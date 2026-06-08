La leyenda de los Yankees Mariano Rivera dice que apoya un tope salarial de MLB

El ex lanzador de los New York Yankees y miembro del Salón de la Fama, Mariano Rivera, dijo que cree que la Major League Baseball debería adoptar un límite salarial en su próximo acuerdo colectivo de negociación.

“Sí, debería haber uno, porque tiene que ser justo para todos,” dijo Rivera durante un evento Latinos en Deportes en Miami el viernes. “Mejora la competencia.”

El acuerdo colectivo de negociación de la MLB, o CBA, expira al final de esta temporada, lo que establece negociaciones entre la liga y sus jugadores. Se espera que las conversaciones comiencen en las próximas semanas.

Es notable que un jugador – incluso uno retirado, como Rivera – apoye públicamente un límite salarial. Rivera, en sí mismo, ganó alrededor de $170 millones durante su carrera de 19 años, según Baseball-Reference.com.

MLB es la única liga importante de EE. UU. sin un límite salarial. La diferencia entre los equipos que gastan más y los que gastan menos ha aumentado en los últimos años a medida que los New York Mets, Los Angeles Dodgers y los Yankees, entre otros, continúan expandiendo su nómina.

Un récord de 11 equipos abrieron la temporada con nóminas de al menos $200 millones, según un análisis de USA Today.

Rivera dijo que cualquier límite salarial debería incluir disposiciones para que los equipos que gastan menos también inviertan en mejorar la competencia de alguna otra manera. Actualmente, la MLB tiene un programa de reparto de ingresos que distribuye equitativamente el dinero de los medios locales a los 30 equipos.

“Si te estoy dando dinero – de mi bolsillo al tuyo – para mejorar el equipo, creo que deberías hacerlo y no guardártelo,” dijo Rivera.

Los 10 equipos que menos gastan en la MLB han aumentado sus nóminas solo en un promedio del 1,7% anual desde 2019, según el Wall Street Journal. Esto ha llevado a muchos a creer que la solución para una liga desigual no es un límite salarial, sino más bien un salario mínimo que obligaría a los equipos de mercados pequeños a gastar.

La Asociación de Jugadores de la MLB ha luchado durante mucho tiempo en contra de un límite salarial en un esfuerzo por maximizar los salarios de los jugadores, incluso durante una huelga en 1994-95.

Pero las reglas actuales de la MLB permiten una variación masiva en el gasto de los equipos. Y ha habido numerosos estudios que respaldan una correlación entre el gasto y la victoria.

“Tenemos un segmento significativo de nuestros aficionados que han sido vocales sobre el tema del equilibrio competitivo,” dijo el comisionado de la MLB, Rob Manfred, a principios de este año. “Y en general, tratamos de prestar atención a nuestros aficionados.”

También ha habido estudios creíbles que dicen que los problemas de equilibrio competitivo en la MLB no son peores que en cualquier otro deporte. En las últimas 10 temporadas de la MLB, ha habido siete equipos ganadores diferentes de la Serie Mundial, 13 equipos diferentes han llegado a la Serie Mundial y 18 equipos han avanzado a las semifinales. Estas cifras sugieren una liga que tiene un mejor equilibrio competitivo que la NBA, la NFL o la NHL.