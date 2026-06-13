Palantir pierde desafío legal para obligar a revista suiza a publicar respuestas

La empresa tecnológica estadounidense Palantir ha perdido un desafío legal para obligar a una revista independiente suiza a publicar sus respuestas a artículos sobre cómo el gobierno suizo rechazó sus servicios.

La empresa de análisis de datos perdió en 22 de las 23 cuentas de la demanda. En un fallo el viernes, el tribunal comercial de Zúrich desestimó la mayoría de las solicitudes de contradeclaraciones presentadas por la compañía y su subsidiaria suiza, encontrando que solo un pasaje en un artículo justificaba una respuesta publicada de la compañía.

La investigación de un año publicada en diciembre, realizada por Republik y el colectivo de investigación suizo WAV, fue una de las primeras en contar una historia sobre Palantir que era una “narrativa de fracaso”, según dijeron los periodistas involucrados en la investigación.

A lo largo de un año, presentaron docenas de solicitudes de libertad de información y descubrieron que la empresa de tecnología espía, aunque había estado en Suiza durante casi cuatro años, no había logrado ganar contratos gubernamentales.

Fue esta narrativa, que Palantir no pudo vender sus productos a Suiza, la que motivó la acción legal, dijeron los periodistas.

Los artículos causaron sensación en toda Europa, provocando que diputados británicos y funcionarios de otros gobiernos cuestionaran si su tecnología era necesaria para ellos, aunque Palantir dijo que el gobierno suizo no era un objetivo significativo para su crecimiento empresarial regional.

Los periodistas dijeron que habían entrevistado a ejecutivos de la empresa y enviado una lista completa de preguntas antes de la publicación, pero que la empresa exigió que imprimieran una detallada refutación con una lista de puntos que, según los periodistas, iban más allá del alcance de su investigación. Cuando la revista se negó, Palantir presentó una demanda en un tribunal comercial suizo exigiendo que lo hiciera. Si bien la ley de medios suiza permite a los sujetos de una historia solicitar un derecho de respuesta, esto tiene matices: el derecho de respuesta debe ser conciso y ceñirse a los hechos de la historia.

El viernes, el tribunal ordenó a Palantir que se hiciera cargo del 95% de los 9.000 francos suizos ($11,300; £8,400) de costos judiciales y que pagara a Republik 9,900 francos en gastos legales.

Ni Republik ni WAV son medios grandes; el caso judicial consumió una parte significativa de sus recursos.

Jennifer Steiner, cofundadora de WAV y una de las investigadoras, dijo: “Fue mucho trabajo e tiempo invertido. Después de esperar cuatro meses por un veredicto, es bueno tener ahora una decisión tan favorable”.

Balz Oertli, periodista del colectivo de investigación WAV, dijo: “Invertimos un gran esfuerzo en este caso, y estamos muy contentos con el resultado”.

La única excepción en el caso concernía una declaración en el artículo de Republik, Por qué Palantir se está convirtiendo en un riesgo para Suiza, que informaba que la plataforma de software Foundry de Palantir originalmente se había desarrollado para operaciones de contrainsurgencia en Afganistán e Iraq. El tribunal ordenó a Republik publicar una breve contradeclaración de la empresa refutando esa afirmación.

Palantir dijo en un comunicado reportado por el Financial Times: “Damos la bienvenida a que el tribunal comercial de Zúrich haya confirmado nuestro derecho a publicar una contradeclaración. Es una parte crítica del debate abierto en nuestra sociedad el escuchar ambos lados en temas importantes.”