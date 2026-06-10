El gobernador republicano Joe Lombardo se enfrentará al demócrata Aaron Ford en la carrera por gobernador de Nevada

El gobernador republicano de Nevada, Joe Lombardo, y el demócrata Aaron Ford ganaron sus primarias, proyecta NBC News, estableciendo oficialmente lo que se espera sea una de las contiendas para gobernador más competitivas en el otoño.

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Lombardo, ex sheriff del condado de Clark, consiguió fácilmente la nominación de su partido frente a varios rivales de bajo perfil mientras busca un segundo mandato. Ford derrotó al comisionado del condado de Washoe en la contienda demócrata, obteniendo aproximadamente dos tercios de los votos.

Desde que Lombardo ganó su primera elección para gobernador en Nevada, un estado indeciso, por menos de 2 puntos porcentuales en 2022, se ha convertido en uno de los principales objetivos demócratas para la derrota. De las cinco contiendas para gobernador que el informe no partidista Cook Political Report con Amy Walter calificó como “divergencias”, la de Nevada es la única en la que un republicano se postula para la reelección.

Ford, quien anteriormente fue el principal demócrata en el Senado estatal, está compitiendo por convertirse en el primer gobernador negro de Nevada.

La carrera, que durante mucho tiempo se había anticipado que sería un enfrentamiento entre Lombardo y Ford, ya ha tenido connotaciones nacionales. Ford y los demócratas han tratado de vincular a Lombardo con el presidente Donald Trump, argumentando que sus políticas sobre aranceles, inmigración, la guerra de Irán y más han perjudicado a Nevada y su economía.

Mientras tanto, Lombardo y sus aliados lo han presentado como un republicano pragmático que ha trabajado con una Legislatura controlada por los demócratas en materia de empleo, educación y vivienda.

En muchos sentidos, los demócratas esperan capitalizar este año algunas de las dinámicas que contribuyeron a su estrecha derrota en 2022. Ese año, como ahora, el partido tuvo un presidente impopular en la Casa Blanca con alta inflación y precios al consumidor. El gobernador demócrata Steve Sisolak no pudo superar esos factores, entre otros, y perdió por poco más de 15.000 votos. (Fue el único gobernador demócrata que perdió la reelección en 2022).

Pero subrayando cuán dividida está políticamente Nevada, la senadora Catherine Cortez Masto ganó por estrecho margen la reelección ese mismo año, derrotando al republicano Adam Laxalt por 7.900 votos. La misma división se produjo dos años después, cuando la candidata presidencial demócrata Kamala Harris perdió el estado, mientras que la senadora demócrata Jacky Rosen derrotó a su rival republicano.

“Hay que ser implacable en eso y hay que hablar sobre estas cuestiones de bolsillo”, dijo Joshua Marcus-Blank, un estratega demócrata que trabajó en la campaña 2022 de Cortez Masto y en la operación de Nevada de la campaña de Harris. “Sólo hay que ser implacable con la economía”.

Los demócratas de Nevada han intentado vincular a Lombardo con Trump en cuestiones económicas. Incluyen el “un proyecto de ley grande y hermoso” que Trump promulgó el año pasado, que recortará Medicaid en un estado donde aproximadamente 1 de cada 3 personas están en el programa. La ley también incluye disposiciones fiscales sobre los juegos de azar que tendrán un gran efecto en un estado cuya economía depende casi exclusivamente de los casinos y la hostelería.

Los demócratas también han argumentado que los aranceles de Trump, que la Corte Suprema anuló, han tenido un impacto perjudicial en el turismo de Las Vegas.

Y aunque los precios de la gasolina han aumentado en todo el país debido a la guerra de Trump con Irán, los de Nevada en particular se encuentran entre los más altos de EE. UU., según AAA.

En una declaración después de que Ford ganara sus primarias el martes por la noche, el director de campaña Zoë Kleinfeld llamó a Lombardo “el felpudo humano de Trump” quien “le dijo a los trabajadores de Nevada que se rompen la espalda para salir adelante que necesitamos ‘sentir un poco de dolor’ mientras sus mayores donantes vieron mayores ganancias”.

Chris Sloan, director político de la Asociación de Gobernadores Demócratas, dijo en una llamada reciente con periodistas que Nevada era una “gran oportunidad de recuperación” en este ciclo.

â€œTenemos confianza en esta carrera por varias razones. En primer lugar, Joe Lombardo es el gobernador más vulnerable a la reelección en el país, gracias a su historial fallido y su apoyo a la agenda de aumento de costos de Trump”, dijo Sloan.

