¿Por qué Hezbolá sigue siendo importante para Irán?

La situación en Medio Oriente sigue siendo tensa, con un frágil alto el fuego en la guerra de Irán que parece cada vez más tenue a medida que todas las partes intercambian amenazas y disparos.

El lunes, Estados Unidos culpó a Irán del accidente de un helicóptero de ataque frente a Omán y llevó a cabo ataques contra sitios iraníes. Las huelgas continuaron hasta el martes. Irán ha respondido con sus propios ataques contra sitios estadounidenses en Bahrein y Kuwait.

Pero el conflicto no se limita a Estados Unidos e Irán. A pesar de un aparente alto el fuego entre Israel y la milicia Hezbollah respaldada por Irán, el ejército israelí atacó objetivos en los suburbios de Beirut durante el fin de semana luego de nuevos ataques con cohetes de Hezbollah. Poco después, Teherán respondió con ataques con misiles contra territorio israelí. Israel, a su vez, respondió con ataques contra objetivos en Irán.

Los continuos combates entre Hezbollah e Israel han interrumpido los intentos del presidente estadounidense Donald Trump de negociar un acuerdo con Teherán para poner fin al conflicto.

Hezbolá, con sede en el Líbano, es un grupo militante chiíta respaldado por Irán y designado como organización terrorista por los estados occidentales, Israel, las naciones del Golfo Árabe y la Liga Árabe.

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La estrategia de Irán en Oriente Medio bajo presión

“Desde la perspectiva de Irán, una prioridad clave en este momento es garantizar que Hezbollah sea incluido en cualquier posible acuerdo político y negociación de paz”, dijo el experto en Medio Oriente Arman Mahmoudian de la Universidad del Sur de Florida. Cualquier acuerdo requeriría concesiones mutuas.

Para Teherán, sin embargo, es crucial que Hezbolá no se convierta en moneda de cambio. Para Irán, la cuestión en juego es su influencia regional.

Mahmoudian dijo que si Hezbolá “continúa siendo atacado por Israel y al mismo tiempo da la impresión de que Teherán lo está abandonando, esto podría tener consecuencias significativas para Irán y socavar la confianza de otros actores en la región aliados con Irán, como los hutíes en Yemen o las milicias chiítas en Irak”.

“Después de todo, Hezbolá se involucró en este conflicto principalmente por lealtad a Irán y atacó a Israel tras el asesinato de Jamenei”, dijo Mahmoudian.

Tras el estallido de la guerra de Irán el 28 de febrero y el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en un ataque aéreo israelí contra Teherán, la milicia libanesa de Hezbolá disparó cohetes contra Israel, entrando así en la guerra del lado de Irán.

Israel respondió con ataques aéreos contra los suburbios del sur de la capital, Beirut, y otras partes de su vecino del norte, extendiendo la guerra al Líbano. El ejército israelí también ha ocupado una franja de tierra en el sur del Líbano formando una “zona de seguridad” en un área desde donde, según dice, Hezbolá lanza ataques contra ciudades israelíes.

Unos 3.600 civiles libaneses han muerto desde que comenzaron las hostilidades hace más de 100 días, según las autoridades sanitarias libanesas.

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Hezbollah como organización multifuncional

La milicia chiita Hezbolá surgió a principios de los años 1980 durante la Guerra Civil Libanesa y tras la invasión israelí del Líbano. Además de los sunitas (aproximadamente el 32%), en el Líbano viven alrededor del 31% de chiítas, así como numerosas comunidades cristianas, drusas y alauitas.

El Irán chií jugó un papel decisivo en la fundación de Hezbolá tras la Revolución Islámica de 1979 y apoya a la organización financiera, militar e ideológicamente.

El movimiento tiene un brazo armado, pero también está representado como partido político en el parlamento libanés y gestiona instituciones sociales. Alemania, Estados Unidos y muchos otros países clasifican a Hezbolá, total o parcialmente, como una organización terrorista. Sus actividades están prohibidas en Alemania desde 2020.

Al mismo tiempo, hoy se considera que Hezbollah está significativamente debilitado. Los ataques militares israelíes han perjudicado sus capacidades militares y han matado a muchos de sus líderes desde los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 a manos de Hamás, otro grupo militante respaldado por Irán.

Sin embargo, la organización ha podido reconstruir sus estructuras, al menos en parte, a pesar de grandes pérdidas, similar a lo que ocurrió después de la Guerra del Líbano de 2006.

El costo creciente de la confrontación con Israel

Durante décadas, Hezbollah ha sido un pilar central de la estrategia regional de Irán. El experto en Irán Arash Azizi describe este enfoque como “defensa avanzada”. Bajo esta estrategia, dijo, Irán busca disuadir amenazas potenciales lo más lejos posible de su propio territorio a través de actores aliados.

Sin embargo, esta estrategia se ha revertido parcialmente. Hoy en día, Irán se ve cada vez más obligado a proteger activamente a sus aliados, incluso a costa de ataques directos a Israel y contraataques a su propio territorio e infraestructura.

Según Azizi, el nuevo liderazgo iraní se esfuerza por justificar su apoyo a Hezbollah más basándose en intereses de seguridad nacional que en argumentos ideológicos.

“Sin embargo, sigue existiendo el argumento de que Irán, como Estado que se ve a sí mismo en conflicto con Israel, no puede simplemente abandonar a sus aliados regionales”, dijo a DW.

Al mismo tiempo, los costos de una mayor confrontación con Israel son significativos para Irán. El daño económico causado por la guerra es considerable, ya que las condiciones de vida de muchas personas se han deteriorado y las perspectivas económicas siguen siendo difíciles.

“Por lo tanto, el nuevo liderazgo no sólo tendrá que abordar los desafíos de seguridad y política exterior, sino también responder a la pregunta de qué visión de futuro puede ofrecer al pueblo iraní”, añadió Azizi.

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El informe fue escrito originalmente en alemán.