Jimmy Kimmel hace una gran predicción para el vergonzoso cumpleaños de Trump en UFC

Jimmy Kimmel no ve ninguna razón para que Trump se preocupe por los rayos en su gran evento de cumpleaños este fin de semana.

El presidente Trump será el anfitrión de un evento de UFC en el césped de la Casa Blanca el domingo. El evento de 60 millones de dólares espera actualmente alrededor de 125.000 asistentes y ha sido calificado como una celebración del 250 cumpleaños de Estados Unidos, a pesar de que está ambientado en el 80 cumpleaños de Trump.

Las peleas de UFC se llevarán a cabo al aire libre, una medida audaz dado el calor y la humedad de Washington, DC. Puede ser a mediados de junio. A partir del jueves por la noche, el pronóstico del tiempo indica temperaturas superiores a los 90 grados Fahrenheit el domingo y una gran probabilidad de lluvia y truenos por la noche.

“En este momento, hay un 46% de posibilidades de que llueva en Washington el domingo”, señaló Kimmel en su monólogo del jueves. “El CEO de UFC, Dana White, dijo que la pelea continuará incluso si cae un rayo”.

Los rayos parecen un problema potencial grave que podría enfrentar el evento al aire libre, pero, jugando al meteorólogo, Kimmel predijo que cree que Trump y sus matones probablemente estarán “bastante a salvo”.

“Si Dios quisiera que un rayo cayera sobre la Casa Blanca, eso habría sucedido hace 18 meses”, bromeó Kimmel, refiriéndose a la victoria electoral de Trump en 2024.

Jimmy Kimmel Live!, Kimmel muestra a los espectadores fotografías de la construcción de UFC en la Casa Blanca abecedario

Kimmel mostró a los espectadores el estado actual de la Casa Blanca, donde se encuentra la nueva arena de UFC en el jardín sur, cerca del ala este demolida.

“Ahí está, la horrible torre, que ahora tiene un octágono de UFC frente a ella”, dijo Kimmel. “Tiene ocho lados, uno por cada año de nuestras vidas que el presidente ha arruinado”.

Kimmel señaló que el evento ha sido patrocinado por Monster Energy y bromeó: “¿Podría haber una mejor metáfora para esta administración que un logotipo gigante de Monster Energy en el césped de la Casa Blanca?”

Jimmy Kimmel Live!, Kimmel muestra a los espectadores fotografías del logotipo de Monster Energy en el evento UFC de la Casa Blanca abecedario

El combate UFC Freedom 250 de Trump es profundamente impopular. Una encuesta de Reuters/Ipsos encontró que sólo el 16 por ciento de los estadounidenses creía que éste es un momento apropiado para que el presidente sea el anfitrión de un evento de este tipo.

Incluso el podcaster Joe Rogan, amigo de MAGA, ha criticado el evento. Al igual que Kimmel, Rogan ha citado el clima como una preocupación grave:

“¿Cómo van a hacer algo con respecto a los insectos?”, Se quejó Rogan en mayo. El ex comentarista de UFC describió el clima de junio en DC como “caliente como jodidamente”.

“Simplemente no creo que debas competir en una pelea por el campeonato mundial en un ambiente no controlado”, dijo Rogan. â€”No les pedirÃas que jugaran un partido de baloncesto por el campeonato mundial al aire libre, bajo el sol. Eso sería una locura”.