Alineación occidental sin mirar hacia Oriente

Jürgen Habermas fue un gran defensor del orden mundial universalista que surgió después de 1945 y planteó la posibilidad de una ‘política doméstica global’. Esta fue la fuente de su crítica al neo-nacionalismo y su compromiso con una Europa supra- y post-nacional. Sin embargo, quedó un punto ciego: Stalin y sus sucesores, incluido Mijaíl Gorbachov, nunca aceptaron este orden mundial. Por el contrario, el socialismo real siempre buscó socavarlo.

Cuando Adam Michnik preguntó por qué se habían centrado en Hitler pero no en Stalin, los intelectuales occidentales, incluido el propio Habermas, respondieron que no lo consideraban de tanta importancia. La ausencia de una teoría integral del régimen totalitario y la ideología, y un concepto monolítico del ‘Bloque del Este’, impidió el reconocimiento de los disidentes rusos, la Primavera de Praga, el movimiento Solidaridad de Polonia y el movimiento democrático de la Alemania Oriental. Más tarde, los movimientos ‘Maidan’ pasaron desapercibidos por la misma razón.

Hubo una diferencia fundamental entre la Socialdemocracia Alemana Occidental, que se mantuvo comprometida con la tradición pacifista de la posguerra del conflicto Este-Oeste, y las corrientes antitotalitarias en Francia que surgieron de la sombra de la hegemonía del Partido Comunista. André Gorz, André Glucksmann y muchos otros izquierdistas franceses se opusieron al rearme soviético en la década de 1980, mientras que los intelectuales alemanes se aferraron a la fórmula de la ‘Wandel durch Handel’ (cambio a través del comercio). En la década de 1990, estos últimos minimizaron la amenaza para Bosnia como realpolitik y criticaron el apoyo de los Verdes alemanes a la intervención de la OTAN como ‘belicismo’. Sorprendentemente, quizás, esto situó a Habermas dentro de la corriente principal de la opinión pública en Alemania, tanto en el este como en el oeste.

Negociando para el día después

Al igual que muchos socialdemócratas después de la invasión de Ucrania por parte de Putin, Habermas abogó por ‘negociaciones oportunas, negociaciones que eviten que una guerra prolongada cobre aún más vidas y cause aún más destrucción, y que nos presenten al final con una elección sin esperanza: o intervenir activamente en la guerra o dejar a Ucrania a su suerte para no desencadenar la primera guerra mundial entre potencias nucleares’. Como auténtico pacifista, su intención era avanzar en el ‘debate que poco a poco empieza en Alemania sobre el punto y la posibilidad de negociaciones de paz’. Abordó el antiguo temor a la guerra nuclear y elevó a la Rusia postsoviética al estatus de un socio de negociación igual en el conflicto Este-Oeste.

De haberse dado declaraciones más específicas sobre quién debía negociar con quién, habrían sido bienvenidas, dado que Habermas rechazó de facto la posibilidad de una restauración del statu quo ante del 23 de febrero de 2022. Su posición implicaba una aceptación de la anexión de Crimea en 2014 y las ganancias territoriales del ejército ruso en el Donbás, que estuvieron acompañadas por espantosas masacres de la población civil. Con esta nueva delimitación de fronteras, argumentaba Habermas, ‘no se puede descartar de antemano que también se pueda encontrar un compromiso que salve la cara para ambas partes para atender las demandas diametralmente opuestas actuales’.

Por supuesto, no había indicios de que esto fuera posible. Las propuestas de Habermas encontraron una firme oposición en Ucrania y en el movimiento de solidaridad con Ucrania en Occidente. Sus propuestas eran contradictorias desde el principio: más allá de la retórica vacía de Budapest y Minsk, las garantías de seguridad genuinas que exigía de Occidente solo podrían lograrse si Ucrania se uniera a la OTAN, o alternativamente a la Unión Europea. Esto implicaría obligaciones comparables de asistencia mutua en caso de que continúe el apetito de Putin por la agresión imperial, un hecho que los socialdemócratas alemanes han ignorado consistentemente, independientemente de la ‘Zeitenwende’ de Scholz.

Nos resulta inconcebible pensar en Ucrania como una nación amputada y un estado neutral entre Oriente y Occidente; su integridad e independencia solo pueden ser garantizadas como miembro de la alianza occidental. Sin embargo, fue precisamente para evitar que el ‘Occidente colectivo’ se expandiera a las fronteras de Rusia que Putin invadió el país.

¿Por qué, uno se pregunta, Putin abandonaría su verdadero objetivo: la ‘denazificación’ de Ucrania como un camino para revivir el ‘Mundo Ruso’ imperial? Habermas omitió mencionar que su plan de negociación no era menos arriesgado que las posiciones de aquellos a quienes tan ligeramente etiquetaba de ‘belicistas’ — quienes, por cierto, no ven ninguna contradicción inherente entre el apoyo militar y las negociaciones diplomáticas. Nosotros, por supuesto, también estamos a favor de la paz a través de negociaciones justas.

