25 canciones que inspiraron la banda sonora de The Vampire Lestat: Chappell Roan, David Bowie y más

El compositor Daniel Hart comparte varias inspiraciones musicales detrás de la nueva temporada vibrante del exitoso programa de terror de culto de AMC.

En la nueva temporada de la serie de terror de culto de AMC “Entrevista con el vampiro” (ahora rebautizada como “El Vampiro Lestat”), el vampiro epónimo está dejando las cosas claras, o al menos intentándolo.

Después de que su ex amante Louis (Jacob Anderson) publique un libro superventas exponiendo los altibajos de su romance de un siglo, Lestat (Sam Reid) responde de la misma manera al tomar el control de su banda de garaje local y emprender giras con un catálogo de canciones de rock totalmente nuevas que narran erráticamente su versión de la historia.

El compositor Daniel Hart, quien musicalizó de manera evocadora las dos primeras temporadas del espectáculo, fue seleccionado para escribir más de 20 canciones originales en esta temporada, una tarea que extrajo de su experiencia girando junto a músicos como David Bowie, Radiohead y más. También asumió un papel activo en la sala de guionistas. En otoño de 2024, para poner a todos en la misma página con respecto a los puntos de referencia musicales del personaje, Hart elaboró una lista de inspiración para Reid y el showrunner Rolin Jones, una versión abreviada de la cual está compartiendo exclusivamente con Billboard.

“La lista de reproducción original era más larga que esta”, recuerda. “Pero al retroceder ahora, al otro lado de hacer ‘El Vampiro Lestat’, la claridad provino de las canciones originales que fueron más importantes para nuestro proceso creativo”.

El personaje en sí, un compositor nacido en el siglo XVIII, ha presenciado muchas eras de música venir y pasar, por lo que sus influencias resultan igualmente diversas. “Aquí hay una buena cantidad de saltos de género en juego”, dice Hart. “Es intencional. Necesitábamos que la música de Lestat evolucionara estilísticamente a lo largo de la temporada, a medida que emprendía su odisea”. Porque mientras el glam rock sirve como base estética para nuestro inmortal pavoneándose, a medida que comienza a desencadenarse el caos, las heridas reabiertas de su vida legendaria llevan a Lestat por un camino más crudo y reflexivo.

Los EP con las canciones de los nuevos episodios se lanzarán semanalmente, por lo que, hasta que la banda sonora completa esté disponible para transmitir, Hart te da una muestra de lo que está por venir a continuación.

“No necesariamente es una lista de reproducción uno a uno”, agrega. “Si colocas estas canciones y las canciones de Lestat lado a lado, no siempre escucharás correlaciones directas. Pero traté de seleccionar canciones para Rolin y Sam, y ahora para ti, que mostrarían tanto la amplitud de las habilidades compositivas de Lestat, como canciones cargadas con el tipo de estructura o espectáculo que perseguía en mi propia escritura”.

En la lista que sigue, Hart explora algunas de estas inspiraciones en sus propias palabras. Escucha la lista completa aquí.