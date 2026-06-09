La carrera por el Senado de Maine y mucho más. Aquí están los principales concursos para ver hoy.

alternar título John Locher/Foto AP

Las elecciones primarias de hoy se extienden desde Maine hasta Dakota del Norte, Carolina del Sur y Nevada, donde los votantes decidirán las carreras para el Senado, la Cámara de Representantes, el gobernador y más.

Hay mucho en juego en la carrera por el Senado en Maine, donde el recién llegado político Graham Platner, que enfrenta una serie de controversias, es el presunto candidato demócrata para enfrentarse a la senadora republicana Susan Collins, quien ha ocupado el puesto durante 30 años.

Otro titular republicano, el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, se enfrenta a un duro desafío en noviembre.

Y en un campo de republicanos devotos del MAGA en Carolina del Sur, la vicegobernadora Pamela Evette fue quien obtuvo el respaldo del presidente Trump en la carrera por gobernador.

Aquí, los reporteros de la cadena NPR nos cuentan sobre las carreras clave a seguir.

Asiento en el Senado de Maine, EE. UU. | Segundo distrito del Congreso de Maine | gobernador de maine | gobernador de nevada | gobernador de carolina del sur

También puedes consultar Recursos para los votantes para las primarias del 9 de junio. de la red NPR.

Los ganadores de las primarias de Maine prepararán carreras cruciales en noviembre

– Kevin Miller y Steve MislerPúblico de Maine

El escaño del Senado de Estados Unidos en Maine

Si los demócratas quieren controlar el Senado de Estados Unidos en noviembre, es casi seguro que necesitarán ocupar el escaño del senador republicano Collins, que lleva cinco mandatos en Maine.

El resultado de la carrera crucial podría depender de si los votantes valoran la influencia de Collins y su capacidad para asegurar dólares federales por encima del llamado del insurgente demócrata Platner a cambiar un sistema político que, según él, está amañado contra los estadounidenses de clase trabajadora.

El candidato demócrata por primera vez ha llevado a cabo hasta ahora una campaña arrasadora que ya ha dejado fuera de la carrera a su rival demócrata, la gobernadora Janet Mills.

Tras las recientes acusaciones publicadas por Los New York Times que fue físicamente amenazante en una relación pasada y revelaciones previas de que sexteó con varias mujeres al principio de su matrimonio, algunos se preguntan si todavía tiene suficiente apoyo para cambiar el asiento en noviembre. En una entrevista con Maine Public, Platner negó las acusaciones.

Segundo distrito del Congreso de Maine

En un distrito que ha votado por Trump tres veces, cuatro demócratas están compitiendo para reemplazar al representante demócrata saliente Jared Golden. Quien gane las primarias se enfrentará al exgobernador republicano Paul LePage en el otoño.

El candidato demócrata en este distrito del Congreso ofrecerá una idea de qué tipo de candidatos creen los votantes primarios que pueden tener éxito en escaños difíciles de ganar.

gobernador de maine

Es probable que la carrera para reemplazar a la gobernadora demócrata Janet Mills, de mandato limitado, sea para un demócrata, según un análisis del Cook Political Report, pero aún es una cuestión de quién. Hay una carrera demócrata de cinco candidatos por la nominación, siete candidatos activos en el lado republicano y ambas contiendas tienen el potencial de pasar a una segunda vuelta por orden de preferencia.

La crisis de la vivienda asequible, el aumento de los impuestos a la propiedad, el acceso a la atención médica y la lucha contra el presidente Donald Trump han surgido como temas centrales en las elecciones primarias.

Encuestas recientes muestran al ex director de los CDC de Maine, Dr. Nirav Shah, a la cabeza, aunque el ex presidente del Senado de Maine, Troy Jackson, parece estar ganando popularidad antes de las elecciones primarias por orden de preferencia.

El presunto favorito en la contienda republicana es Bobby Charles, abogado y ex oficial de inteligencia de la Marina.

En noviembre, el senador estatal Rick Bennett también estará en la boleta electoral como independiente.

El gobernador republicano de Nevada afronta un noviembre difícil

Pablo BogerRadio Pública de Nevada

Las políticas económicas de Trump son tan impopulares en Nevada que el gobernador en ejercicio, el republicano Joe Lombardo, se enfrenta a lo que podrían ser unas elecciones difíciles en noviembre. Cook califica la carrera como un sorteo, y el candidato que puede tener más posibilidades contra Lombardo, ex sheriff del condado de Clark, es el principal policía del estado, el fiscal general demócrata Aaron Ford.

Con un considerable fondo de guerra, Lombardo debería pasar las primarias. Aún así, puede que en noviembre no sea suficiente para calmar a los nevadenses preocupados por el aumento de los costos en una economía basada en el turismo que recibe menos visitantes nacionales e internacionales cada mes.

El camino de Ford hacia la nominación demócrata no está garantizado. Ha recibido críticas de los republicanos por sus extensos viajes nacionales e internacionales como fiscal general. Y de su principal oponente demócrata en las primarias, el comisionado del condado de Washoe, Alexis Hill, por el apoyo de Ford a los centros de datos, que son una preocupación existencial en el estado más seco del país.

La carrera por gobernador en Carolina del Sur pone a prueba el poder de respaldo de Trump

– Gavin JacksonRadio pública de Carolina del Sur

La concurrida carrera por gobernador en Carolina del Sur no tiene un favorito claro, a pesar de que el presidente respaldó a la vicegobernadora republicana Pamela Evette, una partidaria suya desde hace mucho tiempo, en las primarias del martes.

El mayor rival de Evette es otro entusiasta de Trump, el fiscal general Alan Wilson, que lleva cuatro mandatos. La congresista Nancy Mace, quien afirma que su voto a favor de una mayor transparencia de los archivos de Epstein le costó el respaldo de Trump, también está en la boleta. Se espera que la carrera llegue a una segunda vuelta.

Tres demócratas compiten por la nominación de su partido: el representante del estado de Columbia Jermaine Johnson, el abogado de Charleston Mullins McLeod y el empresario de Greenville Billy Webster.

Después de que Trump perdiera su primera carrera por respaldo en las primarias la semana pasada en Iowa, los observadores políticos seguramente seguirán de cerca cómo se desarrollan los votos en Carolina del Sur.

Recursos para votantes para las primarias del 9 de junio de la Red NPR

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