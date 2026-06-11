Senesi se une a Tottenham en transferencia gratuita desde Bournemouth

Marcos Senesi ha expresado su deseo de ganar trofeos con el Tottenham después de completar su transferencia gratuita desde el Bournemouth.

Senesi se unirá oficialmente al equipo de Roberto De Zerbi el 1 de julio tras la expiración de su contrato actual, al parecer firmando un acuerdo por cuatro años con el club.

El jugador de 29 años llegará al Spurs después de cuatro exitosos años en el Bournemouth, siendo pieza clave en la clasificación para la Europa League en 2025-26.

Realizó 39 apariciones en todas las competiciones, el mayor número entre los jugadores de campo del Bournemouth, además de completar más pases (1.839) que cualquier otro jugador en el equipo de Andoni Iraola.

Senesi había sido vinculado con un traslado al nuevo club de Iraola, el Liverpool, pero en cambio ha elegido unirse a un Spurs que mantuvo su estatus de la Premier League en la última jornada de la temporada pasada.

El Tottenham terminó en el puesto 17 después de una campaña turbulenta, y Senesi expresó su ambición de llevar al club de vuelta a donde pertenece a su llegada.

“Es una sensación muy especial ser jugador del Tottenham Hotspur,” Senesi dijo en la página web oficial del club.

“Desde el primer momento, el club ha mostrado por qué me quieren y cuánto desean que forme parte de lo que están construyendo.

“Es emocionante y algo en lo que no puedo esperar a estar involucrado. Cada vez que pise el campo, haré todo lo posible para hacer sentir orgullosos a los aficionados y llevar al club de vuelta al lugar que le corresponde.

“Quiero ganar cosas con el Tottenham y haré todo lo posible para que eso suceda.”

Senesi buscará mejorar la defensa del Spurs, ya que solo Burnley (75), Wolves (68) y West Ham (65) concedieron más goles en la Premier League la temporada pasada que el Tottenham (57).

El argentino estuvo entre los tres primeros en bloqueos (47), intercepciones (56) y despejes (253) entre los jugadores de la primera división en 2025-26.

De Zerbi ya ha fortalecido su línea defensiva con la incorporación de Andy Robertson del Liverpool, mientras que Ben Davies renovó su contrato con el club más temprano en el miércoles.

“La experiencia de Marcos, su calidad con el balón y su liderazgo competitivo nos fortalecerá defensivamente, además de brindarnos flexibilidad en la formación,” dijo De Zerbi.

“Se desenvuelve cómodamente en un equipo basado en la posesión, lee muy bien el juego y tiene la personalidad para destacar en un entorno exigente.

“También me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando, y estoy ansioso por trabajar con él y ver la gran contribución que puede hacer al equipo.”

El Tottenham también está persiguiendo al defensor del Brighton, Jan Paul van Hecke, y al parecer ha tenido dos ofertas por el internacional holandés rechazadas.