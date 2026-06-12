HRW: El nuevo pacto de la UE socava el derecho de asilo

Human Rights Watch (HRW) dijo el miércoles que el Pacto de Migración y Asilo de la UE, que entrará en vigor el viernes, crea cambios perjudiciales en el sistema de asilo de la UE.

Adoptado originalmente en 2024, el pacto introduce regulaciones más estrictas destinadas a ampliar la selección de solicitantes, aumentar los controles de salud y seguridad, acelerar los procedimientos de examen y brindar servicios de asesoramiento gratuitos. El pacto consta de 10 leyes vinculantes que, según HRW, facilitarán que los gobiernos apresuren las decisiones, limitando las salvaguardias para los inmigrantes y ampliando el tiempo que pasan detenidos.

En un comunicado de prensa, la asesora principal de HRW sobre derechos de refugiados y migrantes, Judith Sunderland, declaró:

El nuevo pacto de asilo de la UE, a pesar de los alardes de los líderes de la UE, cierra la puerta en la cara a personas que merecen ser tratadas con dignidad y tener una audiencia justa en sus solicitudes de protección. El Pacto supone un duro golpe para el derecho de asilo en un momento en el que el mundo necesita más que nunca que Europa defienda los derechos humanos.

HRW ha criticado que el nuevo pacto permitirá a los países europeos designar a estados no miembros de la UE como “terceros países seguros”. Esto permite a un miembro de la UE negarse a examinar una solicitud de asilo y, en lugar de ello, hacer que el solicitante presente su solicitud en un tercer país con el que tal vez no tenga vínculos familiares o culturales.

El pacto ha enfrentado desafíos en el pasado, particularmente por parte de gobiernos de derecha que se opusieron a su adopción y luego amenazaron con retirarse del pacto por completo.

Los gobiernos de todo Occidente han adoptado cada vez más medidas antiinmigración. Canadá aprobó recientemente el ampliamente criticado proyecto de ley C-12, que según advirtieron grupos de derechos de los inmigrantes permitirá la cancelación masiva de solicitudes de inmigración. En Estados Unidos, los titulares de abusos cometidos por agentes de inmigración han sido comunes desde que Trump asumió el cargo, incluidas las trágicas muertes de migrantes bajo custodia y los asesinatos de Renée Good, Alex Pretti, Keith Porter, Rubén Ray Martínez y Silverio Villegas González.