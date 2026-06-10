¿Juega Lionel Messi hoy? Alineaciones proyectadas para el último amistoso previo al Mundial Argentina vs Islandia

Argentina jugará su último partido de preparación antes de su Copa Mundial de la FIFA 2026 primer partido el martes. ellos se encargarán Islandia en el estadio Jordan-Hare en Auburn, Alabama, y Lionel Messi formará parte de la plantilla, aunque aún no está claro si será titular o saldrá del banquillo.

entrenador en jefe Lionel Scaloni confirmó la disponibilidad de Messi para el partido durante la conferencia de prensa del lunes, diciendo: â€œÉl va a jugar; lo que no se es cuantos minutos. Todavía tengo que hablar con él, aún nos queda el entrenamiento de hoy. Veremos cuántos minutos hay que evitar para no correr ningún tipo de riesgo y decidiremos entonces. Pero en principio sí, tendrá minutos”.

Esta es una buena noticia para Argentinaya que el delantero se perdió el amistoso del pasado sábado contra Honduras mientras completa la etapa final de su recuperación del problema muscular que sufrió InterMiami el 24 de mayo.

el reinante copa del mundo Los campeones afrontan su última prueba antes del partido inaugural del Grupo J del próximo martes contra Argelia. Su rival en esta ocasión será Islandia, el primer equipo europeo al que se enfrentan desde la final del Mundial de 2022 contra Francia. Sin embargo, Islandia se considera un desafío menor, ya que no logró asegurar la clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina.

Alineación proyectada de Argentina

A diferencia del partido del sábado contra Honduras, cuando la mayoría de los jugadores clave del equipo no comenzaron, se espera que Argentina alinee a varias de sus mayores estrellas contra Islandia. Eso probablemente incluirá a Lionel Messi junto a Lautaro Martínez en ataque.

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El once proyectado de Lionel Scaloni para enfrentar a Islandia es: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Alineación proyectada de Islandia

Después de terminar tercero en el Grupo D de las eliminatorias europeas detrás de Francia y Ucrania, Islandia quedaron eliminados de la contienda por un lugar en el Mundial de 2026. Como resultado, su objetivo durante el mes de junio fifa La ventana internacional ha sido ponerse a prueba contra oponentes de alto nivel mientras comienzan los preparativos para el próximo ciclo. Después de una derrota por 1-0 ante Japón la semana pasada, ahora enfrentan el difícil desafío de enfrentarse a Argentina.

entrenador en jefe Arnar GunnlaugssonLa alineación proyectada es: Hakon Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnusson, Daniel Gretarsson, Stefan Thordarson, Dagur Thorhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gisli Thordarson, Mikael Ellertsson; Brynjölfur Willumsson.