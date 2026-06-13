Mundial: a Partey de Ghana se le niega la entrada a Canadá

Al futbolista internacional ghanés Thomas Partey, que actualmente enfrenta cargos de violación y agresión sexual en el Reino Unido, se le ha negado la entrada a Canadá y no podrá participar en el partido inaugural de la Copa Mundial de su equipo contra Panamá en Toronto el miércoles.

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campo base de Ghana en Boston, EE.UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense”, dijo el organismo rector del fútbol mundial en una declaración a medios de comunicación como Reuters y El New York Times.

“La FIFA no participa en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas”, añade el comunicado.

Canadá será coanfitrión del Mundial de 2026 junto con México y Estados Unidos.

¿De qué se acusa a Thomas Partey?

El centrocampista Partey, de 32 años, fue acusado en julio de 2025 de cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual por parte de la Policía Metropolitana de Londres. Los cargos se remontan a su época con el actual campeón de la Premier League, el Arsenal.

Se declaró inocente en septiembre de 2025, pero en febrero de 2026 fue acusado de dos nuevos cargos de violación, de los que también se declaró inocente en abril.

Partey, que ahora juega en el Villarreal español, parece no haber tenido problemas para ingresar a los Estados Unidos después de llegar a Washington, DC, el 4 de junio con el resto del equipo de Ghana.

Pero ahora no estará disponible para el partido inaugural de las Black Stars contra Panamá en el estadio BMO Field de Toronto.

“La seguridad de los canadienses es nuestra prioridad mientras damos la bienvenida a los participantes y visitantes de la Copa Mundial de la FIFA de todo el mundo”, se lee en una declaración de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) entregada a Los New York Times a principios de este mes en previsión de esta eventualidad con respecto a Partey.

“El IRCC aplica sus reglas consistentemente y sin excepción, independientemente de su nacionalidad, perfil o rol en el torneo. Los oficiales del IRCC son tomadores de decisiones capacitados que evalúan la elegibilidad y admisibilidad de un individuo de acuerdo con las leyes de inmigración canadienses”, dice el comunicado. “Si creen que un individuo podría representar un riesgo para la seguridad, pueden decidir negarle la entrada”.

Los otros dos partidos de Ghana en el Grupo L son ambos en Estados Unidos: contra Inglaterra en Boston el 23 de junio y contra Croacia en Filadelfia el 27 de junio.

Partey, que ha marcado 16 goles en 58 partidos con su país, debería estar disponible para esos partidos.

Editado por: Sean Sinico