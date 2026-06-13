La victoria de los Knicks despierta un gran aumento en la transmisión de Empire State of Mind

La improbable victoria en el Juego 4 tuvo a los neoyorquinos celebrando con el sencillo de Jay-Z y Alicia Keys del 2009

La histórica victoria de remontada de los Knicks el miércoles tuvo a los neoyorquinos acudiendo a sus servicios de streaming para celebrar con canciones centradas en la Gran Manzana.

Según Spotify, el himno favorito de los fanáticos de los Knicks después de la improbable victoria en el Juego 4 fue “Empire State of Mind” de Jay-Z y Alicia Keys, con un aumento del 1,245 por ciento en la reproducción entre los usuarios de la ciudad de Nueva York después de la victoria de los Knicks.

La canción más popular entre los fanáticos de los Knicks que utilizan Spotify sigue siendo el clásico de los años noventa extremadamente regional “Go NY Go” de Jesse Itzler, que ha aumentado un 2,700 por ciento desde el inicio de la carrera de los Knicks en las Finales. “New York” de Ja Rule, Fat Joe y Jadakiss y “Theme From New York, New York” de Frank Sinatra también han experimentado aumentos en la reproducción en el camino de los Knicks hacia su primer título desde 1973.

Hablando del mencionado 1973, Spotify también compartió sus datos de reproducción para las canciones más populares de ese año en su plataforma, con el ícono de Nueva York, fanático de los Knicks y residente artista del Madison Square Garden, Billy Joel, liderando con “Piano Man”; no está claro (pero es muy probable) si el clásico del cantante “New York State of Mind” también experimentó un aumento debido a la carrera titulada de los Knicks.

Los datos de reproducción recientes para el Wu-Tang Clan, cuya actuación en el entretiempo del Juego 4 fue quizás el catalizador para la increíble victoria de remontada de 29 puntos de los Knicks, no se conocían en el momento de la publicación.