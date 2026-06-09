Belinda se une al elenco de Toy Story 5 para la versión en español de la película junto a Bizarrap y Bad Bunny

Más talento latino se está anunciando como parte de la versión en español de Toy Story 5, con Belinda siendo la última estrella en unirse.

Disney y Pixar revelaron el lunes (8 de junio) que la cantante pop mexicana dará voz al nuevo personaje Lilypad en el doblaje en español para América Latina. Según el comunicado de prensa, Lilypad es un juguete moderno, una tableta interactiva en forma de rana que gana la confianza de los juguetes de Bonnie. Sin embargo, no todos están contentos con su llegada.

Belinda también compartió la noticia con sus seguidores en las redes sociales el lunes, publicando un carrusel de fotos de su experiencia trabajando con el equipo de Pixar, así como con algunos de los actores. En una imagen, aparece junto a Tom Hanks y Tim Allen, quienes regresan para dar voz a Woody y Buzz Lightyear, respectivamente, en la versión en inglés. En otra, posa con los icónicos personajes mientras sostiene lo que parece ser Lilypad.

“¡He estado deseando compartir esta sorpresa contigo! ¡Seré la voz de Lilypad en Toy Story 5!”, subtituló Belinda en la publicación de Instagram. “Siempre he sentido una conexión muy especial con el doblaje, ¡y poder hacerlo junto a personas tan talentosas es un sueño hecho realidad! Además, es una de mis películas favoritas. Aquí hay algunos momentos mágicos de mi tiempo en los estudios de Pixar.”

La noticia de la participación de Belinda en la quinta entrega de la serie de películas animadas llega solo días después de que se revelara que el productor argentino Bizarrap dará voz al personaje Santa de Jardín en español, mientras que Bad Bunny interpretará a Pizza Con Gafas de Sol en inglés y español.

Toy Story 5 llega a los cines de Estados Unidos el viernes 19 de junio. La película se estrena el 17 de junio en Brasil y España, y el 18 de junio en América Latina.

Mira el tráiler de Toy Story 5 a continuación: