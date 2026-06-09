Alemania y Francia abandonan programa conjunto de aviones de combate: fuentes

Después de años de luchas internas, el proyecto franco-alemán para construir un avión de combate conjunto de próxima generación fracasó.

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron acordaron la semana pasada que los fabricantes Dassault y Airbus no lograron resolver disputas clave, confirmaron el lunes funcionarios en Berlín y París.

El programa Future Combat Air System (FCAS), lanzado en 2017, tenía como objetivo construir un caza de próxima generación para reemplazar a los Eurofighter y Rafales alrededor de 2040.

La decisión de desechar uno de los proyectos de defensa más grandes de Europa se produce cuando funcionarios militares occidentales advierten sobre una creciente amenaza de Rusia y Estados Unidos intensifica la presión sobre Europa para que se ocupe de su propia defensa.

¿Qué salió mal con el FCAS?

El proyecto de más de 100 mil millones de euros (115 mil millones de dólares), lanzado en 2017, alguna vez fue considerado un símbolo de la unidad militar franco-alemana.

Pero ha estado plagado de años de disputas políticas e industriales.

El gigante armamentista francés Dassault Aviation ha exigido un control significativamente mayor sobre el proyecto que su socio industrial, el consorcio europeo Airbus Defence and Space.

Las dos empresas se enfrentaron por el control de la siguiente fase del proyecto, el acceso a la propiedad intelectual y, sobre todo, los diferentes requisitos para el avión.

Airbus y Dassault Aviation no han hecho comentarios de inmediato.

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron acuerdan cancelar el programa de aviones de combate FCAS [FILE: June 5, 2026] Imagen: Kay Nietfeld/dpa/Picture Alliance

Ambos gobiernos presionaron para que el proyecto tuviera éxito

Rearmar Europa ha sido una prioridad no sólo para las dos economías más grandes del continente sino también para los 27 miembros de la Unión Europea, muchos de los cuales han expresado preocupaciones sobre su seguridad tras la invasión rusa de Ucrania.

El colapso del proyecto se produce a pesar de que Merz y Macron prometieron públicamente hacerlo realidad.

“La experiencia en la construcción de aviones militares existe en Alemania. La industria alemana puede y debe demostrar ahora sus capacidades”, afirmó Merz, pidiendo cooperación con otros socios.

Thomas Erndl, portavoz de política de defensa de los conservadores de Merz en el Bundestag alemán, dijo que la decisión de desechar finalmente el proyecto fue la correcta.

Franziska Brantner, colíder del Partido Verde de Alemania, describió la falta de consenso como un serio revés para la política europea de seguridad y defensa.

“Cuando la industria bloquea el progreso, es tarea de los políticos mostrar liderazgo e impulsar las cosas”, dijo en la conferencia. Handelsblatt periódico.

Alemania y Francia ahora planean centrarse en una Nube de Combate que vincule aviones, drones y sensores. Los funcionarios de defensa se reunirán a mediados de julio para restablecer la cooperación en torno a proyectos más pequeños.

Cedric Perrin, jefe del comité de asuntos exteriores y defensa del Senado francés, dijo que Macron “era el único que todavía creía en la supervivencia del FCAS”.

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Editado por: Louis Oelofse

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