de dólares en el gigante energético estatal YPF SA, según documentos regulatorios del primer trimestre. Las acciones de YPF están en su nivel más alto en 20 años, impulsadas por la creciente producción de petróleo en los campos de esquisto del país. Duquesne también amplió su posición en la perforadora petrolera Vista Energy SAB y el ETF MSCI Argentina.

Una portavoz de Duquesne Family Office no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Noticias Bloomberg.

Un gran partidario de la ideología de libre mercado de Milei, Druckenmiller compró las cinco acciones más líquidas de Argentina que cotizan en Estados Unidos en 2024 después de escuchar el discurso del libertario en Davos. Pero el veterano inversionista también tuvo que sortear los vaivenes políticos del país: redujo su exposición meses antes de las elecciones intermedias de octubre pasado y regresó con fuerza después de que la coalición de Milei ganó decisivamente.

En el primer trimestre, Morgan Stanley, UBS y Goldman Sachs Group Inc también compraron el ETF de Argentina, según muestran documentos presentados, mientras que JPMorgan Chase and Co. adquirió acciones de Vista y Citigroup invirtió en el banco privado más grande de Argentina, Grupo Financiero Galicia.

Es un cambio bienvenido, especialmente para los veteranos del mercado que recuerdan el colapso del mercado argentino impulsado por las elecciones en 2019, cuando los votantes expulsaron del cargo al líder proempresarial Mauricio Macri para un gobierno peronista. La ETF se desplomó más del 30 por ciento en ese entonces.

La tendencia de este año no llega a una gran ola de inversión extranjera directa en la economía real de Argentina, que está experimentando una recuperación desigual bajo el gobierno de Milei. Si bien los sectores energético y minero del país están prosperando, la actividad de construcción y manufactura aún está por debajo de los niveles vistos antes de que Milei asumiera el cargo. Los débiles pronósticos de crecimiento han mantenido los bonos soberanos argentinos prácticamente estables este año después de fuertes ganancias a principios del mandato de Milei.

“El mayor interés está en comprar acciones en lugar de bonos argentinos, porque los inversores ven muchas más ventajas en nombres como YPF, Vista o Pampa -especialmente en energía- que en deuda soberana”, dijo Alberto Ades, jefe de investigación y estrategia del fondo de cobertura NWI Management.

Lo que respalda el optimismo en las acciones es la posibilidad de que MSCI pueda reclasificar su ETF de Argentina este mes. Una mejora al estatus de mercado frontera podría desencadenar entradas pasivas para las acciones argentinas. MSCI mantuvo a Argentina un paso por debajo de la frontera como mercado independiente el año pasado, a pesar de que una gran parte del mercado esperaba una mejora.

“El mercado espera una mejora para Argentina”, dijo Daniel Chodos, socio de Dhalmore Capital en Buenos Aires. “En general, los fondos no pasivos intentan adelantarse a” las reclasificaciones.

Chodos añade que ahora también hay otros factores que alimentan el optimismo de los inversores en Argentina. El Banco Central ha aumentado constantemente sus reservas de divisas, alguna vez agotadas, mientras que el peso se ha mantenido inusualmente estable en medio de la volatilidad del mercado global derivada de la guerra en Irán. Una serie de importantes inversiones, principalmente relacionadas con la energía y la minería, también han contribuido al impulso de las acciones argentinas.

Si MSCI eventualmente eleva a Argentina dos niveles hasta el estatus de mercado emergente, las acciones locales podrían recibir alrededor de US$5 mil millones en entradas, según Nikolaj Lippmann, estratega de acciones para América Latina de Morgan Stanley.

“Si se construye la sostenibilidad en el ámbito de las políticas más allá de 2027, realmente se tendrá una gran cantidad de capital proveniente del espacio minero, el espacio energético y los mercados de capital globales”, dijo Lippmann.

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* Shock Therapy es una columna de análisis semanal centrada en los mercados y las finanzas de Argentina.

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por Ignacio Olivera Doll y David Feliba, Bloomberg