La forma en que los demócratas transmitan su mensaje a los latinos, que representan aproximadamente 1 de cada 5 votantes en Nevada, probablemente pese mucho en sus posibilidades de victoria en noviembre. Los votantes latinos se inclinaron hacia Trump en Nevada en 2024, lo que ayudó a lograr la primera victoria presidencial republicana en el estado en 20 años.

Como parte de su campaña de reelección, la campaña de Lombardo ha apuntado a la creación de empleos durante su mandato y a una ley que promulgó que financiará al menos 130 millones de dólares en lo que su administración ha denominado “vivienda asequible”.

Los demócratas señalan que a pesar del crecimiento del empleo bajo Lombardo, la tasa de desempleo del estado ha aumentado durante sus cuatro años y que vetó varios otros proyectos de ley de vivienda que la Legislatura controlada por los demócratas había apoyado.

En una declaración después de su victoria en las primarias, Lombardo caminó sobre una delgada línea entre atribuirse el crédito por el crecimiento del empleo y la inversión privada en el estado y al mismo tiempo reconocer la realidad de las continuas presiones económicas.

â€”Nuestro trabajo no ha terminado. Todavía hay familias que sienten la presión del aumento de los costos, estudiantes que necesitan mayores oportunidades y comunidades que merecen aún más crecimiento económico e inversión”, afirmó. “Es por eso que me postulo para otro mandato: para aprovechar el progreso que hemos logrado y terminar el trabajo”.

Como gobernador de un estado indeciso, Lombardo también ha caminado en una delgada línea entre elogiar y rechazar a Trump y sus políticas. Por ejemplo, en lo que respecta al “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, Lombardo elogió muchas de sus disposiciones fiscales, pero también advirtió al Congreso que no hiciera cambios en la financiación de Medicaid antes de su aprobación.

Trump respaldó a Lombardo en noviembre, y Lombardo lo ha elogiado en apariciones públicas en los últimos meses. Pero, en particular, Lombardo no apareció con Trump en abril en un evento en Las Vegas donde promocionó la disposición de “no impuestos sobre las propinas” del “gran y hermoso proyecto de ley”.

El PAC estatal Better Nevada, que apoya a Lombardo, ha atacado a Ford por faltar al trabajo como fiscal general (un anuncio que está publicando en todo el estado alega que Ford faltó 420 días) y por haber realizado viajes fuera del estado pagados por grupos sin fines de lucro. Ford es objeto de una investigación por queja de ética por parte de la Comisión de Ética estatal debido a algunos de esos viajes.

El portavoz de la campaña de Ford, Tai Sims, dijo a NBC News que el viaje en cuestión se debió al papel de liderazgo de Ford en la Attorney General Alliance y acusó a Lombardo y sus aliados de impulsar una “narrativa política falsa” sobre el viaje.

El portavoz de Better Nevada, John Burke, dijo a NBC News: “Con Joe Lombardo como gobernador, las tasas de graduación en las escuelas están aumentando, el crecimiento del empleo está liderando la nación y la vivienda es más accesible para las familias trabajadoras. Se ha centrado únicamente en hacer avanzar la pelota para las familias de Nevada de todos los ámbitos de la vida. Eso contrasta claramente con el empleado estatal a tiempo parcial Aaron Ford”.

El gobernador de Montana, Greg Gianforte, presidente de la Asociación de Gobernadores Republicanos, dijo en un comunicado: “En noviembre, los nevadenses optarán por aprovechar este impulso y reelegir al gobernador Lombardo, rechazando al ausente Aaron Ford”.

Lombardo también entra en la campaña electoral general con ventajas en recaudación de fondos y gasto publicitario. Desde el 1 de enero hasta el martes, la campaña de Lombardo y los grupos aliados ya habían gastado alrededor de 8,5 millones de dólares en anuncios, según la firma de seguimiento de anuncios AdImpact, mientras que la campaña de Ford había gastado 67.000 dólares durante el mismo período.

Aún así, los demócratas son optimistas y un mensaje centrado en la economía será su boleto al éxito en noviembre.

“Se observan muchos de estos desafíos económicos. Es posible que muchos de ellos hayan ayudado a Trump a ganar el estado en 2024, cuando dijo que iba a poder solucionarlos. Pero ahora son exactamente los mismos que rondan el historial del gobernador”, dijo Marcus-Blank, el estratega demócrata. “Pero no sólo nada ha cambiado desde que Donald Trump entró y dijo que arreglaría todo, sino que además las cosas no se ven mucho mejor desde que el propio gobernador fue elegido”.