Lo que Habermas pasó por alto es que es Rusia, y no Putin, la que seguirá siendo el vecino de Kiev. Esto también es un descuido del movimiento de solidaridad con Ucrania. Las negociaciones son esenciales, pero principalmente con la oposición rusa. Cualquier régimen posterior a Putin será juzgado por el grado en que reconozca la responsabilidad de Rusia en la guerra y entregue a Putin y su camarilla a un tribunal criminal. El cambio de régimen necesario involucra mucho más que simplemente reemplazar a Putin por un autócrata de ideas afines. La democratización no debe, como en 1991 y después, limitarse a la celebración de elecciones regulares sin un fundamento normativo e institucional.

La disolución del estado profundo de Rusia requiere la separación de poderes, un poder judicial independiente, una prensa libre y la garantía de libertades civiles. Con su larga tradición de autoritarismo, Rusia está aún menos preparada para esto que el Reich alemán en 1945. Los movimientos liberales en Rusia — desde las reformas aristocráticas de la década de 1860 y la Revolución de Febrero de 1917 hasta las épocas de la Perestroika y Yeltsin — históricamente han sido demasiado débiles para servir de base. La gran incógnita es hasta qué punto las fuerzas marginales dentro de la población rusa o el exilio están contemplando, si no preparándose, para un futuro ‘post-Putin’. La oposición ha sido diezmada a lo largo de los años; la ley marcial de facto y el lavado de cerebro ideológico que recuerda al estalinismo han hecho el resto. La mayoría de los rusos ahora tienen ‘otras preocupaciones’ y se someten al nuevo zar.

Desde la perspectiva de Occidente, cada brote de resistencia, por pequeño que sea, debe ser nutrido a través del reconocimiento de los disidentes rusos y el desarrollo de la próxima generación de líderes que en última instancia puedan establecer un gobierno en el exilio. Los lazos científicos y culturales deben mantenerse donde aún sean posibles o puedan volver a serlo. También es crucial prepararse para un tribunal en La Haya. La sociedad rusa debe recibir alternativas que la reintegren en la ‘comunidad de naciones’, que la reintegren en los esfuerzos globales para la protección del clima y las especies, y que la introduzcan a fuentes de energía alternativas y modelos económicos.

Vale la pena recordar que en la década de 1940, la resistencia al régimen nazi fue reprimida por Hitler de manera no muy diferente a los críticos de Putin de hoy. Pero a pesar de su situación sin esperanza, pudo idear planes para el día después — un día que la mayoría de los contemporáneos consideraban completamente ‘impensable’. Estos planes se realizaron en gran medida en una Europa libre que incluía a Alemania Occidental. Incluso si hoy en día, un futuro bilateral para los dos países en guerra parece utópico, la cooperación a medio plazo entre ellos debería considerarse igualmente posible que el acercamiento entre los ‘enemigos hereditarios’ Alemania y Francia dentro de una Europa libre. Hasta entonces, debemos continuar haciendo todo lo posible para asegurar que Ucrania gane la paz.

Habermas lamentó que un Occidente cada vez más belicoso se haya dejado arrastrar cada vez más por la lógica de la guerra. No negó el derecho de autodefensa de Ucrania ni el apoyo político y material necesario para ejercerlo. Sin embargo, argumentó que, precisamente debido a las entregas de armas occidentales, Ucrania ya no puede decidir por sí misma cuáles son sus objetivos de guerra, dejando que estos sean decididos por sus partidarios.

Esta postura encontró acuerdo en muchos lados — tanto desde demagogos populistas como, más bienvenido, desde un público informado que se queja de la complicidad occidental en las muertes de soldados y civiles ucranianos. ¿No somos en parte responsables de sus muertes y sufrimiento, porque ‘nuestras’ armas los están arrastrando a una guerra invencible? La carga de esta responsabilidad es realmente abrumadora.

Pero ¿cuáles podrían ser objetivos ‘razonables’ para la campaña militar de Ucrania? Estos han sido determinados por Ucrania misma, que sigue siendo una nación soberana. Incluyen la restauración de la integridad territorial, incluidos los territorios anteriormente anexados; protección contra futuros ataques rusos a través de alianzas formadas de forma independiente; condena de crímenes de guerra, incluidos, en menor medida y en menor número, los cometidos del lado ucraniano; y reparaciones para la reconstrucción del país y como compensación.

¿Qué pasa si no hay cambio de régimen?

