Aaron Sorkin intentó que Jesse Eisenberg volviera como Mark Zuckerberg para Social Reckoning, pero el actor ya no quiere ser identificado con el fundador de Facebook

Jeremy Strong ha debutado oficialmente con la interpretación del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con el lanzamiento del primer avance de “The Social Reckoning” de Aaron Sorkin, una continuación de “The Social Network” de 2010. Sorkin ganó un Oscar por su guion de la primera película y regresa para escribir y reemplazar a David Fincher como director de la nueva película. Recientemente, dijo a Vanity Fair que pasó tres días tratando de que Jesse Eisenberg regresara como Zuckerberg.

“Sintió que le pertenecía a él, y ciertamente estaba probado en batalla”, dice Sorkin, quien originalmente quería que Eisenberg retomara su papel nominado al Oscar. “Simplemente no quería ser confundido con Mark Zuckerberg nuevamente, que tiene problemas con el tipo. No le gusta que los niños se le acerquen en los aeropuertos con tarjetas de presentación que dicen ‘Soy el CEO, idiota’ para que las firme”.

Según Vanity Fair: “Coincidentemente, fue en la Fiesta de los Oscar de Vanity Fair de 2025 que Sorkin mencionó por primera vez a Eisenberg que tenía un guion que quería que leyera. A los pocos minutos, en esa misma fiesta, se topó con Jeremy Strong, quien le preguntó a Sorkin qué estaba haciendo, y Sorkin le contó sobre el guion. Strong indicó que si Eisenberg no estaba interesado, él lo estaría”.

Eisenberg lo confirmó en una entrevista el año pasado con BBC Radio 4 “Today”. El actor dijo que no seguía la vida de Zuckerberg porque “no quiero pensar en mí mismo asociado con alguien así”.

“No es como si hubiera interpretado a un gran golfista o algo así y ahora la gente piensa que soy un gran golfista”, explicó. “Es como este tipo que está haciendo cosas problemáticas, eliminando la verificación de datos y las preocupaciones de seguridad, haciendo que las personas que ya están amenazadas en este mundo se sientan más amenazadas”.

“The Social Reckoning” se centra en la ingeniera de Facebook Frances Haugen (Mikey Madison) y el periodista del Wall Street Journal Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), cuyas investigaciones expusieron la investigación interna y la toma de decisiones de la empresa. Una serie de investigaciones de 2021 reveló los efectos nocivos de Facebook en los adolescentes y su papel en la difusión de desinformación, incluido contenido relacionado con la violencia política.