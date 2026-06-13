‘Dentro de la NBA’ aprovecha su primera aparición en la final

Ernie Johnson ha visto muchos momentos icónicos en 34 años como presentador de “Inside the NBA”.

Sin embargo, nada podría superar el espectáculo posterior al partido del miércoles por la noche desde la cancha central del Madison Square Garden después de que los New York Knicks hicieran la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA para vencer a los San Antonio Spurs en el Juego 4.

â€”Eso es lo mejor. Ninguno de los fans se va. Sólo quieren empaparse de todo esto. Era como un ambiente universitario. Y luego hacer el programa allí mismo con esa energía, es por eso que lo haces”, dijo Johnson.

Quién sabe cuántos momentos emblemáticos quedan en la serie, pero el cuarteto de Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal y Kenny Smith ciertamente está disfrutando de la cobertura de las Finales de la NBA antes, medio tiempo y después del juego por primera vez.

“Inside the NBA” se mudó a ESPN y ABC esta temporada bajo un acuerdo de licencia con TNT Sports, luego de la incapacidad de Warner Bros. Discovery de retener los derechos de la NBA.

La incorporación del programa ha elevado la cobertura de la NBA de ESPN y ABC justo cuando la llegada de Joe Buck y Troy Aikman en 2022 llevó “Monday Night Football” a otro nivel.

La serie se reanuda el sábado por la noche en San Antonio con los Knicks a una victoria de su primer título de la NBA desde 1973. Johnson entregará el trofeo Lawrence O’Brien al final de la final. Si los Spurs evitan la eliminación, la presentación de Johnson del trofeo a los Knicks en casa después de una victoria en el Juego 6 el martes podría superar el caos de la remontada.

“La transición ha sido perfecta y hemos sido un año maravilloso juntos. Tener a Ernie, Chuck, Shaq y Kenny presentando nuestra cobertura de las Finales de la NBA, junto con nuestro excelente equipo de transmisión de juegos, ha elevado toda nuestra presentación”, dijo Burke Magnus, presidente de contenido de ESPN.

“Inside the NBA” tiene un programa previo al juego de 90 minutos, con la primera hora en ESPN antes de pasar a ABC. El programa posterior al juego comienza en ESPN tan pronto como termina la cobertura de ABC y dura al menos una hora.

Mike Breen, que está convocando su récord número 21 en finales, ha disfrutado que “Dentro de la NBA” sirva como introducción a la cobertura.

“Son programas de televisión que hay que ver incluso después de todos estos años. Se divierten mucho y, debido a su estatus en la liga, lo que dicen realmente importa”, dijo Breen. â€”Y luego tienes a alguien como Ernie Johnson que dirige todo. No sé si hay otra persona en nuestra industria a la que respeto más”.

Mismo programa, diferente red

Como TNT no tenía las Finales de la NBA, la temporada “Dentro de la NBA” terminaría en las finales de conferencia. Johnson dijo que se sintió diferente cuando llegó al estadio de San Antonio antes del Juego 1 el 3 de junio.

â€”Hace mucho tiempo que no me siento asÃ en un dÃa de partido. Estaba emocionado de estar allí y dirigirme a la arena. Me fui antes de lo planeado porque no quería quedarme sentado más”, dijo. “Hacer eso en San Antonio y luego ir a Nueva York para estar en medio de esa escena fue genial. Creo que estamos tratando de hacer que nuestro espectáculo coincida con la energía del edificio. Y creo que lo hicimos”.

â€”Todos pasan, nos dan la mano y nos dan palmaditas en la espalda. Es surrealista. Nos sentimos honrados de ser parte de esto. Y ha sido una serie increíble”.

Lo que también lo hace especial es que esta también es la primera Final de la NBA para la mayoría del equipo de producción del programa, muchos de los cuales han estado en “Inside the NBA” desde el principio.

Aunque “Inside the NBA” se transmite por ESPN y ABC, TNT Sports todavía produce el programa desde Atlanta. Sigue siendo irreverente a veces y no tiene miedo de dar golpes, como lo demuestra la crítica de Barkley a los Spurs después del Juego 4, donde los llamó “el equipo de baloncesto más tonto de la historia de la civilización”.

Barkley añadió: “Cuando desperdicias una ventaja de 29 puntos, el otro equipo tiene que ayudarte”. Los San Antonio Spurs ayudaron a los New York Knicks a ganar este juego haciendo algunas de las cosas estúpidas que he visto en una cancha de baloncesto”.

Para aquellos a quienes les preocupaba que el programa no fuera el mismo en ESPN, esos temores se han ido por la ventana a lo largo de la temporada. ESPN incluso se aprovechó del humor del programa al hacer un anuncio con Johnson cantando una canción de DMX.

“Nunca hubo un ‘Oigan, ustedes ya no pueden hacer eso’. Fue simplemente ‘No, haz lo tuyo’. Y hemos tenido la libertad de hacerlo”, dijo Johnson. “Lo bueno es que tenemos acceso a todos estos recursos de ESPN con reporteros y artículos previos al juego. Ha sido un gran negocio para todos los involucrados”.

Finales exitosas para ABC

El regreso del miércoles por la noche tuvo un promedio de 20,9 millones de espectadores y alcanzó un máximo de 23,2 millones para la conclusión. Según Nielsen, fue el Juego 4 más visto desde que ABC comenzó a transmitir la final en 2003.

La serie tiene un promedio de 19,6 millones de espectadores, un aumento del 116% con respecto al enfrentamiento del año pasado entre los Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers. Está en camino de ser la serie más vista desde 1998, cuando los Chicago Bulls derrotaron al Utah Jazz en seis juegos.

El prejuego del tercer juego tuvo un promedio de 9,9 millones de espectadores, un récord

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