Se dice que en sus últimos meses, Habermas se volvió cada vez más desalentado por lo que percibía como el fracaso de su obra de vida. Según lo puso sin piedad Herfried Münkler: la ‘fuerza no forzada del mejor argumento’ se ha vuelto obsoleta como fundamento epistémico del debate público; ahora prevalece el resentimiento nietzscheano. Una derecha intelectual que Habermas rechazó en la década de 1950 en oposición al legado intelectual de Martin Heidegger y Carl Schmitt ha regresado. La democratización de la UE es — según Münkler — ilusoria y el orden mundial basado en normas y reglas está acabado. Lo que se necesita es una ‘capacidad para actuar’ — una que sea en última instancia militar.

Los ‘realistas’ como Münkler condenan categóricamente cualquier cambio de régimen. Pero, ¿qué más, aparte del derrocamiento de un régimen dictatorial, tenían en mente los comandantes de las fuerzas aliadas cuando desembarcaron en Normandía, sufriendo graves pérdidas, y liberaron a los sobrevivientes de los campos de concentración y exterminio? Es cierto que las exhortaciones actuales de Estados Unidos e Israel al pueblo iraní para que se levante y se libere son cínicas. También es cierto que los cambios de régimen anteriores en Libia, Irak y Afganistán fracasaron miserablemente. Sin embargo, este argumento se enfoca solo en los errores estratégicos occidentales, en lugar del necesario y aún fundamental cambio de régimen del régimen iraní, así como los regímenes talibán y de Putin.

Desde la perspectiva de la liberación de Europa del nacionalsocialismo en 1944/45, es fácil entender el dilema al que se enfrentan los iraníes. Aunque desprecian al régimen de terror y lo desafían valientemente desde hace años, ahora — instigados por Trump y Netanyahu para lograr un ‘cambio de régimen’ — no se atreven a salir a las calles, donde podrían ser capturados por los Guardianes de la Revolución y las milicias. Si se quedan en casa, por otro lado, pueden ser asesinados por un misil. Deben esperar y ver si el régimen de los mulás se derrumba o sobrevive como una tiranía aún más brutal. Este dilema es pasado por alto por los ‘realistas’ históricamente ignorantes, quienes no solo objetan a los medios y las consecuencias fatales del ‘cambio de régimen’, sino que también lo rechazan como objetivo de guerra en principio. Su argumento se basa en parte en el derecho internacional, que prohíbe las intervenciones en ‘asuntos internos’, pero en efecto facilita la supervivencia de un régimen asesino, con el que las potencias imperiales mantienen estrechos lazos económicos.

El derrocamiento de regímenes totalitarios y autocráticos debe ser el objetivo de las democracias occidentales. En lugar de buscar una paz mala con dictadores, continúan absteniéndose de utilizar incluso sanciones no militares, como congelar activos, detener suministros de petróleo y gas, interrumpir las cadenas de suministro y apoyar a los movimientos de oposición. Cuando el régimen iraní masacró a miles de manifestantes en enero, ni un solo defensor de la contención bajo el derecho internacional mencionó la ‘Responsabilidad de Proteger’ (R2P), adoptada por la ONU, que obliga a los estados a proteger a sus poblaciones del genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad, y transfiere esta responsabilidad a la comunidad internacional en caso de que un estado falle en hacerlo. Esto también ha sido parte del derecho internacional desde la guerra en Yugoslavia como muy tarde, aunque desafortunadamente solo como letra muerta, como los ‘realistas’ se apresuran a señalar, debido al derecho de veto ejercido por las potencias imperiales en el Consejo de Seguridad — los Estados Unidos, Rusia y la República Popular China.

Esta norma debe ser mantenida, por contraproducentes que hayan sido los medios utilizados en el pasado para lograr un cambio de régimen. ¿Quién hubiera imaginado un final del dominio nazi sobre Europa sin un cambio de régimen en Berlín? ¿Cómo podría haber sido liberada Europa del este sin el fin del régimen soviético? ¿Cómo habría sucedido esto de forma tan pacífica como lo hizo sin el cambio de régimen parcial iniciado desde adentro por Mijaíl Gorbachov? ¿Quién puede imaginar un futuro para mujeres y personas amantes de la libertad en Afganistán e Irán bajo un régimen ‘moderado’ talibán o de mulás? Y más cerca de casa: ¿cómo podría ser posible la libertad en Hungría mientras Víktor Orbán permaneciera en el poder? ¿O en Turquía, mientras Recep Tayyip Erdoğan continúe gobernando?

No nos corresponde a quienes vivimos seguros ofrecer juicios o recomendaciones. Sin embargo, en los países que una vez fueron bombardeados por los Aliados, la opinión dominante hoy es que la liberación de una dictadura valió la pena este alto precio. Hoy, Estados Unidos no tiene ni el derecho ni los medios para liberar al pueblo iraní. Ciertamente no tiene la intención. Y sin embargo el cambio de régimen debe ocurrir — solo necesitamos debatir cómo.