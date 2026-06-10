El Papa León XIV bromea que Bad Bunny podría robarle el protagonismo en España

El Papa Leo XIV parece entender el poder de convocatoria de Benito. Durante su visita a España esta semana, el pontífice bromeó con CNN diciendo que si las personas tuvieran que elegir entre verlo a él o a Bad Bunny en Madrid, muchos probablemente elegirían al superastro puertorriqueño.

“Si se enfrentan a la pregunta: ¿quieren ver a Bad Bunny o quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny”, dijo Leo a la cadena de noticias por cable mientras estaba a bordo del avión papal. “Pero creo que también habrá algunos allí para ver al papa. Y eso también dice algo, ¿saben?”

El comentario llegó cuando ambos hombres estaban atrayendo multitudes importantes en España. Mientras el papa llenaba plazas y estadios para vigilias de oración y misas durante su viaje, Bad Bunny estaba en Madrid para uno de sus conciertos espectaculares, que atrajo a decenas de miles de fanáticos.

Como informó previamente Billboard Español, el Papa Leo y Bad Bunny se conocieron en privado en Madrid el lunes (8 de junio), con el Vaticano confirmando más tarde el encuentro. Un portavoz del Vaticano le dijo a CNN que el papa se reunió con el artista “junto a su familia y otras personas”.

El comentario juguetón del papa añade otro giro surrealista a un momento de cruce que une al líder de la Iglesia Católica y una de las mayores estrellas de la música latina, y subraya aún más la fuerza cultural que Bad Bunny tiene actualmente, incluso junto a una de las figuras religiosas más reconocidas del mundo.

El momento llega mientras Bad Bunny continúa su residencia de 10 fechas en Madrid en el Estadio Wanda Metropolitano, como parte de su gira mundial Debía Tirar Más Fotos, con espectáculos que continúan esta semana.