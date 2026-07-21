Charli XCX mantiene la cámara rodando en Vincent Cassel en nuevo video

El gran actor francés Vincent Cassel gruñe a través de un día brutal en el set en el nuevo video musical de Charli XCX titulado “Camera”.

Dirigido por Aidan Zamiri, colaborador visual frecuente de Charli, el clip sigue a Cassel mientras trata de filmar una escena climática de tiroteo en el desierto en un set donde las cosas no paran de salir mal. Durante la primera toma, su explosivo falla en detonar, y aunque explota en una salpicadura de sangre falsa en la segunda, la toma es arruinada por las chispas de una luz sobrecalentada.

Mientras Cassel es el foco principal del video “Camera”, Charli aparece algunas veces, aparentemente como la directora de la película, montando la cámara mientras se mueve a lo largo de una pista de tranvía. Añadiendo a la naturaleza cinematográfica del clip, todo es, como dicen en el negocio, un “one-er” – una sola toma continua sin cortes.

“Camera” es la última oferta del próximo álbum de Charli XCX, “Music, Fashion, Film”, que se espera para llegar este viernes 24 de julio. Sigue a pistas previamente lanzadas como “Rock Music”, “SS26” y “Wink Wink”. Charli hizo “Music, Fashion, Film” con su productor de larga data A.G. Cook, así como otro colaborador frecuente, Finn Keane.

En una reciente historia de portada de Rolling Stone, Charli rechazó la noción de que “Music, Fashion, Film” estaba destinado a ser un “álbum de rock”, una percepción fomentada en gran parte por el sencillo principal. “Obviamente, sé que ha habido mucha conversación en torno a que estoy haciendo un álbum de rock, algo que nunca dije”, afirmó. “Pero, siendo sincera, nunca he pensado en el género de una forma binaria, me parece una noción muy anticuada. Ni siquiera sé cuál es el género. Somos solo yo, A. G. Cook y Finn Keane, haciendo nuestra cosa”.

Tras el lanzamiento de “Music, Fashion, Film”, Charli participará en varios festivales, incluyendo Lollapalooza y Outside Lands. Iniciará una gira por América del Norte en apoyo del álbum el 11 de septiembre en Filadelfia, finalizando el 23 de octubre en Las Vegas.