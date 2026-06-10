Cómo Rosie ODonnell, Trisha Paytas y más estrellas están celebrando Pride Month 2026

Como dijo Lin-Manuel Miranda, “El amor es amor es amor es amor es amor”.

Y al comenzar el Mes del Orgullo el 1 de junio, celebridades celebraron todo tipo de amor compartiendo mensajes sinceros de apoyo a la comunidad LGBTQ+ y asistiendo a eventos en todo el país.

Por su parte, Rosie O’Donnell reconoció a los pioneros LGBTQ+ que le dieron la confianza para declararse lesbiana a principios de los años 2000.

“Todos los que salieron antes que yo, antes de que tuviera el valor suficiente, los admiro y me dieron la fuerza y la valentía para ser yo misma”, dijo a People en los Premios Tony de 2026 el 7 de junio. “Espero poder hacer eso por los jóvenes de todas partes y enseñarles a todos que no hay nada de qué tener miedo y que existimos en todos los reinos animales”.

Rosie enfatizó, “Ser gay está bien, no importa lo que digan”.

Trisha Paytas también celebró su propia identidad queer con una sesión de fotos mientras posaba con un atuendo lleno de colores del arcoíris.

“¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Es esa época del año!!!!!!! FELIZ ORGULLO”, escribió en Instagram. “Estamos aquí y somos queer”.

Aliados de la comunidad LGBTQ+ también ofrecieron sus palabras de apoyo. De hecho, Jennifer Lopez inició el mes deseando a sus fans un feliz Mes del Orgullo y compartiendo una forma única de celebrar.