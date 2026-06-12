Copa del Mundo 2026: Jude Bellingham destaca la importancia de sentirse amado jugando para Inglaterra

El mediocampista Jude Bellingham ha enfatizado la importancia de que los jugadores necesiten “sentirse amados” mientras busca ayudar a Inglaterra a disfrutar del éxito en la Copa Mundial este verano.

El torneo en Norteamérica comenzó el jueves cuando México, anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, venció a Sudáfrica por 2-0.

El torneo de Inglaterra no comienza hasta el próximo miércoles, cuando se enfrente a Croacia en Arlington, Texas.

Bellingham formó parte de la selección de Inglaterra que llegó a la final de la Eurocopa 2024, donde fue derrotada por España.

Sin embargo, la selección nacional, entonces dirigida por Gareth Southgate, fue acusada a menudo de jugar mal en ese torneo, y Bellingham dijo anteriormente que se sentía como un chivo expiatorio por el fracaso de Inglaterra en ganar ese torneo.

Bellingham admitió que sentía que el grupo “no estaba del todo conectado” durante la Eurocopa, pero enfatizó que ahora hay una sensación diferente en el campamento.

“En la Eurocopa nos equivocamos un poco fuera del campo”, dijo en el programa Lions’ Den de Inglaterra.

“No siento que el grupo haya conectado tan bien como podría haberlo hecho por varias razones. Las expectativas eran parte de ello: lo hicimos bien en 2018 y lo hicimos bien en Qatar”. [for the 2022 World Cup] Y cuando llegó ese torneo, nos vieron como uno de los dos o tres equipos que debían ganarlo.

“No estábamos jugando particularmente bien, así que incluso cuando ganábamos no tenías la sensación de estar tan feliz como deberías.

“Tiene que haber ese elemento de implacable y querer ganar, pero es la naturaleza del fútbol que las victorias salen del sistema rápidamente y debemos aferrarnos a ese momento un poco más.

“Creo que esta vez tener esas experiencias… y saber, por ejemplo, que el tipo que marca el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo no siempre es aquel por el que apostarías tu casa, así que siempre tienes que estar listo, todos deben sentirse amados y sentirse una gran parte del equipo. La otra cosa es simplemente disfrutarlo”.