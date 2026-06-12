Las 13 canciones de Olivia Rodrigo Te ves bastante triste para una chica tan enamorada clasificadas

Olivia Rodrigo cubre mucho terreno en su nuevo álbum “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, que se lanzó el viernes (12 de junio). Además de cumplir con la promesa de que su tercer LP presentaría “canciones de amor tristes”, la estrella del pop deja más espacio del esperado para una serie de himnos pop exuberantes, lo que crea algunos de los mejores momentos del proyecto. Ya sea la desgarradora “Canción Estúpida” o la veraniega “U + Me = <3", por ejemplo, podrían seguir fácilmente a las igualmente alegres "Drop Dead" y "The Cure" como los próximos sencillos de "You Seem Pretty Sad". El álbum también se desvía inesperadamente de su idea central de luchas dentro de una relación hacia un territorio de ruptura total al final, como se detalla en el epílogo, "Cigarette Smoke".

Gran parte de “You Seem Pretty Sad” vive en el medio de ese espectro, con Rodrigo demostrando una vez más que es una de las cantautoras más introspectivas de la música pop a través de su capacidad para concentrarse en un matiz emocional preciso y pintar toda una canción con él. A lo largo del álbum, dedica pistas como “Begged”, “Purple” y “Less” a diferentes formas específicas en las que el amor puede sacar lo peor de ti o reflejar tus propias inseguridades.

En resumen, no hay una mala canción en “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, pero algunas impactan más que otras. Sigue leyendo para ver el ranking de Billboard desde el puesto más bajo hasta el más alto a continuación.