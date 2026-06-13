Una guerra ambicolonial

En Krytyka (Ucrania), el científico político Ivan Gomza y el sociólogo Volodymyr Shelukhin discuten la teoría de la paz democrática y sus límites. Gomza desmantela la cómoda tesis de que las democracias no pelean entre sí. Son las democracias liberales, imbuidas en normas de respeto mutuo y restricciones institucionales, las que tienden hacia la paz, y no las democracias como tales.

Si bien las libertades civiles a menudo se erosionan bajo la presión del conflicto militar constante, la guerra también puede acelerar la democratización, como se vio con el sufragio femenino después de la Primera Guerra Mundial, ofreciendo una oportunidad para repensar cómo funciona y se sustenta la democracia.

La mayoría de los principales índices califican a Ucrania como una democracia no consolidada o híbrida precisamente porque la ley marcial ha suspendido las elecciones, un absurdo metodológico, comentan Gomza y Shelukhin. Por el contrario, la interacción entre las instituciones estatales y la sociedad civil en la Ucrania en tiempo de guerra demuestra una notable resiliencia. La movilización de recursos a través de redes horizontales revela que la defensa ya no es exclusivamente un asunto estatal.

Lo que importa es qué actores dan forma al proceso, concluye Gomza. Los regímenes no degeneran solos; las élites y los ciudadanos eligen las direcciones.

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Contexto: La discusión se centra en la relación entre las democracias y la paz, así como en la situación política y social de Ucrania en medio de la guerra. Fact Check: La teoría de la paz democrática es un concepto académico ampliamente debatido en la ciencia política.